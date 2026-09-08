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Артем Староверов
Кредитование и поручительство
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Кредит после 115-ФЗ: почему отказывают живому бизнесу и что разобрать до заявки

Кредит после 115-ФЗ: почему отказывают живому бизнесу и что разобрать до заявки

Запрос документов, отказ по операции и красная зона ЗСК — три разные истории, которые предприниматели называют одним словом «блокировка». Разбираю, что смотрит банк перед кредитом и в каком порядке чинить след по 115-ФЗ.

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Ситуация, которая повторяется у клиентов из месяца в месяц: бизнес живой, выручка есть, налоги платятся, а банки один за другим отказывают в кредите. Причина не в ставке, не в залоге и не в отрасли — в следе по 115-ФЗ, который остался в истории расчётного счёта.

Для кредитного комитета запрос документов по операциям, отказ в проведении платежа или высокая группа риска — это не «мелкое недоразумение с банком». Это сигнал, что расчёты компании требуют отдельного разбора. Кредит в такой ситуации не оценивают по обычной модели.

Три разные ситуации, которые называют одним словом «блокировка»

Самая дорогая ошибка начинается с языка: предприниматель называет блокировкой всё сразу и отвечает на всё одинаково. Ситуации разные, и работа перед заявкой в каждой своя.

  • Банк запросил документы. Операция или поведение по счёту показались непонятными. Нужны договоры, акты, счета, транспортные документы и пояснение экономического смысла.

  • Банк отказал в проведении операции. Конкретный платёж не прошёл по правилам внутреннего контроля. Нужно запросить причину письменно, собрать пакет по этой операции и не разгонять хаотичные платежи взамен.

  • Высокий риск по платформе ЗСК. Это оценка Банка России, а не решение обслуживающего банка. Проверяется по ИНН, снимается заявлением о пересмотре или обращением в межведомственную комиссию.

Что такое ЗСК и почему её видит кредитор

«Знай своего клиента» — платформа Банка России, которая распределяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трём уровням риска вовлечённости в подозрительные операции: низкий, средний и высокий — в обиходе зелёная, жёлтая и красная зоны. Зелёная зона проходит обычным порядком, жёлтая означает больше вопросов и пояснений, красная — ограничительные меры по статье 7.7 115-ФЗ.

Важная деталь, которую Банк России проговаривает прямо: информация платформы не заменяет собственную оценку банка. Банк вправе оценить клиента иначе — и в обе стороны. Поэтому перед кредитной заявкой полезно знать две вещи сразу: что показывает ЗСК и что о вас думает обслуживающий банк.

Что банк смотрит на входе

Кредитор оценивает не только отчётность. В разборе участвуют обороты по счёту, налоговая нагрузка, контрагенты, состав учредителей, назначение платежей, доля наличных и переводов физическим лицам, транзитные признаки, а также кредитная нагрузка и история заявок. След по 115-ФЗ здесь работает как отдельный вопрос: что произошло, какие документы вы дали, чем закончилось, менялся ли уровень риска, были ли повторы.

Если ответа на этот вопрос нет, банк достраивает картину сам — и почти всегда не в вашу пользу.

Что собрать в первые дни

  1. Выписку по расчётному счёту за период, куда попали спорные операции.

  2. Письма банка с датами: запрос, ответ, решение.

  3. Первичку по спорным платежам — договоры, счета, акты, накладные, УПД, транспортные документы.

  4. Короткое письменное пояснение экономического смысла операций: кто контрагент, за что платёж, почему такая сумма и такой срок.

  5. Результат проверки ИНН на сервисе Банка России по ЗСК.

Банку не нужна красивая легенда. Ему нужны документы, которые существовали на момент операции, — и хронология, где видно, что история разобрана, а не брошена.

Когда сначала снимать риск, а не подаваться в банки

Если компания или ИП в высокой группе риска, если есть свежий отказ по операции, непогашенный конфликт с обслуживающим банком или неясные операции в выписке — заявки лучше отложить. Пока висит незакрытый вопрос по 115-ФЗ, это почти повсеместно означает отказ, а каждая новая заявка добавляет строку в кредитную историю и портит картину для тех банков, куда идти имело смысл.

Если высокая степень риска есть только в оценке Банка России и ограничительные меры не применены, статья 7.8 115-ФЗ даёт механизм пересмотра: сначала обращение в свой банк, затем — заявление в межведомственную комиссию при Банке России.

Чего делать не стоит

  • Гонять деньги между счетами и открывать новые счета вместо ответа на запрос.

  • Массово менять назначения платежей и придумывать смысл операции задним числом.

  • Подавать заявки в десять банков одновременно — веерные заявки убивают скоринг.

  • Говорить кредитору, что «115-ФЗ уже неактуален», не показывая переписку с банком.

Снятый риск не равен одобренному кредиту

После того как история разобрана, остаются обычные банковские вопросы: срок деятельности, обороты, налоговая нагрузка, долговая нагрузка, качество контрагентов, залог. Снятие риска по 115-ФЗ убирает один большой стоп-фактор, но не заменяет собой кредитный анализ.

Практический порядок простой: зафиксировать, что именно произошло, собрать письма и даты, проверить ИНН, разобрать выписку, подготовить документы и пояснение, ответить банку или подать заявление о пересмотре, дождаться понятного статуса — и только после этого выбирать кредитные банки. Заявка с разобранной историей проходит там, где заявка с молчанием об этом же эпизоде получает отказ.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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