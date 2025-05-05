Продвижение в СМИ: бухгалтерский учет, налогообложение и оценка эффективности рекламных кампаний

Изменения в медиа-продвижении: новые возможности для бизнеса

В условиях цифровизации экономики и изменения медиаландшафта компании пересматривают подходы к продвижению в СМИ. Меняется не только структура медиаканалов, но и правовое регулирование рекламной деятельности. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2023 году российский рынок рекламы вырос на 5% и составил 578 млрд рублей. При этом интернет-реклама показала прирост 12%, тогда как традиционные медиа продемонстрировали снижение на 3%.

Для финансовых специалистов и руководителей бизнеса важно не только выбрать эффективные каналы продвижения, но и правильно организовать учет таких расходов. Это позволит избежать налоговых рисков и максимально использовать возможности для оптимизации налогообложения.