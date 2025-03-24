Как уволить предыдущего директора?

С увольнением подчиненного работника порядок стандартен и известен. В целом его можно применить к увольнению руководителя, но только частично.

Часто руководитель компании не нажимается на работу в привычном смысле этой процедуре, а избирается учредителями организации. Поэтому, его замена, например на другого руководителя не является стандартной процедурой увольнения.

Вопрос о формировании и досрочном прекращении полномочий исполнительных органов в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) регулируется законодательством достаточно подробно, и его понимание требует внимательного изучения различных аспектов. В основе этого вопроса лежит принцип делегирования полномочий: общее собрание участников ООО обладает высшей властью и, следовательно, первоначально наделяет исполнительные органы – прежде всего, директора – необходимыми полномочиями. Однако, устав общества может предусматривать передачу части этих полномочий совету директоров (или наблюдательному совету). Это означает, что решение о назначении и увольнении директора может приниматься как общим собранием участников, так и советом директоров, если это прямо оговорено в учредительных документах общества.

Ситуация существенно упрощается, если в ООО единственный участник. В этом случае, он сам обладает всей полнотой власти и принимает все решения единолично, в том числе и касающиеся кадровых вопросов, включая назначение и увольнение директора. Это прямо следует из положений Гражданского кодекса РФ (подп. 1 п. 3 ст. 66.3) и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (подп. 4 п. 2 ст. 33, подп. 2 п. 2.1 ст. 32, ст. 39, п. 1 ст. 40). Таким образом, любое изменение в составе исполнительных органов, включая прекращение трудового договора с директором по любой причине – будь то по собственному желанию или по решению собственника – должно быть оформлено соответствующим решением общего собрания участников (или единоличным решением единственного участника).

Важно подчеркнуть, что прекращение трудового договора с директором, даже по его собственному желанию, не является исключительно процедурой трудового права. Хотя увольнение по собственному желанию регулируется общими нормами Трудового кодекса РФ (ст. 77, 80 и 84.1), в контексте ООО это действие тесно связано с корпоративным правом. Директор – это не просто наемный работник, а лицо, наделенное полномочиями управления обществом. Поэтому, его увольнение, даже при наличии заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию, требует формализации в рамках процедуры, установленной законодательством об ООО. В противном случае, увольнение может быть признано незаконным.

Директор, как и любой другой работник, имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ. Закон предоставляет ему такую возможность, и он может ею воспользоваться в любое время, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации или его представителя) за месяц. Статья 280 ТК РФ предоставляет руководителям организаций право на досрочное расторжение трудового договора с аналогичным месячным сроком предупреждения. При этом, срок предупреждения начинает исчисляться со следующего дня после получения работодателем заявления работника. Следует отметить, что закон не предъявляет каких-либо дополнительных требований к форме или содержанию этого заявления, за исключением его письменной формы.

Однако, простое подача заявления директором об увольнении по собственному желанию не является достаточным для прекращения его полномочий в качестве руководителя ООО. Это заявление должно быть рассмотрено и официально одобрено органом, уполномоченным на это согласно уставу общества (общее собрание или совет директоров). Только после принятия соответствующего решения и оформления всех необходимых документов, процедура увольнения может считаться завершенной, а полномочия директора – прекращенными. Поэтому, несмотря на то, что директор использует свои права, гарантированные Трудовым кодексом, процедура увольнения тесно переплетена с нормами корпоративного права, регулирующими деятельность ООО. Несоблюдение установленного порядка может повлечь за собой юридические последствия и споры. Важно помнить о необходимости соблюдения всех формальностей, как со стороны директора, так и со стороны органов управления ООО.