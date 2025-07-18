5 историй бухгалтеров, которым PR помог найти новую работу или что бывает, когда вы начинаете говорить о себе — грамотно

Пока одни бухгалтеры жалуются, что рынок перегрет, ставки упали и работодатели экономят на всём, другие тихо делают посты в Telegram, комментируют в Тенчате и ведут колонку на отраслевом сайте.

И именно к ним приходит предложение:

– «Мы ищем такого, как вы»

– «Прочитал ваш разбор — можно обсудить позицию?»

– «А вы не ищете случайно проект или команду?»

PR для бухгалтера — это не про самопродвижение в стиле блогеров. Это про точку входа в новую работу без откликов, бирж и марафонов по резюме.

Пять реальных историй — без имён, но с фактами.

1. Наталья. 44 года. 18 лет в найме, регион. Telegram-канал и карьерный разворот.

Наталья вела отчётность на предприятии с оборотом под миллиард. Всё стабильно, но без роста. На словах её ценили, но денег не добавляли. В какой-то момент она завела Telegram-канал: «Пишу для бухгалтеров, чтобы не забыть сама».

Без дизайна, без продвижения. Просто короткие посты: что нового в законодательстве, какие ошибки она видит в отчётах, как автоматизировала часть задач.

Спустя полгода её пост процитировали в бухгалтерском чате. А потом — в комментарии пришёл финансовый директор ИТ-компании:

«У нас сейчас открыта вакансия главбуха, и мне нравится ваш подход. Поговорим?»

Наталья получила предложение с гибридным форматом, большей свободой и зарплатой на 40% выше. Без резюме. Только по голосу — через Telegram.

2. Елена. 30 лет. Индивидуальный бухгалтер. Один кейс — и звонок из Москвы.

Работала с ИП и ООО на аутсорсе, жила в Воронеже, сидела в основном на входящих от знакомых.

Один раз написала пост в Тенчат: кейс, как помогла клиенту избежать штрафа, потому что вовремя заметила ошибку в накладных.

Пост увидели, лайкнули, ушли дальше. Через два дня — комментарий:

«Можно ли с вами связаться по поводу сотрудничества?»

Оказалось — это HR крупной торговой компании, ищущей удалённого контролёра.

Елена не искала работу. Но пришла возможность. Потому что один пост дал понять, как она думает, на что обращает внимание и что для неё важно.

3. Сергей. 39 лет. Вёл налоговые проверки, писал в колонку — и сменил уровень.

Работал в Уфе, в отделе камеральных. Разбирался хорошо, но чувствовал потолок. Начал писать короткие заметки для регионального бухгалтерского портала:

– как проходят проверки

– какие ошибки попадаются чаще всего

– что не надо делать, чтобы не вызвать вопросы

Не особо афишировал. Просто делился. Спустя 3 месяца ему написал знакомый из Москвы:

«Я тут увидел твою статью. У нас в компании открыта позиция по внутреннему аудиту. Думаю, ты подойдёшь».

Переехал. Работает. Зарплата х2.

Говорит: «Не PR помог. Просто я вовремя стал понятен тем, кто меня искал».

4. Лариса. 36 лет. Сидела в декрете и просто разбирала законы в Instagram1 (запрещён в РФ).

Официально нигде не работала 2 года. Вела детей, муж приносил деньги, но хотелось оставаться в теме.

В сторис (да, в Instagram1 — запрещён в РФ) делала разборы: как читать нововведения, что будет с упрощёнкой, какие формы сдавать к какому числу.

Аудитория — 200 человек. Никому не продавала, просто фиксировала свои мысли.

Однажды написала: «Вот бы в будущем вернуться в практику». Через день — сообщение от подписчицы:

«У нас в агентстве сейчас перегруз, ищем человека на удалённую часть задач. Хотите попробовать?»

Вышла на удалёнку. Потом — в штат.

Потому что была на виду, не молчала, и её профессиональный голос был понятен.

5. Дмитрий. 42 года. Говорил на конференции — получил три оффера.

Обычный специалист. Вёл ОСНО, УСН, немного производственные нюансы. Подал заявку на местную офлайн-конференцию:

«Хочу рассказать, как мы перестроили отчётность после перехода на новые формы». Его взяли.

Подготовился. Выступил спокойно. Без харизмы. Но точно и ясно.

Через неделю — звонок. Потом ещё. Потом сообщение в LinkedIn (тогда он ещё работал в РФ).

Вывод простой: если вы один раз чётко говорите вслух о том, в чём вы сильны — это слышат.

Что объединяет эти истории

– никто не «пиарился» в классическом смысле

– никто не покупал рекламу, не нанимал SMM и не бегал с курсами

– каждый просто начал показывать свою компетенцию — в понятной форме и правильном месте

Telegram, Тенчат, колонка, офлайн-мероприятие, сторис — неважно.

Важно: быть в поле. Говорить. Демонстрировать. Не бояться показаться умным.

Что можно сделать вам

– Найти одну тему, в которой вы сильны, и писать о ней

– Не превращать контент в рекламу, а делать его полезным

– Отвечать на комментарии — это и есть живой PR

– Раз в месяц публиковать кейс

– Выступать, если зовут — даже если страшно

– Говорить понятным языком

– Делать это регулярно. Не ради лайков, а ради узнаваемости

Итог

Работа не приходит потому, что вы хороший.

Работа приходит, потому что о вас стало известно тем, кому вы нужны.

PR — это не реклама. Это про то, чтобы о вас можно было вспомнить, когда вы нужны.

И если вы сейчас в точке «устал, хочу другой уровень, но нет вариантов» —

начните просто рассказывать, как вы работаете, что умеете и почему это важно.

Не всем нужен звёздный бухгалтер. Но всем нужен понятный.

А понятных сегодня видно мало. Делайте так, чтобы вас было видно.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.