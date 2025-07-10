Можно ли получить налоговый вычет после рефинансирования ипотеки?

Потеряю ли я вычет, если рефинансирую ипотеку?
Нет, не потеряете — если соблюдены ключевые условия.
Налоговый кодекс (ст. 220 НК РФ) позволяет получить вычет по процентам даже после рефинансирования, если новый кредит целиком ушёл на погашение старого ипотечного займа.
Важно понимать: рефинансирование — это не новый кредит «на всё подряд», а просто замена одного ипотечного займа другим, на более выгодных условиях. Цель кредита остаётся прежней — покупка жилья. Это и даёт право сохранить вычет.
Количество рефинансирований не ограничено. Можете делать это несколько раз — главное, чтобы каждый раз соблюдались формальности.
Как сохранить право на вычет
Есть три главных условия:
Укажите цель кредита. В новом договоре обязательно должно быть прописано, что кредит оформлен для погашения предыдущей ипотеки. Формулировки вроде «рефинансирование целевого жилищного кредита» — в самый раз.
Выбирайте банк с лицензией ЦБ. Если оформите кредит в организации без банковской лицензии, налоговая не одобрит вычет.
Следите за суммой кредита. Если берёте чуть больше, чем осталось по старому займу, разницу можно потратить на другие нужды. Но налоговая учтёт это и пересчитает вычет по специальному коэффициенту — часть процентов не попадёт в вычет.
Эти пункты лучше сразу проверить и проговорить с менеджером банка. Иначе потом придётся исправлять документы и переподавать заявление.
Как рассчитывается вычет после рефинансирования
Максимальный размер вычета на проценты по ипотеке — с 3 млн ₽, что даёт до 390 000 ₽ возврата при ставке НДФЛ 13%. Это лимит: даже если вы переплатили по процентам больше — вернут максимум с 3 млн.
Если после рефинансирования сумма кредита выросла (например, перекрыли 2 млн ₽, а новый кредит на 3 млн ₽), налоговая применит коэффициент:
Остаток старого кредита / Сумма нового кредита = Коэффициент
Например: 2 / 3 = 0,67
Если после рефинансирования вы заплатите, скажем, 700 000 ₽ процентов, то вычет посчитают с 700 000 × 0,67 = 469 000 ₽.
Если до этого вы уже получили вычет с 250 000 ₽, общая сумма — 719 000 ₽. С неё вернут 13%, то есть 93 470 ₽.
⚠️ Если ипотека была оформлена до 2014 года, лимит на проценты вообще не применяется — вычет дают со всей суммы процентов, хоть 5 миллионов.
Как оформить вычет после рефинансирования
Процедура стандартная — она та же, что и при обычной ипотеке.
Что нужно сделать:Убедитесь, что в новом договоре указано, что это рефинансирование старой ипотеки.
Соберите нужные документы:
3-НДФЛ (декларация)
2-НДФЛ (справка от работодателя)
Копии обоих ипотечных договоров
Выписка из ЕГРН
Справка из банка об уплаченных процентах
Паспорт
Как подать документы:
Через работодателя. Подайте заявление в налоговую, получите подтверждение и отнесите его в бухгалтерию. Вам перестанут удерживать НДФЛ с зарплаты.
Через налоговую. Подайте декларацию онлайн или через МФЦ — после проверки деньги поступят на счёт.
Что будет, если банк, в котором я рефинансировался, потеряет лицензию?
Ничего страшного. Главное, чтобы на момент оформления договора лицензия у банка была. После — это уже неважно.
Можно ли получить вычет, если ипотека оформлена на двух человек?
Да, каждый имеет право на свою часть вычета — пропорционально доле в кредите и выплаченным процентам.
Переходит ли вычет по наследству?
Частично. Наследник сможет получать вычет с новых процентов, которые он будет выплачивать после вступления в права. За старые платежи вычет не дадут.
Рефинансирование — это не повод отказываться от налоговой льготы. Наоборот, это способ платить меньше банку и всё равно получить деньги от государства. Главное — не перепутать формулировки в договоре, выбрать лицензированный банк и правильно подать документы.
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