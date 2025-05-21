Кредит под залог недвижимости: когда это разумный шаг

🔹 Что такое кредит под залог недвижимости

Это кредит, в котором вы предоставляете банку в качестве обеспечения свою квартиру, дом или другую недвижимость. Банк оценивает объект, и на его основе выдаёт деньги — обычно до 60–80% от стоимости.



Плюсы:

можно взять большую сумму (до 30 млн и выше);

ниже ставка по сравнению с обычным потребкредитом (от 10–13%);

дольше срок (до 20 лет);

проще одобрение, даже если неофициальный доход.

Минусы:

если не сможете платить — недвижимость могут забрать;

требуется оценка, нотариус, страховка — это расходы;

оформление займёт дольше.

🔹 Когда это может быть выгодно