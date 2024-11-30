Что о вас могут рассказать ваши основания платежа?

Еще до того момента, когда декларации по НДС «сели» в базу, а именно книги покупок и продаж, налоговый инспектор начинает анализировать налогоплательщика. Первое, что смотрят, — это досье организации и досье руководителей и учредителей.

Очень информативным является движение денежных средств по расчетным счетам. Кому и за какие товары и услуги оплачивает организация и за что платят им.

В работе у меня была организация, которая открылась более 2 лет тому назад, но деятельность не вела, сдавали нулевую отчетность. И вот первая декларация и сразу с возмещением НДС, да и еще по остаткам импортных ТМЦ. Сразу скажу: отказать в вычетах по уплаченному на таможне НДС — задача не из простых. Но нет гарантии, что будет в последующем соблюдено важнейшее условие, а именно закупленные товары запланированы к перепродаже или использованию в деятельности по НДС.

Я всегда работала по принципу: пока не вижу нарушения — налогоплательщик считается благонадежным. Но первые факты меня насторожили. А когда начала анализировать движение денежных средств по счетам, то мнение о том, что руководитель организации может применять схемы, укрепилось. ИП руководителя на УСН (ОКВЭД ИП и руководимой ими организаций различались) перечислило денежные средства в адрес организации с основанием платежа: договор № 5 с указанием даты, но реализацию в адрес ИП проверяемая организация не отразила. Анализ банка другой организации, где наш руководитель был и руководителем, и учредителем, выявил перечисление в адрес ИП руководителя денежных средств с основанием платежа по договору № 3 с указанием даты.

Вариаций, что происходит, множество: от дробления до банальной схемы возмещения.

Я связалась с бухгалтером и руководителем, и в следствии того, что настрой был у меня отрицательный, разговор с организацией получился не очень приятным.

На допросе руководитель был в растерянности и не сразу вспомнил, что это и зачем было нужно. В итоге с помощью бухгалтера, которая тоже была в растерянности и не сразу поняла, о чем идет речь, выяснили данный вопрос и подтвердили соответствующими документами.

Но больше всего меня удивил диалог с руководителем. Сразу поясню: я человек строгий и серьезный, но дружелюбный.

Руководитель: Татьяна Сергеевна, а это вы с нами по телефону предварительно общались? Я: Да. Руководитель: Я удивлен, мне казалось, это совсем разные люди.

В следующих постах мы продолжим разбор данного кейса и разберем, как доказывали право организации на вычет по остаткам ТМЦ.

Налоговый консультант Анчугова Татьяна Сергеевна.

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