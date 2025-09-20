Как сделать так, чтобы клиенты сами вас рекомендовали. Чек-лист

Развернутый, практичный Чек-лист: как сделать так, чтобы клиенты сами вас рекомендовали. Это рабочая инструкция: что делать, когда и какими словами. Подходит для экспертов (бухгалтер, юрист и т. п.).

0) Цель и рамки

Цель на 90 дней: 20% новых клиентов — по рекомендациям .

Время: 1 час в неделю (доводка материалов + 3–5 персональных касаний).

Каналы: личные сообщения, Telegram/ТenChat/почта, офлайн.

1) Сначала — опыт, который хочется рекомендовать

Без достойного опыта никакие «скрипты» не спасут.

Ясные ожидания: перед стартом зафиксируйте результат, сроки, формат связи.

«Вау-момент»: одна маленькая вещь сверх ожиданий (чек-лист, памятка, мини-видеоразбор).

Быстрые ответы: SLA на сообщения (например, до 24 часов).

Финальный «ритуал»: короткое письмо «что сделали → какая польза → что дальше».

Короткая форма финала:

«Итог по проекту: 1) исправили…, 2) настроили…, 3) сняли риск…. Экономия/польза: … На ближайший месяц я рекомендую…»

2) Поймать «момент рекомендации»

Просить о рекомендации нужно в пик удовлетворённости, а не «вообще когда-нибудь».

Сигналы готовности:

Клиент сам сказал «спасибо», «быстро», «спокойно», «не ожидал».

Завершён проект с измеримым результатом.

Решена срочная/болезненная проблема.

Фразы-якоря (от клиента) → ваша реакция:

«Огонь, как быстро!» → «Рад, что зашло. Если знаете, кому такое пригодится — буду благодарен за рекомендацию. Скину короткий текст, чтобы было удобно переслать.»

3) Попросить отзыв — прежде чем просить рекомендацию

Сначала фиксируем социальное доказательство, потом просим «поделиться контактом».

Шаблон запроса на отзыв (короткий, 2–3 предложения):

«Можно одна-две строки о результате? Что было до/после. Без названия компании, если некомфортно.»

Публикуем отзыв (с согласия) в шапке/закрепе/кейсах.

4) Просим рекомендацию — мягко и удобно

Правило: делаем клиенту максимально легко. Даём готовый текст для пересылки, краткую визитку, быструю запись.

«Текст для пересылки» (клиенту нужно лишь нажать «переслать»):

«Привет! Мы работаем с [Имя/Команда], они помогли мне с [задача → результат в цифрах/сроках]. Если тебе актуально [польза], напиши им коротко «от [Имя]» — с тебя начнут. Контакт: @ник / почта / телефон.»

Короткая «визитка-абзац» о вас (3 строки):

«Я [имя], [специализация]. Помогаю [для кого] решать [какую боль] без [какого риска]. Формат: диагностика 30 минут → план → старт.»

Офер для «приведённых»: бесплатная диагностика 30 минут или приоритетный слот на старт или мини-памятка/чек-лист по их теме.



(Денежные бонусы за рекомендации — по желанию. В услугах чаще лучше «премия заботой», а не комиссия.)

Скрипт просьбы (после позитивной точки):

«Если у вас есть знакомый, кому это может быть полезно, буду признателен за пересылку моего короткого текста (ниже). Сделал так, чтобы не отнимало время.»

5) Оформить «реферальный путь» без трения

Страница/пост «Начать работу» : кто вы, чем полезны, как стартуем, кнопка «записаться»/контакт.

Единый вход : один понятный контакт (ник/почта/форма).

Метка «от кого»: спрашиваем у каждого входящего «от кого узнали?» — фиксируем в таблице.

6) После рекомендации — благодарим и усиливаем цикл

Поблагодарить рекомендателя в день обращения от его контакта.

По итогу — личное спасибо (текст/голос/рукописная открытка), опционально — бонус.

Сообщить результат (без деталей): «Ваше знакомство помогло запустить проект — спасибо!»

Короткий текст благодарности:

«Спасибо за рекомендацию [Имя]. Связались/запустили диагностику. Очень ценю доверие. Если буду полезен вам — всегда на связи.»

7) Делать рекомендации частью процесса (системно)

Добавить пункт «рекомендации» в финальный чек-лист проекта.

Раз в квартал — письмо/пост клиентам: «Чем мы занимаемся сейчас + чем можем помочь вашим знакомым».

Раз в месяц — 3 персональных касания лучшим клиентам (без продажи, с пользой).

Шаблон квартального письма:

«Коротко: чем мы можем быть полезны вашим знакомым в этом квартале: 1) … 2) … 3) … Если всплывёт запрос — просто пересылайте мой контакт/текст ниже.»

8) Контент, который провоцирует рекомендации

Кейсы в формате «проблема → 3 шага → результат».

«Что делать, если…» (пошаговые мини-инструкции).

Чек-листы/памятки по типовым ситуациям.

Посты «Кому мы полезны / кому не подойдём» — отсекают лишнее, притягивают «своих».

Структура кейса (7–10 строк):

Кто (обезличено), 2) Боль, 3) Ограничения, 4) Что сделали (3 шага), 5) Результат (цифра/срок/снятый риск), 6) Что важно учесть, 7) Как стартовать.

9) Метрики (чтобы видеть прогресс)

Referral Rate : доля пришедших «по рекомендации» (цель: 20–40%).

Время до ответа на реферальный вход (цель: ≤ 2 часов).

Конверсия диагностики → старт (цель: 40–60%).

Кол-во активных рекомендателей (те, кто привели ≥2 контакта).

Количество «готовых текстов» разослано (проактивность).

Ведите простую таблицу: дата → кто рекомендовал → кого привёл → статус → спасибо/бонус.

10) Анти-ошибки

«Попросить всех и сразу» — спам. Просим точечно и в момент удовлетворённости .

Слишком общий текст для пересылки — не сработает. Делайте конкретный оффер .

Многоступенчатый путь записи — люди теряются. Один контакт , один клик.

Давление и контроль «ну вы кого-нибудь порекомендовали?» — разрушает доверие.

Просить рекомендации до результата — рано. Сначала ценность → затем просьба.

11) 14-дневный старт-план

День 1–2:

[ ] Подготовить «текст для пересылки» и «визитку-абзац».

[ ] Собрать 2 мини-кейса (по 7–10 строк).

День 3–4:

[ ] Обновить закреп/страницу «Как начать».

[ ] Настроить единый контакт (ник/почта/форма).

День 5–7:

[ ] Выбрать 5 текущих/прошлых клиентов → попросить короткий отзыв (скрипт выше).

[ ] Опубликовать 1 кейс + 1 чек-лист.

День 8–10:

[ ] Поймать 2 «пика удовлетворённости» → мягко попросить рекомендацию (со своим текстом).

[ ] Ответить на все входящие ≤ 2 часов.

День 11–14:

[ ] Поблагодарить рекомендателей + зафиксировать результаты в таблице.

[ ] Сделать одно персональное касание топ-клиенту (польза без продажи).

12) Готовые шаблоны (скопируйте и адаптируйте)

Запрос на отзыв:

«Коллеги, можно 1–2 строки, что для вас изменилось после нашей работы? Без названия компании, если некомфортно. Хочу собрать живые отзывы — это помогает расти.»

Просьба о рекомендации (после «спасибо»):

«Рад, что всё закрыли. Если у вас есть знакомый, кому это актуально, буду благодарен за пересылку короткого текста (ниже) — сделал так, чтобы не отнимало время.»

Текст для пересылки:

«Мы у [Имя] решили [боль] за [срок/цифра]. Если у тебя похожая ситуация, напиши им «от [Имя]» — стартуют с диагностики 30 минут. Контакт: @ник / email / телефон.»

Благодарность за рекомендацию:

«Спасибо за знакомство с [Имя]. Связались, двигаемся. Очень ценю доверие. Для вас — диагностика любого вопроса без очереди.»

Суть

Рекомендации — это не «повезло». Это системный процесс из трёх вещей:

предсказуемая польза; запрос в правильный момент с готовым текстом для пересылки; благодарность и простая воронка для «приведённых».

Сделайте это привычкой — и через пару месяцев доля «сарафана» вырастет без бюджета и сложных акций.Как сделать так, чтобы клиенты сами вас рекомендовали

