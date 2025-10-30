Что делать, если у вас долги, а впереди поездка за границу

Когда и почему вводят запрет на выезд

Решение о временном ограничении принимает Федеральная служба судебных приставов. Основанием становится невыполнение требований исполнительного документа — например, по кредиту, штрафу, налогам, алиментам или коммунальным платежам. Сам по себе долг не запрещает пересекать границу, но как только пристав возбуждает производство и передаёт постановление в Пограничную службу ФСБ, человек временно теряет право на выезд из России.

Чаще всего запрет накладывается при задолженности от 30 тысяч рублей, а по алиментам — от десяти тысяч. Однако ограничения вводят не автоматически, а по мере поступления информации и после того, как пристав официально оформит постановление. Иногда между вынесением документа и появлением его в пограничной базе проходит несколько дней. Поэтому даже если долг уже погашен, данные о снятии запрета могут обновляться с задержкой.