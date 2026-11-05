Чек-лист: как вернуть деньги из СФР до 13 ноября

Бухгалтер клиента принесла папку: медосмотры, спецодежда, обучение по охране труда. «Подадим в понедельник 16-го, Соцфонд сам так написал». Я открыла Правила и регламент СФР — даты там другие. Вот что проверяю по такой папке.

1. Дата подачи заявления о возмещении. Правила — «не позднее 15 ноября» (п. 9 Правил, утв. приказом Минтруда от 11.07.2024 № 347н). Регламент СФР (приказ СФР от 11.03.2025 № 278, пп. «б» п. 156) — отказ в приёме, если заявление подано после 14 ноября; по данным КонсультантПлюс, он в первоначальной редакции. СФР в новости от 05.11.2026 назвал 16 ноября. В 2025 году, когда 15-е пришлось на субботу, СФР называл пятницу 14-е. Единого правила переноса нет, поэтому подайте не позднее пятницы 13 ноября. Почтой в последние дни не отправляйте: лучше Госуслуги или клиентская служба.

2. Решение о финансовом обеспечении. Возмещают только в пределах суммы, согласованной СФР (п. 1 Правил). Заявление с планом принимали до 1 августа (п. 4 Правил), дополнительное — до 15 октября (п. 7 Правил). Решения нет ни в личном кабинете, ни на бумаге — возмещения за 2026 год не будет, пункты 3–10 можно пропустить.

3. План и факт. Менять план в пределах разрешённой суммы можно самим, без нового заявления, кроме закупки оборудования для горных работ (п. 7 Правил). Сверьте фактические меры с последней версией плана.

4. Не всё выполнено. Подавать можно после выполнения хотя бы одной меры, в том числе в ходе её выполнения (п. 9 Правил). Ждать завершения всех мер не нужно, но заявить можно только оплаченное и подтверждённое.

5. Пакет документов. Отчёт о расходах, копия (выписка) локального акта о мероприятиях по охране труда и (или) перечня по итогам СОУТ и (или) коллективного договора, платёжки и документы о получении товара или выполнении работ (п. 10 Правил), плюс документы по виду меры (п. 11). Копии — с печатью, если она есть (п. 14). Шаблон заявления и форма отчёта — в разделе «Бланки и формы» на сайте СФР.

6. Оплата в декабре. Если по договору срок оплаты в 2026 году, но позже срока подачи, или документы придут позже, их можно донести не позднее 20 декабря (п. 15 Правил). Но 20-е — воскресенье, а регламент (п. 165) пишет 15 декабря. Надёжнее — не позднее вторника 15 декабря. Если оплата по договору на 16–20 декабря, перенесите её допсоглашением. Заявление всё равно подаётся в срок из шага 1.

7. Сумма. Не больше взносов на травматизм, начисленных за 2026 год, за вычетом расходов этого года на больничные по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям и на отпуск пострадавшего сверх ежегодного на время лечения и проезда (п. 1 Правил). Сверьте согласованную сумму с ожидаемыми начислениями за год.

8. Недоимка. Недоимка, пени и штрафы — основание отказа в финансовом обеспечении (пп. «а» п. 6 Правил). В возмещении по Правилам отказывают только за недостоверные или неполные документы (п. 17), но в приёме заявления — ещё и по регламенту. Долг всё равно погасите: для заявления на 2027 год он станет препятствием.

9. Замечания. Решение — в течение 15 рабочих дней с полного комплекта (п. 15 Правил). О замечаниях СФР извещает в течение рабочего дня, на исправление — 5 рабочих дней, потом отказ (п. 17). При подаче 13 ноября держите ответственного и замещающего на связи примерно до середины декабря.

10. Подпись и канал. Лично, почтой, через Госуслуги или МФЦ; в электронном виде — с усиленной квалифицированной подписью (п. 9 Правил). Доступ к кабинету у подписанта и замещающего проверьте сегодня.

Если решения о финансовом обеспечении на 2026 год нет: внесите в календарь клиента заявление и план на 2027 год. «До 1 августа» в Правилах — это по 31 июля, а 31.07.2027 — суббота: подавайте не позднее пятницы 30 июля и без долгов по взносам на этот день.

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Коллеги, кто-то подавал заявление о возмещении после последнего дня, названного СФР, например 15 или 17 ноября 2025 года? Приняли или отказали в приёме?