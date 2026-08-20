У бизнеса нет аналога ПДН: почему один банк отказывает там, где другой одобряет

Аналога ПДН для бизнеса нет

Это принципиальный момент, который многие упускают. На официальной странице Банка России прямо указано: норма показателя долговой нагрузки применяется при принятии решения о предоставлении кредита физическому лицу на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Для бизнеса этот норматив не работает вообще.

Вместо единого показателя банки используют собственные методики. Одна опора — расчёты вида DSCR, отношение денежного потока к обязательствам по долгу. Вторая — категория качества ссуды по правилам ЦБ (Положение 590-П), которая влияет на резервы банка и, соответственно, на его готовность рисковать дальше.

Практический вывод: единого числа, которое решает всё, у вас не будет. Один банк откажет при нагрузке, которую другой сочтёт нормальной, — это не случайность, а разница в риск-политике. Отсюда же следует, что отказ одного банка не предсказывает решение другого, но и не даёт повода подаваться веером.