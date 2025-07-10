Можно ли получить налоговый вычет после рефинансирования ипотеки?

Как рассчитывается вычет после рефинансирования

Максимальный размер вычета на проценты по ипотеке — с 3 млн ₽, что даёт до 390 000 ₽ возврата при ставке НДФЛ 13%. Это лимит: даже если вы переплатили по процентам больше — вернут максимум с 3 млн.

Если после рефинансирования сумма кредита выросла (например, перекрыли 2 млн ₽, а новый кредит на 3 млн ₽), налоговая применит коэффициент:

Остаток старого кредита / Сумма нового кредита = Коэффициент

Например: 2 / 3 = 0,67

Если после рефинансирования вы заплатите, скажем, 700 000 ₽ процентов, то вычет посчитают с 700 000 × 0,67 = 469 000 ₽.

Если до этого вы уже получили вычет с 250 000 ₽, общая сумма — 719 000 ₽. С неё вернут 13%, то есть 93 470 ₽.

⚠️ Если ипотека была оформлена до 2014 года, лимит на проценты вообще не применяется — вычет дают со всей суммы процентов, хоть 5 миллионов.