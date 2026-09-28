⚡️ С 1 октября меняются условия «Семейной ипотеки»
С 1 октября 2026 года для новых кредитных договоров размер льготной ставки будет зависеть сразу от количества детей и региона покупки жилья.
👶 Базовое требование по возрасту ребёнка
Для получения льготы минимум один ребёнок в семье должен быть младше 7 лет на дату подписания кредитного договора.
🔹 На всей территории РФ (за исключением 4 столичных регионов) будут действовать следующие условия:
1 ребёнок — 10%, максимальная сумма льготного кредита — 6 млн ₽
2 ребёнка — 8%, до 8 млн ₽
3 ребёнка — 6%, до 10 млн ₽
4 ребёнка — 4%, до 10 млн ₽
5 и более детей — 2%, до 10 млн ₽
🔹 Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области
1 ребёнок — 12%, до 12 млн ₽
2 ребёнка — 10%, до 15 млн ₽
3 ребёнка — 8%, до 18 млн ₽
4 ребёнка — 6%, до 18 млн ₽
5 и более детей — 4%, до 18 млн ₽
⚠️ Есть важные исключения
6% независимо от количества детей и региона сохраняется, если:
• в семье есть ребёнок-инвалид;
• кредит берётся на покупку или строительство частного дома, его завершение либо покупку земельного участка с последующим строительством.
Отдельное правило действует и при большом первоначальном взносе.
Если первоначальный взнос составляет 50% и более от стоимости жилья, ставка составит 6% на весь срок кредита.
Если ипотека уже оформлена, а в течение первого года остаток долга удаётся снизить до 50% стоимости жилья, также можно обратиться за снижением ставки до 6%.
👶 Родился ещё один ребёнок?
Ставку можно снизить в соответствии с новым количеством детей.
Но автоматически это не происходит — нужно самостоятельно обратиться в банк с заявлением.
❗️ Что ещё меняется с 1 октября?
▪️ Государственное субсидирование льготной ставки ограничивается 15 годами.
▪️ Обязательная регистрация в приобретённом жилье.
В течение 5 лет с даты оформления ипотечного кредита необходимо зарегистрироваться в покупаемой недвижимости по месту жительства.
▪️ Для части семей с двумя детьми программа станет недоступна.
Программа не будет доступна семьям с двумя детьми, если в семье нет ребёнка младше 7 лет. Речь идёт о 35 регионах с низкими объёмами строительства.
▪️ Убирают комбо-ипотеку — кредит сверх установленного льготного лимита.