Последний платеж — не точка. Как грамотно закрыть кредит до конца

Внимательно изучите договор перед финальным платежом
Каждый кредитный договор (будь то потребительский заем, автокредит или ипотека) содержит условия как планового, так и досрочного закрытия. Иногда банк ограничивает внесение крупных сумм — например, разрешает их только спустя определённый срок. В документах также может быть указан минимальный размер переплаты, без учёта которого невозможно правильно рассчитать итоговую сумму.
Если планируете досрочное погашение, банк обычно нужно предупредить заранее — сроки и порядок уведомления также фиксируются в договоре. Сделать это можно через отделение, звонок в контакт-центр или в личном кабинете приложения.
Досрочное закрытие кредита: что учесть
Погасить кредит раньше срока — всегда выгодно: вы экономите на процентах и снижаете нагрузку на бюджет. Но здесь важно правильно оформить процесс.
Сначала пересчитайте долг. Используйте кредитный калькулятор или запросите точный график у банка. В него войдут все обязательные платежи, комиссии и проценты.
Определите цель досрочного платежа. Это может быть полное закрытие кредита, сокращение срока или уменьшение ежемесячной суммы. Без указания цели банк может зачесть деньги не так, как нужно.
Проверьте списание. После внесения средств обязательно возьмите у банка справку о том, что задолженность закрыта.
Полезный совет: если у вас несколько кредитов, логичнее досрочно закрывать тот, где самый длинный срок выплат. Это позволит сильнее сократить переплату.
Особенности аннуитетных кредитов
Если кредит выплачивается аннуитетными платежами (равными суммами каждый месяц), в конце срока всё просто: перечисляете последний платёж по графику и берёте справку об отсутствии задолженности.
С досрочным погашением аннуитетных кредитов всё сложнее:
иногда банк разрешает только полное закрытие, частичное может быть недоступно;
чем раньше закроете кредит, тем больше сэкономите, потому что проценты начисляются преимущественно в первые месяцы.
Поэтому выгоднее вносить дополнительные платежи в первой половине срока действия договора.
Частичное досрочное погашение: как действовать
Этот вариант подходит тем, кто не может или не хочет закрыть кредит целиком, но хочет уменьшить нагрузку.
Проверьте, допускает ли договор такую возможность.
Уточните в банке, как будет зачтен повышенный платёж: на сокращение срока или уменьшение ежемесячного взноса.
Зафиксируйте выбранный вариант письменно, чтобы банк не распределил деньги по-своему.
С точки зрения финансовой выгоды лучше уменьшать срок кредита — так переплата окажется ниже. Но если есть риск финансовых трудностей, разумнее снижать ежемесячный платёж, чтобы «подстраховаться».
Финальный штрих — проверка кредитной истории
После полного закрытия кредита не ограничивайтесь справкой от банка. Через несколько дней запросите свою кредитную историю в бюро. Это бесплатно два раза в год. Убедитесь, что статус кредита изменился на «погашен».
Стоит помнить: если закрыли кредит досрочно, рост кредитного рейтинга будет меньше, чем при выплате строго по графику. Но в долгосрочной перспективе экономия на процентах намного ценнее, чем дополнительные несколько пунктов в рейтинге.
Начать дискуссию