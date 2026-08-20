У бизнеса нет аналога ПДН: почему один банк отказывает там, где другой одобряет

Частый вопрос: у компании уже есть кредит, лизинг или открытая линия — дадут ли ещё? Формального запрета не существует. Банку важно другое: вытянет ли бизнес суммарный платёж. Сам факт открытого кредита для решения второстепенен.
Аналога ПДН для бизнеса нет
Это принципиальный момент, который многие упускают. На официальной странице Банка России прямо указано: норма показателя долговой нагрузки применяется при принятии решения о предоставлении кредита физическому лицу на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Для бизнеса этот норматив не работает вообще.
Вместо единого показателя банки используют собственные методики. Одна опора — расчёты вида DSCR, отношение денежного потока к обязательствам по долгу. Вторая — категория качества ссуды по правилам ЦБ (Положение 590-П), которая влияет на резервы банка и, соответственно, на его готовность рисковать дальше.
Практический вывод: единого числа, которое решает всё, у вас не будет. Один банк откажет при нагрузке, которую другой сочтёт нормальной, — это не случайность, а разница в риск-политике. Отсюда же следует, что отказ одного банка не предсказывает решение другого, но и не даёт повода подаваться веером.
Что реально попадает в расчёт
Здесь предпринимателей ждут три сюрприза.
Лизинг. Формально это не кредит, а финансовая аренда, но платежи по нему банк учитывает наравне с кредитными — это обязательство с фиксированным графиком.
Кредитная линия целиком, включая неиспользованный лимит. Самый неочевидный пункт. Компания думает: «я же выбрал только часть, остальное не трогаю». Банк видит одобренное право выбрать всю сумму в любой момент — и считает риск по лимиту, а не по фактической выборке.
Поручительства. Если компания или её собственник поручились по чужому кредиту — за связанную фирму, партнёра, — это обязательство тоже идёт в расчёт. Подпись под поручительством расходует кредитный лимит так же, как собственный заём.
Когда факт кредитов действительно мешает
Разделю две ситуации, которые смешивают.
Первая: платежи по действующим кредитам идут вовремя, а смущает сам факт их наличия. Здесь шансы вполне реальные — банк смотрит на способность обслуживать общую сумму, и хорошая платёжная дисциплина работает в плюс.
Вторая: есть или были просрочки. Это уже другая логика оценки, и здесь сначала снимают проблему, а потом подают заявку. Смешивать эти случаи и ждать одинакового результата не стоит.
Как подготовиться к заявке
Сначала соберите полную картину обязательств — все кредиты компании, лизинги, линии с полным лимитом, поручительства, а также личные кредиты собственника, если он идёт поручителем. Именно эту сумму увидит банк, и лучше, если вы увидите её первым.
Дальше посчитайте, какую долю денежного потока забирают текущие платежи и какой станет эта доля с новым кредитом. Если после добавления платежа поток уходит в ноль, вопрос не в выборе банка, а в структуре долга: возможно, сначала нужен не новый кредит, а рефинансирование существующих.
И последнее: одинаковую заявку разные банки оценят по-разному, поэтому веерная подача здесь особенно вредна — она портит историю запросов, не приближая одобрение. Точечная подача в банк, чья политика подходит вашему профилю, работает лучше.
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