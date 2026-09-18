700 тысяч от Wildberries — и НДС на 14 месяцев вперед

Расчёт второй: НДС включается через месяц, а не через год

Вот ради чего стоило открывать оборотку.

Считаем октябрь с учётом выплаты: 19 500 000 + 150 000 + 700 000 = 20 350 000 рублей. Порог превышен на 350 тысяч. Без выплаты клиент закрыл бы год на 19 900 000 и остался бы без НДС — то есть превышение создаёт именно она.

Большинство помнит правило про предшествующий год: освобождение действует, пока доход за прошлый год не превысил 20 миллионов. Но в статье 145 НК есть и второе правило — про превышение внутри текущего года. Пункт 5, дословно:

«Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя… сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности: 20 миллионов рублей за 2026 — 2029 годы… такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности налогоплательщика».

Деньги приходят в октябре — превышение в октябре — обязанности плательщика НДС наступают с 1 ноября 2026 года. Счета-фактуры, книга продаж, декларация за четвёртый квартал.

Одно послабление здесь есть, и о нём мало кто знает: закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ освободил упрощенцев от ответственности за несвоевременную подачу первой декларации по НДС за период 2025–2026 годов, в котором они впервые должны его платить. Сам налог это не отменяет, но штраф за опоздание с первой декларацией не грозит.

И деталь, которая закрывает вопрос «а вдруг такой доход в порог не считается». Тот же пункт 5 прямо перечисляет, что из расчёта исключается: только положительные курсовые разницы (пункт 11 части второй статьи 250) и субсидии при безвозмездной передаче имущества в государственную или муниципальную собственность. Список закрытый, выплат от торговой площадки в нём нет. Наоборот, там же сказано, что при совмещении УСН с патентом доходы по патенту в этот порог тоже входят — для селлеров, которые держат розничную точку на ПСН, это отдельный сюрприз.

Сколько это стоит. За ноябрь и декабрь клиент отгрузит на 250 000 — при ставке 5% налог составит 250 000 × 5 / 105 = 11 905 рублей. Сумма смешная. Но год закрывается на 20 350 000, а значит весь 2027 год он тоже плательщик НДС — уже по правилу о предшествующем годе. При обороте следующего года в 20 миллионов это 20 000 000 × 5 / 105 = 952 381 рубль.

Итого выплата в 700 тысяч включает НДС на четырнадцать месяцев вперёд. Освобождение вернётся только с 2028 года, если доход 2027-го снова окажется ниже порога: правило «утративший право не получает повторного освобождения» относится к общему режиму и ЕСХН, упрощенцев оно не касается.

Три оговорки к суммам.

По пункту 1 статьи 168 НК налог предъявляется покупателю сверх цены — тогда это были бы ровно 5%, то есть 1 000 000 с двадцати миллионов. Но поднять цену на маркетплейсе получается не всегда, и тогда налог приходится вынимать из той же цены — отсюда 5/105.

Ставка 5% не бесплатна: подпункт 8 пункта 2 статьи 170 НК лишает права на вычет входного НДС, он идёт в стоимость товаров. Селлеру, который закупается у плательщиков НДС, общая ставка с вычетами может оказаться выгоднее — это надо считать, а не выбирать по привычке.

И при этом выбор не фатален. Пункт 9 статьи 164 НК обязывает применять ставку «в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов», но тот же 425-ФЗ добавил туда абзац: впервые перешедший вправе отказаться от ставки, «при условии, что такой отказ произведен в течение четырех последовательных налоговых периодов» с первой декларации. То есть год на то, чтобы передумать, есть.