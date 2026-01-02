Главбух написала мне в два ночи. Одно её предложение объяснило, почему у тебя в компании на самом деле нет "команды
«Она у нас, конечно, сложная. Но без неё никак. Всё знает, всё держит. Просто слишком всё близко к сердцу принимает».
Я прошу познакомить.
Он морщится: «Ей это не надо, она не публичная. Но если прям нужно — вытащим на пару фраз».
Вечером пишет незнакомый номер.
«Я ваш новый клиент говорил про статью. Я его главбух. Можно один вопрос про "команду"»
Я отвечаю: можно.
Она присылает скрин.
Внутренний чат.
Сверху его голос: «Ребята, мы команда, в тяжёлый период тянем вместе, без паники».
Ниже — приказ по почте: «Главному бухгалтеру задержать выплату зарплаты себе и бухотделу на две недели. Остальным выплатить вовремя, чтобы не было негатива».
И пишет: «Скажите, вы правда хотите делать материал про "команду", зная вот это. Или вы про какую-то другую команду».
Мы всё равно приезжаем на съёмку.
Он улыбается, несёт свои речи про заботу.
Она сидит в углу, делает вид, что занята таблицей.
Фотограф предлагает её тоже снять — "для полноты картины".
Она резко: «Нет».
Он через зубы: «Да ладно вам, вы чего как ребёнок».
В какой-то момент журналист всё-таки подлавливает её на кухне.
С чашкой дешёвого чая, под жужжание кулера.
Спросил: «А вы зачем так долго работаете в этой компании. Пятнадцать лет — это же почти жизнь».
Она улыбается уголком губ.
И спокойно говорит:
«Потому что главбух в маленьком бизнесе увольняется последним.
Все остальные ещё могут уйти пораньше».
Мы эту фразу тогда не взяли в материал.
Формат был «вдохновляющий», помнишь.
Оставили лайтовую: «Привыкла, да и люди хорошие».
Именно эти «люди хорошие» потом и начали ей звонить, когда всё поехало.
Поворот случился через полгода.
Ему понадобился кредит.
Банк запросил отчётность, оборотки, всё как обычно.
Документы ушли, кредитный менеджер позвонил, спросил пару формальных вещей — и пропал.
Через две недели банкомат выдал первый отказ по карте компании.
Через три — пришло письмо: кредит не одобрен, более того, банк пересматривает условия обслуживания.
Где‑то там, глубоко в скоринге, загорелся красный фонарь.
Владельцу кажется, что «банк тупит».
Он орёт в трубку, требует объяснений.
Ему вежливо сливают общие формулировки. «Снижение доверия к финансовой устойчивости», «повышенные риски», «внутренние модели».
Он прилетает к главбуху с любимым.
«Что ты там наворотила, из‑за тебя кредит не дали».
Она молча открывает папку.
Оттуда — его же подписи под решениями "временно" не платить взносы, «пока не разрулим с новым проектом».
Оттуда — его письмо «давай разнесём часть долгов по другим юрлицам, чтобы в отчётах было спокойнее».
Оттуда — его «да ладно, никто не увидит, потом подтянем».
И добавляет тихо:
«Вот это банк и увидел.
Просто не из статьи, а из цифр».
Самое интересное началось не с банком, а с людьми.
Теми самыми, про которых он в интервью говорил: «Мы держим слово, зарплаты вовремя, мы одна семья».
Первым письмо прислал водитель.
Скрин новости о проблемах компании, его же цитата про «ни разу не задержали выплаты за десять лет».
И вопрос: «А те три месяца, когда вы просили "понять и потерпеть", это где в вашей истории. Нам тоже считать?»
Потом написала девочка с ресепшена.
«Я читала статью и думала, как мне повезло.
А потом узнала, что в самые тяжёлые месяцы вы платили себе в полном объёме, а нас просили ждать "лучших времён".
Можно я тоже статью напишу про свою версию вашей "команды"?»
Всех этих людей связывала одна точка — бухгалтерия.
Через неё проходили и их задержанные зарплаты, и его своевременные дивиденды, и те самые «оптимизации», про которые в медиа никто не рассказывает.
Она в этот момент оказалась в классической позе.
На бумаге — «опора бизнеса, держит всё, знает всё».
В реальности — человек, через которого прошла чужая жадность, а теперь ей предлагают быть лицом «справедливого работодателя».
Она не выдержала и написала мне в два ночи.
«Вы можете удалить статью.
Не для него. Для меня.
Я больше не могу читать эти фразы про "мы платим людям первыми", зная, кто на самом деле получал первым».
Удалить, конечно, было уже нельзя.
Интернет не умеет откатывать назад пиар-оргазмы собственников.
Но тот текст стал для неё последней точкой.
Через месяц она ушла.
Не потому что нашла место с большей зарплатой.
Потому что больше не могла жить между тем, что видела в 1С, и тем, что читала в его интервью.
Вот в чём настоящая боль бухгалтера.
Не только в цифрах, отчётности и ошибках.
А в том, что её руками проводят всё, о чём потом красиво врут.
Её подпись стоит под документами, пока его фамилия стоит под цитатами.
Когда ты рассказываешь миру:
«Мы держимся на людях»,
главбух очень точно знает, на ком именно ты держишься.
На том, кому задерживаешь,
на том, кого подпираешь долгами,
и на том, кто молча подчищает твои «решения предпринимателя».
Если ты сейчас владелец и собираешься в медиа с историями про «честный бизнес и команду мечты», начни не с текста.
Сядь напротив бухгалтера и спроси: ты вообще узнаёшь нашу компанию в этих фразах.
И если в ответ тишина или сухое «как хотите» — это не про скромность. Это про усталость быть свидетелем.
А если хочешь, чтобы после выхода материала твой главбух не писал пиарщику в два ночи с вопросом «а можно это убрать», напиши мне в директ кодовое слово ХОЧУ В СМИ. Разберём, какую правду о твоём бизнесе вообще безопасно показывать, а какую сначала надо честно прожить внутри, а не на обложке.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию