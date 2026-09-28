⚡️ С 1 октября меняются условия «Семейной ипотеки»

С 1 октября 2026 года для новых кредитных договоров размер льготной ставки будет зависеть сразу от количества детей и региона покупки жилья.

👶 Базовое требование по возрасту ребёнка

Для получения льготы минимум один ребёнок в семье должен быть младше 7 лет на дату подписания кредитного договора.

🔹 На всей территории РФ (за исключением 4 столичных регионов) будут действовать следующие условия:

1 ребёнок — 10%, максимальная сумма льготного кредита — 6 млн ₽

2 ребёнка — 8%, до 8 млн ₽

3 ребёнка — 6%, до 10 млн ₽

4 ребёнка — 4%, до 10 млн ₽

5 и более детей — 2%, до 10 млн ₽

🔹 Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

1 ребёнок — 12%, до 12 млн ₽

2 ребёнка — 10%, до 15 млн ₽

3 ребёнка — 8%, до 18 млн ₽

4 ребёнка — 6%, до 18 млн ₽

5 и более детей — 4%, до 18 млн ₽

⚠️ Есть важные исключения

6% независимо от количества детей и региона сохраняется, если:

• в семье есть ребёнок-инвалид;

• кредит берётся на покупку или строительство частного дома, его завершение либо покупку земельного участка с последующим строительством.

Отдельное правило действует и при большом первоначальном взносе.

Если первоначальный взнос составляет 50% и более от стоимости жилья, ставка составит 6% на весь срок кредита.

Если ипотека уже оформлена, а в течение первого года остаток долга удаётся снизить до 50% стоимости жилья, также можно обратиться за снижением ставки до 6%.

👶 Родился ещё один ребёнок?

Ставку можно снизить в соответствии с новым количеством детей.

Но автоматически это не происходит — нужно самостоятельно обратиться в банк с заявлением.

❗️ Что ещё меняется с 1 октября?

▪️ Государственное субсидирование льготной ставки ограничивается 15 годами.

▪️ Обязательная регистрация в приобретённом жилье.

В течение 5 лет с даты оформления ипотечного кредита необходимо зарегистрироваться в покупаемой недвижимости по месту жительства.

▪️ Для части семей с двумя детьми программа станет недоступна.

Программа не будет доступна семьям с двумя детьми, если в семье нет ребёнка младше 7 лет. Речь идёт о 35 регионах с низкими объёмами строительства.

▪️ Убирают комбо-ипотеку — кредит сверх установленного льготного лимита.