Мотивация персонала 2024: что кроме денег интересует российских сотрудников

Рекрутинговая компания Marksman оценила отношение российских соискателей к работе, их ожидания и предпочтения при выборе работодателя. Результаты исследования «Мотивация персонала 2024» показали, что для российских работников важны наличие масштабных задач, высокопрофессиональная команда и гибкий подход к планированию рабочего времени и нагрузки, а удержать от перехода в другую компанию работника может повышение заработной платы.
В сентябре-ноябре 2024 года было проведено исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда». В нем приняли участие более 120 представителей HR-департаментов и нанимающих менеджеров, большинство – HRD, руководители отделов подбора (50%), линейные руководители (13%) и топ-менеджмент (11%) российских и международных компаний, и более 1140 работников и соискателей – преимущественно эксперты (31%), руководители высшего звена (30%) и линейные руководители (21%). Участники поделились своими взглядами на мотивацию в компаниях, рассказали о важных составляющих социального пакета и о факторах, влияющих на удержание сотрудников.
Что движет сотрудниками?
По результатам исследования, сегодня два из трех (65%) сотрудников российских компаний готовы рассматривать предложения о смены места работы. Среди основных причин, побуждающих к смене работодателя размер зарплаты (34%), отсутствие возможностей для развития (29%) и карьерного роста (25%), несовпадение ценностей компании с личными (23%) и отсутствие обучения (18%). Другими причинами стали отсутствие гибкого графика (12%), неудовлетворительные условия работы (11%) (рис.1).
Рис 1. Укажите причины, по которым вы планируете сменить работодателя? (%)
Какие факторы важны?
Стабильный доход и возможность профессиональной реализации являются главными критериями при принятии решения о выборе работодателя: 87% респондентов прежде всего интересует уровень заработной платы и социальный пакет, 53% – масштабные и амбициозные задачи, 47% - профессионализм коллег. Компании, в то же время считают, что помимо достойной оплаты труда, сотрудникам важны гибкий график (58%) и привлекательный бренд работодателя (47%).
Среди важных факторов, влияющих на выбор работодателя, соискатели также отмечают личность руководителя (46%), финансовую устойчивость компании (44%), комфортную атмосферу в коллективе (43%) и официальное оформление (37%), возможности обучения (33%), карьерный рост (30%), удаленный формат и гибридный график работы (оба по 26%), бренд работодателя (25%), отсутствие переработок (21%) и комфортный офис (13%) (рис.2).
За исключением одного неизменного фактора — уровня вознаграждения, мотивация сотрудников зависит от занимаемой позиции. Руководители высшего звена обращают внимание на масштаб задач и наличие высокопрофессиональной команды. Линейные руководители ценят личность вышестоящего начальника и масштаб задач, а эксперты — профессионализм коллег и финансовую устойчивость компании.
Рис 2. Какие факторы мотивируют вас больше всего? VS На какие факторы обращают внимание соискатели? (%, множественный выбор)
Нематериальные факторы мотивации
Гибкость и автономность в части выбора режима работы и самостоятельного распределения нагрузки важны для абсолютного большинства (74%) опрошенных. Более половины опрошенных также подчеркнули значимость программ признания (54%) и обучения за счет компании (53%).
Руководители высшего звена считают, что помимо гибкости и автономности, важными нематериальными факторами являются совпадение ценностей компании с личными, а также программы признания и поощрения. Линейный менеджмент, помимо гибкого подхода к работе и программ признания, обращает внимание на возможности обучения. Сотрудники экспертного уровня ценят гибкий подход, возможность обучения и наличие программ заботы о благополучии сотрудников.
Работодатели также отметили важность гибкости и автономности для своих сотрудников (82%). Однако в отношении других аспектов мотивации мнения разошлись: более половины представителей компаний считают, что работники высоко ценят совпадение ценностей компании с их личными убеждениями (55%), а также возможность обучения за счет работодателя (53%).
Кроме того, были выявлены и другие недооцененные работодателями факторы, способствующие повышению мотивации. Так, 28% сотрудников подчеркнули важность открытых корпоративных коммуникаций (только 11% компаний придают этому аспекту значение).
Высокий уровень автоматизации, включая использование компанией искусственного интеллекта и роботизацию рутинных функций, отметили 37% сотрудников, но только 34% компаний считают это важным. Кроме того, работодатели переоценивают значение программ заботы о благополучии сотрудников (47% компаний считают их важными по сравнению с 40% работников) и наличие активной корпоративной жизни (29% по сравнению с 24%) (рис 3.).
Рис 3. Какие факторы оказывают дополнительное позитивное влияние мотивацию? (%, множественный выбор)
Наполнение соцпакета
Мнения сотрудников и работодателей относительно социального пакета также расходятся. Для соискателей наиболее значимыми факторами являются ДМС (важно для 79%), возможность удаленной работы (64%) и корпоративное обучение (48%). Компании, в свою очередь, считают, что кандидаты в первую очередь интересуются следующими опциями: возможностью удаленной работы, корпоративное обучение (оба варианта назвали 82%), личная медицинская страховка (76%) и оплата мобильной связи (71% компаний и только 19% сотрудников).
Среди критериев, которые компании переоценивают, можно выделить корпоративные мероприятия (отметили 68% работодателей и только 23% сотрудников) и гибкий рабочий график (55% компаний и 44% сотрудников).
Самыми недооценёнными со стороны компаний опциями соцпакета стали: ДМС для членов семьи (считают важными 40% сотрудников и 16% компаний), компенсация фитнеса (30% сотрудников и 16% компаний), дополнительные дни отдыха (29% сотрудников и 5% компаний) и компенсация транспортных расходов (22% сотрудников и 13% компаний) (рис.4).
Рис. 4. Какие факторы оказывают дополнительное позитивное влияние мотивацию? (%, множественный выбор)
Как удержать сотрудников
Высокая заработная плата не только привлекает новых сотрудников, но и удерживает старых. 68% опрошенных признались, что передумали бы уходить из компании, если бы им повысили зарплату.
Почти половина респондентов (46%) готовы изменить свое решение в пользу возможностей карьерного роста, а 32% — ради новых задач. Ещё четверть (25%) готовы пересмотреть своё решение, если работодатель предложит удаленную работу и возможности обучения (24%). Уменьшение рабочей нагрузки важно лишь для 23% опрошенных. 17% указали, что ни один из этих факторов не изменит их решение уйти из компании (рис.5).
Рис. 5. Что может удержать вас в компании, если вы решили уйти? (%, множественный выбор)
Инна Суматохина, управляющий партнер Marksman:
«Деньги по-прежнему остаются главным стимулом для российских сотрудников. Однако, сегодня мы все чаще наблюдаем осознанный подход к построению карьеры, когда кандидаты задумываются о том, как тот или иной переход повлияет на капитализацию их резюме в будущем. Опытные специалисты стремятся участвовать в амбициозных проектах, которые могут повысить их ценность на рынке труда и получить уникальный профессиональный опыт. Исследование выявило отраслевую неоднородность в разрезе построения карьеры и разную терпимость к нагрузкам, отсутствию удаленной работы или карьерного роста. Мотивация экспертов, линейных менеджеров и руководителей также различается. Безусловно, заработная плата и ее справедливый уровень – это база. Однако для эффективной работы компаниям необходимо заниматься сегментацией и работать с разными когортами работников и соискателей по-разному».
В опросе «Мотивация персонала 2024» приняли участие более 1140 человек.
Пол: Мужчины – 49%, Женщины – 51%;
Возраст: 18-30 лет - 23%, 31-45 лет – 60%, 45-65 лет – 17%, более 65 лет – менее 1%.
География: Москва и область – 68%, СПб и область - 19%, другие регионы - 13%.
Профессиональный уровень: 31% - эксперты (опытные специалисты), 30% - руководители высшего звена, 21% - линейные руководители, 14% - специалисты, 4% - начальный уровень
Образование: 65% - высшее, 19% - несколько высших, 6% - MBA, 5% - незаконченное высшее, 4% - кандидат наук и 1% - среднее.
В опросе «Мотивация и удержание сотрудников» приняли участие 124 работодателя.
Статус компаний: 76% — представители российских компаний, 13% — представители международных компаний, 11% — представители государственных компаний и структур.
Статус респондентов: HR-директора, руководители отделов персонала — 34%, руководители отделов подбора — 16%, линейные руководители — 13%, менеджеры по подбору персонала — 13%, руководители высшего звена — 11%, HR-специалисты — 8%, другое — 5%.
Отрасли: 22% — ИТ и Телеком, 19% — профуслуги и консалтинг, 15% - розничная и онлайн торговля, 14% — банки и финтех, 9% — строительство и недвижимость, 7% — образование и EdTech, 4% — производство и сырье, 2% — медицина и фармацевтика туризм и развлечения, 2% — агропромышленность и сельское хозяйство, 2% — транспорт и логистика, 1% — нефтегаз и энергетика.
Комментарии3
эээх а так хотелось, чтоб кофе, печеньки и дружелюбная атмосфера
Снижение рабочей нагрузки 23% порадовало😏
Мы пристрелили всех старых и злых сотрудников, и теперь снова можем считаться молодым и дружелюбным коллективом.