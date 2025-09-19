Как в 2025 году проверяют серые зарплаты и что важно знать работодателям и сотрудникам

Кто контролирует зарплаты
Проверка заработной платы — это не задача одного ведомства. Сейчас действуют несколько структур, которые работают в связке и обмениваются информацией:
ФНС — отслеживает правильность уплаты НДФЛ и страховых взносов. При выявлении заниженных сумм или «скрытых» выплат начисляет налоги и штрафы.
Роструд — следит за соблюдением Трудового кодекса: наличие договоров, размер зарплаты не ниже МРОТ, корректное оформление отношений с сотрудниками. С 2025 года ведёт единый список работодателей, уличённых в серых схемах.
Региональные комиссии — сюда входят представители налоговой, Роструда, фондов и прокуратуры. Они анализируют отчётность компаний, поступающие жалобы и данные из разных источников.
Какие факторы вызывают подозрение
Проверки обычно не начинаются «с нуля» — сначала должна появиться причина. Наиболее частые сигналы:
зарплаты на уровне чуть выше МРОТ при высокой средней по рынку;
большой оборот компании при минимальных затратах на персонал;
несоответствие уровня доходов сотрудников их стилю жизни (покупка квартиры или автомобиля при официальном доходе в 30 тыс. ₽);
регулярные снятия наличных и переводы на карты сотрудников без отражения в бухгалтерии;
подмена трудовых договоров на фиктивные схемы самозанятости или ИП;
отсутствие роста зарплат при увеличении выручки;
разница между зарплатами в вакансиях и отчётных документах.
Один признак ещё не является доказательством, но их совокупность становится поводом для проверки.
Как выявляют серые схемы
Сегодня у государства широкий инструментарий. Налоговая сверяет формы 6-НДФЛ и РСВ, использует автоматизированные системы для поиска аномалий и активно обменивается данными с фондами и Рострудом.
Проверка может начаться не только по алгоритмам, но и после жалобы от работника или анонимного сигнала.
Как снизить риски
Для компаний главный совет прост: вести документацию максимально прозрачно.
Все договоры должны быть заключены письменно и соответствовать реальным условиям работы.
Если зарплата ниже средней по региону и отрасли, компания автоматически попадает в группу риска. В таких случаях стоит корректировать выплаты или заранее готовить объяснение — например, что сотрудники работают на неполную ставку.
Важно, чтобы налоговая и кадровая отчётность совпадала, иначе неизбежны вопросы от контролёров.
Часто задаваемые вопросы
1. Что грозит работодателю за серые зарплаты?
За выплату «в конвертах» компания рискует получить доначисления налогов, штрафы и попасть в реестр недобросовестных работодателей. В тяжёлых случаях возможна даже уголовная ответственность.
2. Чем опасна серая зарплата для самого работника?
Сотрудник лишается пенсионных накоплений, социальных выплат и может столкнуться с проблемами при получении кредита или ипотеки. Банк оценивает только официальные доходы, поэтому зарплата «в конверте» снижает шансы на одобрение.
3. Как банки проверяют доходы при выдаче кредита?
Кредитные организации ориентируются на справки 2-НДФЛ, выписки по счетам и данные из ФНС. Если часть дохода официально не подтверждается, сумма одобряемого кредита может оказаться значительно ниже ожидаемой.
4. Можно ли узаконить выплаты, если раньше была серая схема?
Да. Работодатели могут перевести сотрудников на официальные договоры и скорректировать зарплаты до рыночных уровней. Чем раньше сделать это, тем ниже риски проверок и штрафов.
