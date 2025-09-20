Как сделать так, чтобы клиенты сами вас рекомендовали. Чек-лист
0) Цель и рамки
Цель на 90 дней: 20% новых клиентов — по рекомендациям.
Время: 1 час в неделю (доводка материалов + 3–5 персональных касаний).
Каналы: личные сообщения, Telegram/ТenChat/почта, офлайн.
1) Сначала — опыт, который хочется рекомендовать
Без достойного опыта никакие «скрипты» не спасут.
Ясные ожидания: перед стартом зафиксируйте результат, сроки, формат связи.
«Вау-момент»: одна маленькая вещь сверх ожиданий (чек-лист, памятка, мини-видеоразбор).
Быстрые ответы: SLA на сообщения (например, до 24 часов).
Финальный «ритуал»: короткое письмо «что сделали → какая польза → что дальше».
Короткая форма финала:
«Итог по проекту: 1) исправили…, 2) настроили…, 3) сняли риск…. Экономия/польза: … На ближайший месяц я рекомендую…»
2) Поймать «момент рекомендации»
Просить о рекомендации нужно в пик удовлетворённости, а не «вообще когда-нибудь».
Сигналы готовности:
Клиент сам сказал «спасибо», «быстро», «спокойно», «не ожидал».
Завершён проект с измеримым результатом.
Решена срочная/болезненная проблема.
Фразы-якоря (от клиента) → ваша реакция:
«Огонь, как быстро!» → «Рад, что зашло. Если знаете, кому такое пригодится — буду благодарен за рекомендацию. Скину короткий текст, чтобы было удобно переслать.»
3) Попросить отзыв — прежде чем просить рекомендацию
Сначала фиксируем социальное доказательство, потом просим «поделиться контактом».
Шаблон запроса на отзыв (короткий, 2–3 предложения):
«Можно одна-две строки о результате? Что было до/после. Без названия компании, если некомфортно.»
Публикуем отзыв (с согласия) в шапке/закрепе/кейсах.
4) Просим рекомендацию — мягко и удобно
Правило: делаем клиенту максимально легко. Даём готовый текст для пересылки, краткую визитку, быструю запись.
«Текст для пересылки» (клиенту нужно лишь нажать «переслать»):
«Привет! Мы работаем с [Имя/Команда], они помогли мне с [задача → результат в цифрах/сроках]. Если тебе актуально [польза], напиши им коротко «от [Имя]» — с тебя начнут. Контакт: @ник / почта / телефон.»
Короткая «визитка-абзац» о вас (3 строки):
«Я [имя], [специализация]. Помогаю [для кого] решать [какую боль] без [какого риска]. Формат: диагностика 30 минут → план → старт.»
Офер для «приведённых»:
бесплатная диагностика 30 минут или
приоритетный слот на старт или
мини-памятка/чек-лист по их теме.
(Денежные бонусы за рекомендации — по желанию. В услугах чаще лучше «премия заботой», а не комиссия.)
Скрипт просьбы (после позитивной точки):
«Если у вас есть знакомый, кому это может быть полезно, буду признателен за пересылку моего короткого текста (ниже). Сделал так, чтобы не отнимало время.»
5) Оформить «реферальный путь» без трения
Страница/пост «Начать работу»: кто вы, чем полезны, как стартуем, кнопка «записаться»/контакт.
Единый вход: один понятный контакт (ник/почта/форма).
Метка «от кого»: спрашиваем у каждого входящего «от кого узнали?» — фиксируем в таблице.
6) После рекомендации — благодарим и усиливаем цикл
Поблагодарить рекомендателя в день обращения от его контакта.
По итогу — личное спасибо (текст/голос/рукописная открытка), опционально — бонус.
Сообщить результат (без деталей): «Ваше знакомство помогло запустить проект — спасибо!»
Короткий текст благодарности:
«Спасибо за рекомендацию [Имя]. Связались/запустили диагностику. Очень ценю доверие. Если буду полезен вам — всегда на связи.»
7) Делать рекомендации частью процесса (системно)
Добавить пункт «рекомендации» в финальный чек-лист проекта.
Раз в квартал — письмо/пост клиентам: «Чем мы занимаемся сейчас + чем можем помочь вашим знакомым».
Раз в месяц — 3 персональных касания лучшим клиентам (без продажи, с пользой).
Шаблон квартального письма:
«Коротко: чем мы можем быть полезны вашим знакомым в этом квартале: 1) … 2) … 3) … Если всплывёт запрос — просто пересылайте мой контакт/текст ниже.»
8) Контент, который провоцирует рекомендации
Кейсы в формате «проблема → 3 шага → результат».
«Что делать, если…» (пошаговые мини-инструкции).
Чек-листы/памятки по типовым ситуациям.
Посты «Кому мы полезны / кому не подойдём» — отсекают лишнее, притягивают «своих».
Структура кейса (7–10 строк):
Кто (обезличено), 2) Боль, 3) Ограничения, 4) Что сделали (3 шага), 5) Результат (цифра/срок/снятый риск), 6) Что важно учесть, 7) Как стартовать.
9) Метрики (чтобы видеть прогресс)
Referral Rate: доля пришедших «по рекомендации» (цель: 20–40%).
Время до ответа на реферальный вход (цель: ≤ 2 часов).
Конверсия диагностики → старт (цель: 40–60%).
Кол-во активных рекомендателей (те, кто привели ≥2 контакта).
Количество «готовых текстов» разослано (проактивность).
Ведите простую таблицу: дата → кто рекомендовал → кого привёл → статус → спасибо/бонус.
10) Анти-ошибки
«Попросить всех и сразу» — спам. Просим точечно и в момент удовлетворённости.
Слишком общий текст для пересылки — не сработает. Делайте конкретный оффер.
Многоступенчатый путь записи — люди теряются. Один контакт, один клик.
Давление и контроль «ну вы кого-нибудь порекомендовали?» — разрушает доверие.
Просить рекомендации до результата — рано. Сначала ценность → затем просьба.
11) 14-дневный старт-план
День 1–2:
[ ] Подготовить «текст для пересылки» и «визитку-абзац».
[ ] Собрать 2 мини-кейса (по 7–10 строк).
День 3–4:
[ ] Обновить закреп/страницу «Как начать».
[ ] Настроить единый контакт (ник/почта/форма).
День 5–7:
[ ] Выбрать 5 текущих/прошлых клиентов → попросить короткий отзыв (скрипт выше).
[ ] Опубликовать 1 кейс + 1 чек-лист.
День 8–10:
[ ] Поймать 2 «пика удовлетворённости» → мягко попросить рекомендацию (со своим текстом).
[ ] Ответить на все входящие ≤ 2 часов.
День 11–14:
[ ] Поблагодарить рекомендателей + зафиксировать результаты в таблице.
[ ] Сделать одно персональное касание топ-клиенту (польза без продажи).
12) Готовые шаблоны (скопируйте и адаптируйте)
Запрос на отзыв:
«Коллеги, можно 1–2 строки, что для вас изменилось после нашей работы? Без названия компании, если некомфортно. Хочу собрать живые отзывы — это помогает расти.»
Просьба о рекомендации (после «спасибо»):
«Рад, что всё закрыли. Если у вас есть знакомый, кому это актуально, буду благодарен за пересылку короткого текста (ниже) — сделал так, чтобы не отнимало время.»
Текст для пересылки:
«Мы у [Имя] решили [боль] за [срок/цифра]. Если у тебя похожая ситуация, напиши им «от [Имя]» — стартуют с диагностики 30 минут. Контакт: @ник / email / телефон.»
Благодарность за рекомендацию:
«Спасибо за знакомство с [Имя]. Связались, двигаемся. Очень ценю доверие. Для вас — диагностика любого вопроса без очереди.»
Суть
Рекомендации — это не «повезло». Это системный процесс из трёх вещей:
предсказуемая польза;
запрос в правильный момент с готовым текстом для пересылки;
благодарность и простая воронка для «приведённых».
Сделайте это привычкой — и через пару месяцев доля «сарафана» вырастет без бюджета и сложных акций.Как сделать так, чтобы клиенты сами вас рекомендовали
