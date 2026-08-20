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Артем Староверов
Кредитование
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У бизнеса нет аналога ПДН: почему один банк отказывает там, где другой одобряет

У бизнеса нет аналога ПДН: почему один банк отказывает там, где другой одобряет

Норматив долговой нагрузки Банк России установил только для физлиц. Для юрлиц и ИП единого порога нет — у каждого банка своя методика. Разбираю, что попадает в расчет нагрузки, включая неиспользованный лимит линии.

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Частый вопрос: у компании уже есть кредит, лизинг или открытая линия — дадут ли ещё? Формального запрета не существует. Банку важно другое: вытянет ли бизнес суммарный платёж. Сам факт открытого кредита для решения второстепенен.

Аналога ПДН для бизнеса нет

Это принципиальный момент, который многие упускают. На официальной странице Банка России прямо указано: норма показателя долговой нагрузки применяется при принятии решения о предоставлении кредита физическому лицу на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Для бизнеса этот норматив не работает вообще.

Вместо единого показателя банки используют собственные методики. Одна опора — расчёты вида DSCR, отношение денежного потока к обязательствам по долгу. Вторая — категория качества ссуды по правилам ЦБ (Положение 590-П), которая влияет на резервы банка и, соответственно, на его готовность рисковать дальше.

Практический вывод: единого числа, которое решает всё, у вас не будет. Один банк откажет при нагрузке, которую другой сочтёт нормальной, — это не случайность, а разница в риск-политике. Отсюда же следует, что отказ одного банка не предсказывает решение другого, но и не даёт повода подаваться веером.

Что реально попадает в расчёт

Здесь предпринимателей ждут три сюрприза.

Лизинг. Формально это не кредит, а финансовая аренда, но платежи по нему банк учитывает наравне с кредитными — это обязательство с фиксированным графиком.

Кредитная линия целиком, включая неиспользованный лимит. Самый неочевидный пункт. Компания думает: «я же выбрал только часть, остальное не трогаю». Банк видит одобренное право выбрать всю сумму в любой момент — и считает риск по лимиту, а не по фактической выборке.

Поручительства. Если компания или её собственник поручились по чужому кредиту — за связанную фирму, партнёра, — это обязательство тоже идёт в расчёт. Подпись под поручительством расходует кредитный лимит так же, как собственный заём.

Когда факт кредитов действительно мешает

Разделю две ситуации, которые смешивают.

Первая: платежи по действующим кредитам идут вовремя, а смущает сам факт их наличия. Здесь шансы вполне реальные — банк смотрит на способность обслуживать общую сумму, и хорошая платёжная дисциплина работает в плюс.

Вторая: есть или были просрочки. Это уже другая логика оценки, и здесь сначала снимают проблему, а потом подают заявку. Смешивать эти случаи и ждать одинакового результата не стоит.

Как подготовиться к заявке

Сначала соберите полную картину обязательств — все кредиты компании, лизинги, линии с полным лимитом, поручительства, а также личные кредиты собственника, если он идёт поручителем. Именно эту сумму увидит банк, и лучше, если вы увидите её первым.

Дальше посчитайте, какую долю денежного потока забирают текущие платежи и какой станет эта доля с новым кредитом. Если после добавления платежа поток уходит в ноль, вопрос не в выборе банка, а в структуре долга: возможно, сначала нужен не новый кредит, а рефинансирование существующих.

И последнее: одинаковую заявку разные банки оценят по-разному, поэтому веерная подача здесь особенно вредна — она портит историю запросов, не приближая одобрение. Точечная подача в банк, чья политика подходит вашему профилю, работает лучше.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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