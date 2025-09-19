Как бухгалтеру начать продвигать себя без бюджета

Суть

Продвижение без бюджета — это дисциплина и конкретика: понятная польза, 2 поста в неделю, 10 умных комментариев, 1 лид-магнит, 3 разговорных скрипта. Делаете месяц — получаете первые тёплые запросы. Делаете три — формируете очередь.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.