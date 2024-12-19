👤 ОФЗ в 2025: почему брокеры обманом затягивают инвесторов в актив? Кто заработает, а кто потеряет?

Зачем брокеры так настойчиво продают вам ОФЗ, если корпораты платят вдвое больше? Кому выгодно, чтобы вы купили госдолг — государству, банкам или же всё-таки вам? Смотрим..

До заседания Центрального банка последние месяцы наблюдал интересную картину.

Не успел ЦБ повысить свои ожидания по ключевой ставке, как тут же активизировались брокеры с "интересными" предложениями о покупке ОФЗ.

📢 Везде один и тот же посыл: это безопасно, доходность высокая, государство всегда заплатит — вот вам безрисковый пассивный доход.

Также "аналитики" брокеров с умным видом пытаются доказать, что ставка ЦБ скоро начнёт падать, а значит, длинные ОФЗ "взорвутся" в цене.

⚠️ Но проблема в том, что такой сценарий может реализоваться в единственном случае — если ключевая ставка упадёт чуть ли не в два раза за ближайшие пару лет.

Почему они не рассказывают о другой стороне медали? Что будет, если этого не случится? Купонные выплаты не покроют инфляцию, а "защитный" актив начнёт приносить доходность хуже депозита.

Кому выгодно, чтобы инвесторы массово закупались госдолгом? И есть ли реальная прибыль в этом активе на ближайшие два года? Давайте разбираться..

👔 Корпораты против ОФЗ: почему нам "советуют" не смотреть в сторону бизнеса?

На первый взгляд, ОФЗ — это простой и понятный инструмент. Купил, держишь, получаешь купоны, ждешь роста цены, когда ЦБ снизит ставку

❗Всё вроде бы логично, но нюанс в том, что, не дожидаясь заседания ЦБ, рынок УЖЕ закладывал снижение ставки максимум до 16%! А после того как Центробанк поднял свои ожидания на 2025 год, эта цифра и вовсе поднялась до 19%.

Давайте думать логически:

🔹 Текущая доходность длинных ОФЗ — 16% годовых, с перспективой роста цены, если ставка ЦБ снизится.

🔹 Надёжные корпоративные облигации дают в среднем 23% годовых уже сейчас.

Получается, нам предлагают сделать бо́льший акцент на то, что ЦБ резко снизит ключевую ставку ниже 10% в ближайшие годы. А каков шанс того, что это вообще произойдёт в ближайшие два года?

В этом плане хорошие корпоративные облигации однозначно выиграют у ОФЗ, так как не зависят от ожиданий: "а вдруг ЦБ снизит ставку".

🧶 Нужны ли вообще ОФЗ, а главное — кому? Какая цель брокеров активно их рекламировать?

Фотографии с прошлой статьи — здесь на klerk

Ну, для начало нужно понимать, что у банков и брокеров имеются свои "интересы".

Государство — размещает долг по высокой ставке и финансирует бюджет. "Инвестиция" идёт не на ваш рост капитала, а на латание дыр. Маркетинг такой: "ОФЗ > инфляция, покупайте для защиты". Банки и брокеры — продвигают ОФЗ как "идеальное" вложение, потому что это удобный и массовый продукт, который легко продать клиентам. Объяснять, что такое акции или корпораты ≠ объяснению ОФЗ. Консервативные инвесторы — те, кто хочет просто припарковать деньги, не углубляясь в рынок. Для них ОФЗ — удобная альтернатива депозитам и вкладам с хорошей ликвидностью.

Когда ОФЗ всё-таки имеют смысл?

✔️ Высокая ликвидность — легко продать в любой момент.

✔️ Минимальный риск — дефолта не будет, но и роста особого тоже.

✔️ ЛДВ (льготное налогообложение) — если бумаги куплены на ИИС, с купонов можно не платить НДФЛ.

Как и говорил ранее, для меня ОФЗ — это про диверсификацию рисков. Держать портфель в 2025 году, где большая часть будет составлять ОФЗ, считаю нецелесообразным.

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