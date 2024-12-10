Мотивация персонала 2024: что кроме денег интересует российских сотрудников

Рекрутинговая компания Marksman оценила отношение российских соискателей к работе, их ожидания и предпочтения при выборе работодателя. Результаты исследования «Мотивация персонала 2024» показали, что для российских работников важны наличие масштабных задач, высокопрофессиональная команда и гибкий подход к планированию рабочего времени и нагрузки, а удержать от перехода в другую компанию работника может повышение заработной платы. В сентябре-ноябре 2024 года было проведено исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда». В нем приняли участие более 120 представителей HR-департаментов и нанимающих менеджеров, большинство – HRD, руководители отделов подбора (50%), линейные руководители (13%) и топ-менеджмент (11%) российских и международных компаний, и более 1140 работников и соискателей – преимущественно эксперты (31%), руководители высшего звена (30%) и линейные руководители (21%). Участники поделились своими взглядами на мотивацию в компаниях, рассказали о важных составляющих социального пакета и о факторах, влияющих на удержание сотрудников.

Что движет сотрудниками?

По результатам исследования, сегодня два из трех (65%) сотрудников российских компаний готовы рассматривать предложения о смены места работы. Среди основных причин, побуждающих к смене работодателя размер зарплаты (34%), отсутствие возможностей для развития (29%) и карьерного роста (25%), несовпадение ценностей компании с личными (23%) и отсутствие обучения (18%). Другими причинами стали отсутствие гибкого графика (12%), неудовлетворительные условия работы (11%) (рис.1). Рис 1. Укажите причины, по которым вы планируете сменить работодателя? (%)

Какие факторы важны?

Стабильный доход и возможность профессиональной реализации являются главными критериями при принятии решения о выборе работодателя: 87% респондентов прежде всего интересует уровень заработной платы и социальный пакет, 53% – масштабные и амбициозные задачи, 47% - профессионализм коллег. Компании, в то же время считают, что помимо достойной оплаты труда, сотрудникам важны гибкий график (58%) и привлекательный бренд работодателя (47%).



Среди важных факторов, влияющих на выбор работодателя, соискатели также отмечают личность руководителя (46%), финансовую устойчивость компании (44%), комфортную атмосферу в коллективе (43%) и официальное оформление (37%), возможности обучения (33%), карьерный рост (30%), удаленный формат и гибридный график работы (оба по 26%), бренд работодателя (25%), отсутствие переработок (21%) и комфортный офис (13%) (рис.2).



За исключением одного неизменного фактора — уровня вознаграждения, мотивация сотрудников зависит от занимаемой позиции. Руководители высшего звена обращают внимание на масштаб задач и наличие высокопрофессиональной команды. Линейные руководители ценят личность вышестоящего начальника и масштаб задач, а эксперты — профессионализм коллег и финансовую устойчивость компании. Рис 2. Какие факторы мотивируют вас больше всего? VS На какие факторы обращают внимание соискатели? (%, множественный выбор)

Нематериальные факторы мотивации

Гибкость и автономность в части выбора режима работы и самостоятельного распределения нагрузки важны для абсолютного большинства (74%) опрошенных. Более половины опрошенных также подчеркнули значимость программ признания (54%) и обучения за счет компании (53%).



Руководители высшего звена считают, что помимо гибкости и автономности, важными нематериальными факторами являются совпадение ценностей компании с личными, а также программы признания и поощрения. Линейный менеджмент, помимо гибкого подхода к работе и программ признания, обращает внимание на возможности обучения. Сотрудники экспертного уровня ценят гибкий подход, возможность обучения и наличие программ заботы о благополучии сотрудников.



Работодатели также отметили важность гибкости и автономности для своих сотрудников (82%). Однако в отношении других аспектов мотивации мнения разошлись: более половины представителей компаний считают, что работники высоко ценят совпадение ценностей компании с их личными убеждениями (55%), а также возможность обучения за счет работодателя (53%).



Кроме того, были выявлены и другие недооцененные работодателями факторы, способствующие повышению мотивации. Так, 28% сотрудников подчеркнули важность открытых корпоративных коммуникаций (только 11% компаний придают этому аспекту значение).



Высокий уровень автоматизации, включая использование компанией искусственного интеллекта и роботизацию рутинных функций, отметили 37% сотрудников, но только 34% компаний считают это важным. Кроме того, работодатели переоценивают значение программ заботы о благополучии сотрудников (47% компаний считают их важными по сравнению с 40% работников) и наличие активной корпоративной жизни (29% по сравнению с 24%) (рис 3.). Рис 3. Какие факторы оказывают дополнительное позитивное влияние мотивацию? (%, множественный выбор)

Наполнение соцпакета

Мнения сотрудников и работодателей относительно социального пакета также расходятся. Для соискателей наиболее значимыми факторами являются ДМС (важно для 79%), возможность удаленной работы (64%) и корпоративное обучение (48%). Компании, в свою очередь, считают, что кандидаты в первую очередь интересуются следующими опциями: возможностью удаленной работы, корпоративное обучение (оба варианта назвали 82%), личная медицинская страховка (76%) и оплата мобильной связи (71% компаний и только 19% сотрудников).



Среди критериев, которые компании переоценивают, можно выделить корпоративные мероприятия (отметили 68% работодателей и только 23% сотрудников) и гибкий рабочий график (55% компаний и 44% сотрудников).



Самыми недооценёнными со стороны компаний опциями соцпакета стали: ДМС для членов семьи (считают важными 40% сотрудников и 16% компаний), компенсация фитнеса (30% сотрудников и 16% компаний), дополнительные дни отдыха (29% сотрудников и 5% компаний) и компенсация транспортных расходов (22% сотрудников и 13% компаний) (рис.4). Рис. 4. Какие факторы оказывают дополнительное позитивное влияние мотивацию? (%, множественный выбор)

Как удержать сотрудников