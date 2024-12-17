Как главбуха не смогли привлечь к субсидиарной ответственности на 1,75 млрд рублей

Несмотря на вступивший в законную силу приговор по факту хищения средств, контролирующим должника лицом главного бухгалтера не признали. А этот статус крайне важен для привлечения к субсидиарной ответственности.

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Фабула дела

Корпорация заявила в арбитражный суд иск о привлечении гражданки к субсидиарной ответственности по долгам организации-должника в размере 1 757 699 993 руб. Суды в двух инстанциях заявителю отказали, с делом разбирался суд округа.

По мнению заявителя, указанная гр. ФИО-1 фактически являлась главным бухгалтером организации-должника, хотя формально эту должность занимал генеральный директор. Она обладает специальными познаниями в области ведения бухучета, вела всю бухгалтерскую, налоговую и финансовую отчетность должника. И именно в ее ведении и сфере ответственности находилась как подача деклараций в налоговую службу, так и ведение, хранение, составление всех бухгалтерских документов. А кроме того, в отношении гр. ФИО-1 вступил в силу приговор районного суда, согласно которому её привлекли к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Из указанного приговора усматривается, что гр. ФИО-1 была главным бухгалтером организации-должника, вела бухгалтерскую отчетность, руководила штатом бухгалтеров, отвечала за хранение документов, имела специальные познания в бухгалтерском учете и также совершила в составе преступной группы действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета РФ.

К слову сказать, бывших руководителей должника ФИО-2 и ФИО-3 к субсидиарной овтетственности привлекли, один из них выступал в суде от лица Корпорации.

Как решили суды

Суд первой инстанции, отказывая в привлечении гр. ФИО-1 к субсидиарной ответственности, указал на отсутствие в деле доказательств того, что она являлась контролирующим должника лицом. Апелляционный суд ошибок в выводах нижестоящего суда не усмотрел.

Суд округа напомнил, что согласно разъяснениям абз. 4 п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53, нельзя признавать контролирующим должника лицом только на основании занятия должности главного бухгалтера или финансового директора должника. Их можно признать таковыми при наличии соответствующих доказательств, но этих доказательств в материалах рассматриваемого дела нет.

Постановление АС Северо-Западного округа 20 мая 2024 года по делу № А56-7805/2023

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