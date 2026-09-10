Wildberries вернет селлерам часть комиссии FBS. Отчет за 7–13 сентября надо открыть руками — автозагрузка проведет возврат как доход

Что случилось

С начала августа Wildberries снижает комиссию продавцам на FBS за быструю отгрузку: за передачу заказа быстрее 42 часов ставка ниже на 3,5–5 процентных пункта. Это часть мер поддержки после атак на склады, действуют до конца января 2027 года.

За неделю с 31 августа по 6 сентября скидка у части продавцов не сработала — техническая ошибка. По сообщению Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), Wildberries уведомил селлеров в личных кабинетах: пересчёт 9 сентября, возврат ошибочно удержанного — в финансовом отчёте за неделю с 7 по 13 сентября, строка «Коррекция продаж» в столбце «Обоснование для оплаты». Исправленная комиссия видна в столбцах «К перечислению продавцу за реализованный товар», «Размер кВВ, %», «Размер кВВ без НДС, % Базовый», «Итоговый кВВ без НДС, %». Пересказ на Клерке: klerk.ru/buh/news/708328.

Оговорка: публичного заявления самого Wildberries я не нашла, только уведомление в кабинетах в пересказе ассоциации. Если ведёте селлера на FBS с быстрыми отгрузками — проверить в его кабинете стоит самим.