Уступить контракт по 44-ФЗ нельзя, а право на оплату - можно: где путается бухгалтерия

Ко мне приходят с формулировкой «нам сказали, что по 44-ФЗ уступка запрещена». Формулировка звучит убедительно, потому что наполовину верна. Запрещена смена поставщика: контракт исполняет тот, кто выиграл закупку, передать эту обязанность третьему лицу нельзя. Но право требовать оплату за уже поставленный товар или подписанный акт - это отдельное денежное обязательство, и оно уступается по общим правилам статьи 382 ГК РФ. Согласие должника для перехода денежного требования не нужно, если иное не установлено законом или договором.

Разница выглядит бюрократической, а стоит она живых денег. В первом случае меняется исполнитель обязательства, во втором - только получатель платежа. Заказчик продолжает работать с тем же поставщиком, приёмка идёт как шла, меняется реквизит в платёжке. Именно эту конструкцию и финансирует факторинг: фактор платит поставщику большую часть суммы поставки почти сразу после подтверждающих документов, а сам ждёт оплаты по сроку отсрочки.

Где остаётся реальная сложность, так это не в законе, а в позиции заказчика. Часть государственных заказчиков перестраховывается и отказывается согласовывать уступку, ссылаясь на разъяснения Минфина. Суды денежную уступку по госконтракту признавали не раз, но пока идёт спор, отсрочка не становится короче. Поэтому проверять надо не столько закон, сколько текст конкретного контракта: там может стоять прямой запрет на уступку прав, и тогда договорное условие закрывает вопрос раньше, чем начнётся дискуссия о позиции ведомства. По 223-ФЗ ситуация мягче, прямых ограничений на уступку права требования закон о закупках не содержит.

Второй узел, который приходится распутывать с бухгалтерией, - вид факторинга. Регрессный и безрегрессный отличаются не ценой, а тем, у кого остаётся риск неплатежа. При регрессе, если дебитор не заплатил в срок, деньги фактору возвращает поставщик, то есть обязательство никуда не делось, оно просто поменяло кредитора и срок. При безрегрессном факторинге риск неоплаты берёт на себя фактор, и стоит это дороже, а доля финансирования обычно ниже. Компании, которая ведёт учёт, эта развилка важнее рекламных процентов: от неё зависит, продолжаете вы отражать обязательство перед фактором или нет.

Третье, обо что спотыкаются: закрытая и открытая схема. При открытой заказчик уведомлён и платит напрямую фактору. При закрытой он ничего не знает и платит поставщику, как обычно, а тот уже рассчитывается с фактором. Закрытая дороже, потому что фактор берёт на себя больше риска: если дебитор по инерции перечислит деньги мимо, разбираться с этим придётся фактору. В госзакупках закрытая схема встречается редко, там уведомление заказчика - естественная часть процедуры.

Что стоит посмотреть до того, как компания пойдёт за финансированием. Есть ли в контракте условие о запрете уступки прав. Есть ли подтверждающие документы, что поставка или работа реально состоялись: УПД, счёт-фактура с накладной или подписанный акт, потому что фактор финансирует не намерение отгрузить, а исполненное обязательство. И насколько дисциплинирован сам заказчик по платежам, потому что смотрят прежде всего на него, а не на обороты поставщика.

Практический вывод простой. Отказ от факторинга по мотиву «по 44-ФЗ нельзя» чаще всего означает, что смешали уступку контракта и уступку денежного требования. Это разные сделки с разными правилами, и вторая из них законна. А вот пункт контракта с прямым запретом уступки - это уже настоящий стоп, и находить его лучше до того, как компания посчитала эти деньги полученными.