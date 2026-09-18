700 тысяч от Wildberries — и НДС на 14 месяцев вперед

Дело не в том, что деньги вернули
Сегодня Wildberries объявил третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты. Деньги пойдут с 1 октября, охват — больше двухсот тысяч предпринимателей. Размер не назван, уведомления придут персонально в кабинет продавца. На предыдущем этапе, по сообщениям СМИ, выплачивали в среднем около 20% стоимости утраченного.
Мой клиент в этом списке почти наверняка. В июле на складе маркетплейса сгорела его партия, мы её списали и занялись другими делами. Сегодня он написал: «наконец-то вернут мои деньги». Я открыла оборотку и посчитала. Вышло, что деньги придут в октябре, а с ноября он станет плательщиком НДС — и останется им до конца 2027 года.
Слово «вернут» здесь ломает картину дважды.
Первое. Площадка эти выплаты компенсацией не считает. В правилах, опубликованных 7 июля 2026 года, атаки БПЛА отнесены к форс-мажору, при котором компенсации продавцам не предусмотрены, а нынешние перечисления сам маркетплейс называет добровольными поддерживающими выплатами. Юридически это не возмещение ущерба: должник долг не признавал, он сказал обратное.
Второе. Для Налогового кодекса никакого «возврата» не существует в принципе. Есть поступление на счёт, и его надо квалифицировать. Квалифицируется оно как доход — при любой формулировке в уведомлении.
А дальше начинается то, чего в новостях нет: этот доход встаёт в выручку текущего года и у тех, кто шёл к двадцати миллионам впритык, включает НДС посреди квартала.
Кейс
Клиент торгует товарами для дачи и сада. Бизнес сезонный: основная выручка приходится на весну и первую половину лета, к осени продажи почти останавливаются.
Выручка за январь — сентябрь 2026 года: 19 500 000 рублей. Октябрь, межсезонье: около 150 000 рублей. Прогноз на ноябрь и декабрь: ещё 250 000 рублей. Итого год закрывался бы на 19 900 000 — на сто тысяч ниже порога.
В июле на складе сгорела партия. Её стоимость по ценам продажи — 3 500 000 рублей, себестоимость — 2 500 000.
Выплата по пропорции прошлого этапа: 3 500 000 × 20% = 700 000 рублей, приходит в октябре.
Дальше три расчёта.
Расчёт первый: налог с самой выплаты
Клиент на УСН «доходы», ставка 6%.
Налог: 700 000 × 6% = 42 000 рублей.
Вычесть нечего: на объекте «доходы» расходы не учитываются вообще. Из партии стоимостью три с половиной миллиона вернулась пятая часть, и с этой пятой части надо отдать ещё шесть процентов.
Дата — день поступления денег. Пункт 1 статьи 346.17 НК: «датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках… (кассовый метод)». Выплаты начинаются 1 октября, значит доход четвёртого квартала.
Расчёт второй: НДС включается через месяц, а не через год
Вот ради чего стоило открывать оборотку.
Считаем октябрь с учётом выплаты: 19 500 000 + 150 000 + 700 000 = 20 350 000 рублей. Порог превышен на 350 тысяч. Без выплаты клиент закрыл бы год на 19 900 000 и остался бы без НДС — то есть превышение создаёт именно она.
Большинство помнит правило про предшествующий год: освобождение действует, пока доход за прошлый год не превысил 20 миллионов. Но в статье 145 НК есть и второе правило — про превышение внутри текущего года. Пункт 5, дословно:
«Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя… сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности: 20 миллионов рублей за 2026 — 2029 годы… такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности налогоплательщика».
Деньги приходят в октябре — превышение в октябре — обязанности плательщика НДС наступают с 1 ноября 2026 года. Счета-фактуры, книга продаж, декларация за четвёртый квартал.
Одно послабление здесь есть, и о нём мало кто знает: закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ освободил упрощенцев от ответственности за несвоевременную подачу первой декларации по НДС за период 2025–2026 годов, в котором они впервые должны его платить. Сам налог это не отменяет, но штраф за опоздание с первой декларацией не грозит.
И деталь, которая закрывает вопрос «а вдруг такой доход в порог не считается». Тот же пункт 5 прямо перечисляет, что из расчёта исключается: только положительные курсовые разницы (пункт 11 части второй статьи 250) и субсидии при безвозмездной передаче имущества в государственную или муниципальную собственность. Список закрытый, выплат от торговой площадки в нём нет. Наоборот, там же сказано, что при совмещении УСН с патентом доходы по патенту в этот порог тоже входят — для селлеров, которые держат розничную точку на ПСН, это отдельный сюрприз.
Сколько это стоит. За ноябрь и декабрь клиент отгрузит на 250 000 — при ставке 5% налог составит 250 000 × 5 / 105 = 11 905 рублей. Сумма смешная. Но год закрывается на 20 350 000, а значит весь 2027 год он тоже плательщик НДС — уже по правилу о предшествующем годе. При обороте следующего года в 20 миллионов это 20 000 000 × 5 / 105 = 952 381 рубль.
Итого выплата в 700 тысяч включает НДС на четырнадцать месяцев вперёд. Освобождение вернётся только с 2028 года, если доход 2027-го снова окажется ниже порога: правило «утративший право не получает повторного освобождения» относится к общему режиму и ЕСХН, упрощенцев оно не касается.
Три оговорки к суммам.
По пункту 1 статьи 168 НК налог предъявляется покупателю сверх цены — тогда это были бы ровно 5%, то есть 1 000 000 с двадцати миллионов. Но поднять цену на маркетплейсе получается не всегда, и тогда налог приходится вынимать из той же цены — отсюда 5/105.
Ставка 5% не бесплатна: подпункт 8 пункта 2 статьи 170 НК лишает права на вычет входного НДС, он идёт в стоимость товаров. Селлеру, который закупается у плательщиков НДС, общая ставка с вычетами может оказаться выгоднее — это надо считать, а не выбирать по привычке.
И при этом выбор не фатален. Пункт 9 статьи 164 НК обязывает применять ставку «в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов», но тот же 425-ФЗ добавил туда абзац: впервые перешедший вправе отказаться от ставки, «при условии, что такой отказ произведен в течение четырех последовательных налоговых периодов» с первой декларации. То есть год на то, чтобы передумать, есть.
Расчёт третий: что изменилось для «доходы минус расходы»
Мой клиент на «доходах», но значительная часть пострадавших селлеров — на «доходы минус расходы». Считаю те же цифры для этого объекта, ставка 15%.
Доход от выплаты — 700 000. Себестоимость сгоревшей партии — 2 500 000.
Как было до 2026 года. Перечень расходов на УСН был закрытым. Товары для перепродажи списываются по подпункту 2 пункта 2 статьи 346.17 НК — «по мере реализации указанных товаров». Сгоревший товар не реализован, по этому основанию не списывается, а другого основания в закрытом перечне не было. Итог: доход 700 000, расход ноль, налог 15% = 105 000 рублей. Потерял партию — заплати ещё сто пять тысяч.
Как стало с 2026 года. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ дополнил пункт 1 статьи 346.16 подпунктом 45: «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса». А в главе 25 есть подпункт 6 пункта 2 статьи 265: к внереализационным расходам приравниваются «потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций».
Считаем. Доход 700 000, расход 2 500 000 — по этой операции убыток 1 800 000, он уменьшает общую базу года.
Экономия складывается из двух частей: налог с дохода больше не платится (105 000) плюс убыток снимает ещё 1 800 000 × 15% = 270 000. Итого 375 000 рублей — ровно 15% от двух с половиной миллионов расхода.
Это при условии, что прибыли по остальной деятельности хватает, чтобы убыток перекрыть. Если база уходит в минус, платится минимальный налог — 1% от доходов по пункту 6 статьи 346.18 НК. Ставку 15% беру общую: в регионах она бывает ниже.
Две оговорки к конструкции.
Перечень перестал быть закрытым, но безбрежным не стал: пункт 2 статьи 346.16 требует соответствия пункту 1 статьи 252 НК, а тот сразу отсылает к статье 270 с её собственным списком запретов.
И техническая деталь, о которую споткнётся каждый второй: в абзаце втором пункта 2 статьи 346.16 перечислены подпункты, применяемые «в порядке, предусмотренном… статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269», и подпункта 45 там нет. Логика, похоже, такая: подпункт 45 отсылает к главе 25 сам, посредник ему не нужен. Но разъяснений по этому поводу пока нет.
Норма целиком
Выплата — доход. Пункт 1 статьи 346.15 НК: учитываются доходы, определяемые по пунктам 1 и 2 статьи 248 НК, то есть от реализации и внереализационные.
Какой именно внереализационный — зависит от квалификации.
Пункт 8 части второй статьи 250 — «в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса». Это основной вариант: площадка объявила выплаты добровольными, а событие отнесла к форс-мажору без обязанности компенсировать.
Пункт 3 части второй статьи 250 — «в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда… сумм возмещения убытков или ущерба». Сработает, если в персональном уведомлении появится формулировка про возмещение ущерба: тогда добровольная выплата будет означать признание долга.
Пункт меняется, факт — нет: доходом это будет в любом случае. Статья 251 НК — закрытый перечень необлагаемых поступлений, выплат от торговой площадки там нет. Ближайший по смыслу подпункт 68 пункта 1 говорит о компенсации убытков при изъятии имущества для государственных и муниципальных нужд — не наш случай. Подпункт 11 пункта 1 про безвозмездное от организации требует доли участия не менее 50%, маркетплейс продавцу не учредитель.
Про НДС на саму выплату. Объекта нет: реализации не было. Расширяющая норма — подпункт 2 пункта 1 статьи 162 НК — говорит о суммах, полученных «за реализованные товары (работы, услуги)… либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров». Сгоревший товар не реализован, связи с оплатой реализованного нет.
Про восстановление входного НДС — вопрос возникает только у тех, кто уже платит НДС по общим ставкам и принимал вычеты; на освобождении и на ставках 5 и 7% вычетов нет. Восстанавливать при утрате не нужно: Решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06 (перечень случаев восстановления в пункте 3 статьи 170 НК закрытый, недостача и хищение в него не входят) и опирающееся на него письмо ФНС от 21.05.2015 № ГД-4-3/8627@ — уже прямо про выбытие имущества в результате пожара.
Но здесь же лежит главный риск, и он касается всех. Пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33: выбытие имущества по не зависящим от воли налогоплательщика причинам не является операцией, формирующей объект налогообложения, однако «налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам». Не зафиксировали — инспекция вправе увидеть безвозмездную реализацию и начислить НДС.
Что делать: пять действий
1. Посчитать выручку за 2026 год сегодня, до поступления денег. Не в декабре. Если до двадцати миллионов остаётся меньше ожидаемой выплаты, вы уже знаете месяц, с которого начнётся НДС, — и у вас есть октябрь, чтобы к нему подготовиться.
2. Прикинуть размер выплаты заранее. Ориентир прошлого этапа — около 20% стоимости утраченного. Обязательств у площадки нет, но для проверки «пробьём порог или нет» этого достаточно.
3. Не забыть про патент. Если совмещаете УСН и ПСН, доходы по патенту входят в тот же порог — пункт 5 статьи 145 говорит об этом прямо.
4. Сохранить персональное уведомление из кабинета. От его формулировки зависит пункт статьи 250 и то, как строка ляжет в книгу учёта. Само уведомление и есть первичный документ под внереализационный доход.
5. Собрать документы по утрате — и для расхода, и для НДС. Акт списания, отчёт площадки, переписка в кабинете. Пункт 1 статьи 252 требует подтверждения расхода, а Пленум ВАС № 33 — подтверждения самого факта выбытия. Это один и тот же комплект, и собрать его проще сейчас, чем через год.
Что здесь главное
Не сумма налога. Сорок две тысячи — не та цифра, ради которой пишут статьи.
Главное — что выплата ведёт себя не как компенсация, потому что компенсацией и не является. Она не восстанавливает положение, в котором предприниматель был до утраты: товар ушёл вместе с наценкой, вернулась пятая часть, и эта пятая часть потянула за собой налог, а заодно включила НДС на четырнадцать месяцев.
Это не придирка к площадке — она платит то, чего по своим правилам могла не платить вовсе. Это устройство кассового метода: он видит поступление и не видит, что ему предшествовало. Поэтому любые выплаты, поддержку и возвраты на упрощёнке надо считать до того, как они придут, а не после.
Вопрос к коллегам
Практический, и ответа у меня нет.
На какую дату признавать расход-потерю по новому подпункту 45? Пункт 2 статьи 346.17 НК даёт общее правило — расходами признаются затраты после фактической оплаты. Товар оплачен поставщику, допустим, в мае, сгорел в июле, а основание списать его в расходы появилось только через главу 25. Дата оплаты, дата утраты, дата акта — специального правила под этот подпункт в норме нет.
И смежный вопрос: чем вы подтверждаете саму утрату? Акта от МЧС у продавца нет и быть не может — склад чужой. Подпункт 6 пункта 2 статьи 265, в отличие от подпункта 5 той же нормы, прямо не требует подтверждения от уполномоченного органа, но пункт 1 статьи 252 требует документов вообще, а Пленум № 33 — фиксации факта выбытия. Отчёта площадки и переписки в кабинете достаточно, на ваш взгляд?
Норма заработала на упрощёнке в этом году, практики нет ни у кого, и разбираться придётся всем разом.
Если разбираете такие ситуации в работе — подписывайтесь: здесь я считаю налоговые последствия по текстам норм.