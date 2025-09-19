Как в 2025 году проверяют серые зарплаты и что важно знать работодателям и сотрудникам

Как выявляют серые схемы

Сегодня у государства широкий инструментарий. Налоговая сверяет формы 6-НДФЛ и РСВ, использует автоматизированные системы для поиска аномалий и активно обменивается данными с фондами и Рострудом.

Проверка может начаться не только по алгоритмам, но и после жалобы от работника или анонимного сигнала.