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Как взять кредит на развитие малого бизнеса: пошагово и без ошибок

Малый бизнес — дело непростое: идеи есть, желания много, а вот стартового капитала или оборотных средств — не хватает. В этом случае на помощь может прийти кредит. Главное — знать, как подойти к процессу грамотно, чтобы не попасть в ловушку и не получить отказ. Рассказываем, как шаг за шагом подготовиться к получению кредита на развитие бизнеса.