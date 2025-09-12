Последний платеж — не точка. Как грамотно закрыть кредит до конца

Внимательно изучите договор перед финальным платежом

Каждый кредитный договор (будь то потребительский заем, автокредит или ипотека) содержит условия как планового, так и досрочного закрытия. Иногда банк ограничивает внесение крупных сумм — например, разрешает их только спустя определённый срок. В документах также может быть указан минимальный размер переплаты, без учёта которого невозможно правильно рассчитать итоговую сумму.

Если планируете досрочное погашение, банк обычно нужно предупредить заранее — сроки и порядок уведомления также фиксируются в договоре. Сделать это можно через отделение, звонок в контакт-центр или в личном кабинете приложения.