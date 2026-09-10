Wildberries вернет селлерам часть комиссии FBS. Отчет за 7–13 сентября надо открыть руками — автозагрузка проведет возврат как доход

Редкий случай: маркетплейс сам признал, что взял лишнего, и сам возвращает. Без претензий, без переписки с поддержкой. Но у этого возврата есть вторая сторона, и она — про учёт и налог у вашего клиента-селлера.
Что случилось
С начала августа Wildberries снижает комиссию продавцам на FBS за быструю отгрузку: за передачу заказа быстрее 42 часов ставка ниже на 3,5–5 процентных пункта. Это часть мер поддержки после атак на склады, действуют до конца января 2027 года.
За неделю с 31 августа по 6 сентября скидка у части продавцов не сработала — техническая ошибка. По сообщению Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), Wildberries уведомил селлеров в личных кабинетах: пересчёт 9 сентября, возврат ошибочно удержанного — в финансовом отчёте за неделю с 7 по 13 сентября, строка «Коррекция продаж» в столбце «Обоснование для оплаты». Исправленная комиссия видна в столбцах «К перечислению продавцу за реализованный товар», «Размер кВВ, %», «Размер кВВ без НДС, % Базовый», «Итоговый кВВ без НДС, %». Пересказ на Клерке: klerk.ru/buh/news/708328.
Оговорка: публичного заявления самого Wildberries я не нашла, только уведомление в кабинетах в пересказе ассоциации. Если ведёте селлера на FBS с быстрыми отгрузками — проверить в его кабинете стоит самим.
Почему это не просто «деньги пришли»
Комиссия площадки — расход продавца. Возврат части комиссии — не выручка и не внереализационный доход. Это уменьшение ранее признанного расхода. Дальше — по режиму.
УСН «доходы». Ничего не меняется. Доход селлера — вся сумма, уплаченная покупателем, до удержания комиссии (письмо ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@). Комиссия в базе не сидела, её возврат в базу не попадает. Просто перечисление от площадки будет больше.
УСН «доходы минус расходы». Комиссия признавалась в расходах в момент удержания. Часть вернулась — расход был завышен, его надо уменьшить. Именно уменьшить расход, а не провести новый доход: по итогу года налог совпадёт, но минимальный налог в 1% считается от доходов, и лишняя доходная строка его раздувает. Корректировка ложится в III квартал, авансовый платёж за девять месяцев — до 28 октября.
НДС по общим ставкам. Комиссия Wildberries — с НДС, и вычет по ней принят. Стоимость услуги уменьшилась — вычет тоже. Ждём от площадки корректировочный счёт-фактуру или УКД и восстанавливаем разницу. У упрощенцев на 5% и 7% вычетов нет — для них пункт не работает.
Где ломается на практике
Не в законе. В автозагрузке.
Большинство селлеров заводят еженедельные отчёты Wildberries в учёт автоматически. Программа встречает строку с обоснованием, которого раньше не видела, и проводит её как умеет — чаще всего как реализацию. Тихо, без вопроса. Бухгалтер узнаёт об этом, когда смотрит отчёт глазами, или не узнаёт вовсе.
Поэтому отчёт за 7–13 сентября — тот, который стоит открыть руками: найти «Коррекция продаж», сверить изменение кВВ и посмотреть, куда программа положила сумму. Три минуты против уточнёнки за III квартал.
Что сделать по клиентам
Если клиент на FBS и отгружал быстро в первую неделю сентября — дождаться отчёта за 7–13 сентября и проверить строку. На «доходах» — ничего не делать. На «доходах минус расходы» — уменьшить расход на комиссию за III квартал. На общем НДС — запросить у площадки корректировочный документ и восстановить вычет.
Коллеги, вопрос: как вы проводите такие корректировки от маркетплейсов на «доходах минус расходы» — сторно расхода или отдельной записью с минусом в КУДиР? И встречал ли кто-то уже корректировочные документы от WB по комиссии?