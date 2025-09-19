ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Алексей Чернышов
Маркетинг

Как бухгалтеру начать продвигать себя без бюджета

Продвижение бухгалтера — это не всегда реклама за сотни тысяч. Иногда достаточно 2 часа в неделю и правильного плана. Я собрал чек-лист: что написать в профиле, какие посты публиковать, как превратить комментарии в клиентов.

0) Рамки и цель

  • Цель на 30 дней: 3 тёплых лида и 10 «сильных контактов» (люди, которые вас запомнили: комментировали, задали вопрос, сохранили пост).

  • Время: 2 часа в неделю (4×30 мин) — достаточно, если действовать по плану.

  • Площадки: Telegram (канал/личный), TenChat (профиль + посты). Больше не нужно.

1) Позиционирование за 20 минут

Сформулируйте одну фразу, которая объясняет, кому вы нужны и чем полезны.

Шаблон:

«Я бухгалтер для [кого], помогаю [что даю] без [чего избегаем]

Примеры:

  • «Я бухгалтер для ИП и малого бизнеса на УСН, снижаю налоговую нагрузку без штрафов и авралов.»

  • «Веду e-commerce: маркетплейсы, кассы, валютные платежи — без блокировок и лишних комиссий.»

Проверьте себя:

  • В фразе есть адресат («для кого»).

  • Есть результат («что даю»).

  • Есть барьер («без чего»).

2) Оформление профилей (1 час)

Заголовок (био)

Шаблон:

«Бухгалтер для [ниши]. [1–2 результата]. [формат работы]. Напишите — отвечу сегодня.»

Примеры для Telegram/Тенчат:

  • «Бухгалтер для ИП/самозанятых. Уберу штрафы, приведу учет в порядок за 14 дней. Консультации/ведение.»

  • «Главбух аутсорс. Маркетплейсы/Wildberries/Ozon. Закрываю квартал без авралов. Разборы по записи.»

Аватар и закреп

  • Аватар: лицо, нейтральный фон, без логотипов сверху.

  • Закреп в Telegram/«В шапке» в TenChat: короткий пост «Кто я и как работаю» + 3 частых вопроса (Цены? Сроки? Формат?).

Шаблон закрепа:

Кто я: … Чем помогаю: … Как работаю: 1) Диагностика 30 мин 2) План работ 3) Запуск. Сроки: от 7 до 14 дней на наведение порядка. Пишите в личку — дам чек-лист «учет без штрафов».

3) Контент-скелет на 30 дней (2 поста в неделю)

Четыре типа постов — чередуйте:

  1. Боль → решение
    Заголовок: «3 ошибки ИП, из-за которых прилетает требование»
    Суть: 3 пункта + как избежать + приглашение: «Если нашли себя — напишите, дам шаблон ответа на требование».

  2. Кейс (без раскрытия данных)
    «У клиента требование на 120 000. Что сделали: шаг 1–3. Итог: 0 штрафов, срок — 5 дней.»

  3. Инструкция/чек-лист
    «Календарь платежей на квартал: что, когда, как проверить за 5 минут.»

  4. Ответ на частый вопрос
    «Можно ли списать …? Коротко и по делу: когда можно/нельзя + что держать в доказательствах.»

Готовые заголовки на месяц:

  • Неделя 1: «Три ошибки, из-за которых ИП переплачивает» / «Кейс: закрыли требование за 48 часов»

  • Неделя 2: «Как быстро понять, что учет ведут криво» / «Мини-гайд: что хранить для спокойной проверки»

  • Неделя 3: «Что сказать в налоговой: 3 фразы без лишних слов» / «Кейс: на ОЗОНе зависли выплаты — как оформили правильно»

  • Неделя 4: «Как поднять цену на услуги бухгалтера и не потерять клиента» / «Чек-лист: учет в порядке за 14 дней»

Структура поста (держитесь её):

  1. Острая первая строка (боль/цифра).

  2. 3–5 коротких тезисов.

  3. Итог одной строкой.

  4. Лёгкий переход к действию («Если хотите шаблон/проверку — напишите «чек-лист» в личку»).

4) 10 комментариев в неделю — бесплатная реклама

Выберите 3–5 авторов/сообществ вашей ниши и каждую неделю оставляйте 10 полезных комментариев.

Шаблоны полезных комментариев:

  • «Добавлю: если у вас УСН, не забудьте про … Иначе прилетит требование.»

  • «Короткий способ проверить себя: откройте … Если пункт не совпадает — пишите, подскажу формулировку.»

Правила:

  • Комментарий = мини-совет, а не «приходите ко мне».

  • 1 вопрос в конце (включает диалог).

  • Отвечайте всем, кто ответил вам.

5) Лид-магнит без дизайна (15 минут)

Сделайте 1 файл-подарок (Google Docs/PDF): «Чек-лист ИП: 12 пунктов учёта без штрафов».
Содержание — пункты с галочками. В постах предлагайте: «Напишите «чек-лист» — отправлю.»

Почему это работает: вы сразу даёте ценность → берёте контакт → вас сохраняют.

6) Скрипты переписки (копируйте)

Ответ на входящее «сколько стоит?»

«Чтобы назвать точную цену, нужно 5 минут: режим, оборот, сотрудники, маркетплейсы/кассы. Напишите удобное время — за 30 минут дам план и диапазон цены.»

Закрытие на диагностику 30 мин (бесплатно):

«Предлагаю мини-диагностику: пройдёмся по 10 пунктам, скажу, где риски и что исправим за 14 дней. Если ок — назначим старт, если нет — оставлю чек-лист.»

Запрос на отзыв:

«Если вам было полезно, можно одна–две строки, как это помогло? Добавлю в портфолио (без названия). Это очень помогает развиваться.»

Просьба о рекомендации:

«Если у вас есть знакомый ИП, кому актуально «привести учет в порядок без штрафов», можете перекинуть мой контакт. Для вас я сделаю разовую проверку документов бесплатно.»

7) Мини-портфолио (1 страница)

Соберите 1 страницу в любом редакторе: кто вы, 3 факта, 2 кейса, 1 отзыв, контакты. Это и есть «медиакит-лайт», который упростит ответы в личке.

Шаблон кейса (3 строки):

  1. Ситуация/боль (без имен).

  2. Что сделали (3 шага).

  3. Результат (цифра/срок/снятый риск).

8) 30-дневный план (по дням)

День 1–2: позиционирование + шапки профилей + закреп.
День 3: пост №1 (боль→решение) + 2 комментария.
День 4: пост №2 (кейс) + 2 комментария.
День 5: сделать лид-магнит (чек-лист) + 2 комментария.
День 6–7: 6 комментариев (итого 10/неделя).

Неделя 2: два поста (инструкция + ответ на вопрос), 10 комментариев, 3 диалога в личке по скрипту.
Неделя 3: два поста, 10 комментариев, собрать 2 отзыва.
Неделя 4: два поста, 10 комментариев, отправить 5 мини-портфолио тем, кто проявлял интерес за месяц.

В конце месяца:

  • Сколько входящих было?

  • Что чаще спрашивали? — это темы следующих постов.

  • Доведите до звонка тех, кто завис в переписке.

9) Мини-KPI (чтобы не «ждать чудо»)

  • Охват: 300–1000/пост — нормально для старта.

  • Сильные контакты: 10 за месяц (коммент/вопрос/сейв/личка).

  • Лиды: 3 — цель месяца.

  • Конверсия диагностики в старт: 30–50%.

Если не дотягиваете:

  • Уточните для кого пишете (слишком расплывчато).

  • Добавьте цифры и сроки в заголовки.

  • Просите отзывы и ставьте их в закреп.

10) Анти-ошибки

  • Не пишите «индивидуальный подход» и «качественные услуги» — пустые слова.

  • Не уходите в лекции: 3–5 пунктов, человеческий язык.

  • Не продавайте в комментариях. Продайте помощью.

  • Не распыляйтесь по площадкам. Достаточно двух.

Готовые «быстрые» посты (скопируйте и допишите)

Пост 1 — Боль/решение:

«Три ошибки ИП, из-за которых прилетает требование: 1) … 2) … 3) … Что делать: … Если находите себя — напишите «проверка», дам форму ответа.»

Пост 2 — Кейс:

«Требование на 120 000: за 48 часов сняли. Как: 1) … 2) … 3) … Итог: 0 штрафов. Хочу такой чек-лист? Напишите «чек-лист».»

Пост 3 — Инструкция:

«Проверка учёта за 10 минут: 1) … 2) … 3) … Сохраните и раз в месяц пробегайтесь — экономит нервы и деньги.»

Суть

Продвижение без бюджета — это дисциплина и конкретика: понятная польза, 2 поста в неделю, 10 умных комментариев, 1 лид-магнит, 3 разговорных скрипта. Делаете месяц — получаете первые тёплые запросы. Делаете три — формируете очередь.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

9 подписчиков90 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы