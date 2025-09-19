Как бухгалтеру начать продвигать себя без бюджета

0) Рамки и цель
Цель на 30 дней: 3 тёплых лида и 10 «сильных контактов» (люди, которые вас запомнили: комментировали, задали вопрос, сохранили пост).
Время: 2 часа в неделю (4×30 мин) — достаточно, если действовать по плану.
Площадки: Telegram (канал/личный), TenChat (профиль + посты). Больше не нужно.
1) Позиционирование за 20 минут
Сформулируйте одну фразу, которая объясняет, кому вы нужны и чем полезны.
Шаблон:
«Я бухгалтер для [кого], помогаю [что даю] без [чего избегаем].»
Примеры:
«Я бухгалтер для ИП и малого бизнеса на УСН, снижаю налоговую нагрузку без штрафов и авралов.»
«Веду e-commerce: маркетплейсы, кассы, валютные платежи — без блокировок и лишних комиссий.»
Проверьте себя:
В фразе есть адресат («для кого»).
Есть результат («что даю»).
Есть барьер («без чего»).
2) Оформление профилей (1 час)
Заголовок (био)
Шаблон:
«Бухгалтер для [ниши]. [1–2 результата]. [формат работы]. Напишите — отвечу сегодня.»
Примеры для Telegram/Тенчат:
«Бухгалтер для ИП/самозанятых. Уберу штрафы, приведу учет в порядок за 14 дней. Консультации/ведение.»
«Главбух аутсорс. Маркетплейсы/Wildberries/Ozon. Закрываю квартал без авралов. Разборы по записи.»
Аватар и закреп
Аватар: лицо, нейтральный фон, без логотипов сверху.
Закреп в Telegram/«В шапке» в TenChat: короткий пост «Кто я и как работаю» + 3 частых вопроса (Цены? Сроки? Формат?).
Шаблон закрепа:
Кто я: … Чем помогаю: … Как работаю: 1) Диагностика 30 мин 2) План работ 3) Запуск. Сроки: от 7 до 14 дней на наведение порядка. Пишите в личку — дам чек-лист «учет без штрафов».
3) Контент-скелет на 30 дней (2 поста в неделю)
Четыре типа постов — чередуйте:
Боль → решение
Заголовок: «3 ошибки ИП, из-за которых прилетает требование»
Суть: 3 пункта + как избежать + приглашение: «Если нашли себя — напишите, дам шаблон ответа на требование».
Кейс (без раскрытия данных)
«У клиента требование на 120 000. Что сделали: шаг 1–3. Итог: 0 штрафов, срок — 5 дней.»
Инструкция/чек-лист
«Календарь платежей на квартал: что, когда, как проверить за 5 минут.»
Ответ на частый вопрос
«Можно ли списать …? Коротко и по делу: когда можно/нельзя + что держать в доказательствах.»
Готовые заголовки на месяц:
Неделя 1: «Три ошибки, из-за которых ИП переплачивает» / «Кейс: закрыли требование за 48 часов»
Неделя 2: «Как быстро понять, что учет ведут криво» / «Мини-гайд: что хранить для спокойной проверки»
Неделя 3: «Что сказать в налоговой: 3 фразы без лишних слов» / «Кейс: на ОЗОНе зависли выплаты — как оформили правильно»
Неделя 4: «Как поднять цену на услуги бухгалтера и не потерять клиента» / «Чек-лист: учет в порядке за 14 дней»
Структура поста (держитесь её):
Острая первая строка (боль/цифра).
3–5 коротких тезисов.
Итог одной строкой.
Лёгкий переход к действию («Если хотите шаблон/проверку — напишите «чек-лист» в личку»).
4) 10 комментариев в неделю — бесплатная реклама
Выберите 3–5 авторов/сообществ вашей ниши и каждую неделю оставляйте 10 полезных комментариев.
Шаблоны полезных комментариев:
«Добавлю: если у вас УСН, не забудьте про … Иначе прилетит требование.»
«Короткий способ проверить себя: откройте … Если пункт не совпадает — пишите, подскажу формулировку.»
Правила:
Комментарий = мини-совет, а не «приходите ко мне».
1 вопрос в конце (включает диалог).
Отвечайте всем, кто ответил вам.
5) Лид-магнит без дизайна (15 минут)
Сделайте 1 файл-подарок (Google Docs/PDF): «Чек-лист ИП: 12 пунктов учёта без штрафов».
Содержание — пункты с галочками. В постах предлагайте: «Напишите «чек-лист» — отправлю.»
Почему это работает: вы сразу даёте ценность → берёте контакт → вас сохраняют.
6) Скрипты переписки (копируйте)
Ответ на входящее «сколько стоит?»
«Чтобы назвать точную цену, нужно 5 минут: режим, оборот, сотрудники, маркетплейсы/кассы. Напишите удобное время — за 30 минут дам план и диапазон цены.»
Закрытие на диагностику 30 мин (бесплатно):
«Предлагаю мини-диагностику: пройдёмся по 10 пунктам, скажу, где риски и что исправим за 14 дней. Если ок — назначим старт, если нет — оставлю чек-лист.»
Запрос на отзыв:
«Если вам было полезно, можно одна–две строки, как это помогло? Добавлю в портфолио (без названия). Это очень помогает развиваться.»
Просьба о рекомендации:
«Если у вас есть знакомый ИП, кому актуально «привести учет в порядок без штрафов», можете перекинуть мой контакт. Для вас я сделаю разовую проверку документов бесплатно.»
7) Мини-портфолио (1 страница)
Соберите 1 страницу в любом редакторе: кто вы, 3 факта, 2 кейса, 1 отзыв, контакты. Это и есть «медиакит-лайт», который упростит ответы в личке.
Шаблон кейса (3 строки):
Ситуация/боль (без имен).
Что сделали (3 шага).
Результат (цифра/срок/снятый риск).
8) 30-дневный план (по дням)
День 1–2: позиционирование + шапки профилей + закреп.
День 3: пост №1 (боль→решение) + 2 комментария.
День 4: пост №2 (кейс) + 2 комментария.
День 5: сделать лид-магнит (чек-лист) + 2 комментария.
День 6–7: 6 комментариев (итого 10/неделя).
Неделя 2: два поста (инструкция + ответ на вопрос), 10 комментариев, 3 диалога в личке по скрипту.
Неделя 3: два поста, 10 комментариев, собрать 2 отзыва.
Неделя 4: два поста, 10 комментариев, отправить 5 мини-портфолио тем, кто проявлял интерес за месяц.
В конце месяца:
Сколько входящих было?
Что чаще спрашивали? — это темы следующих постов.
Доведите до звонка тех, кто завис в переписке.
9) Мини-KPI (чтобы не «ждать чудо»)
Охват: 300–1000/пост — нормально для старта.
Сильные контакты: 10 за месяц (коммент/вопрос/сейв/личка).
Лиды: 3 — цель месяца.
Конверсия диагностики в старт: 30–50%.
Если не дотягиваете:
Уточните для кого пишете (слишком расплывчато).
Добавьте цифры и сроки в заголовки.
Просите отзывы и ставьте их в закреп.
10) Анти-ошибки
Не пишите «индивидуальный подход» и «качественные услуги» — пустые слова.
Не уходите в лекции: 3–5 пунктов, человеческий язык.
Не продавайте в комментариях. Продайте помощью.
Не распыляйтесь по площадкам. Достаточно двух.
Готовые «быстрые» посты (скопируйте и допишите)
Пост 1 — Боль/решение:
«Три ошибки ИП, из-за которых прилетает требование: 1) … 2) … 3) … Что делать: … Если находите себя — напишите «проверка», дам форму ответа.»
Пост 2 — Кейс:
«Требование на 120 000: за 48 часов сняли. Как: 1) … 2) … 3) … Итог: 0 штрафов. Хочу такой чек-лист? Напишите «чек-лист».»
Пост 3 — Инструкция:
«Проверка учёта за 10 минут: 1) … 2) … 3) … Сохраните и раз в месяц пробегайтесь — экономит нервы и деньги.»
Суть
Продвижение без бюджета — это дисциплина и конкретика: понятная польза, 2 поста в неделю, 10 умных комментариев, 1 лид-магнит, 3 разговорных скрипта. Делаете месяц — получаете первые тёплые запросы. Делаете три — формируете очередь.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Начать дискуссию