Личный бренд директора: инструмент повышения стоимости бизнеса и налоговой оптимизации

Как личный бренд директора влияет на финансовые показатели компании

Руководители российских компаний всё чаще задумываются о развитии собственного личного бренда. Однако многие воспринимают это исключительно как PR-инструмент, не осознавая его прямого влияния на финансовые результаты бизнеса. Согласно исследованию PWC, проведенному в 2023 году, компании с сильным личным брендом руководителя демонстрируют в среднем на 19% более высокие показатели годовой прибыли по сравнению с конкурентами.

Личный бренд директора становится нематериальным активом, который при грамотном оформлении может быть поставлен на баланс предприятия и использован для оптимизации налоговой нагрузки. Рассмотрим основные финансовые и налоговые аспекты построения и монетизации личного бренда руководителя.