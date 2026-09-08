Кредит после 115-ФЗ: почему отказывают живому бизнесу и что разобрать до заявки

Ситуация, которая повторяется у клиентов из месяца в месяц: бизнес живой, выручка есть, налоги платятся, а банки один за другим отказывают в кредите. Причина не в ставке, не в залоге и не в отрасли — в следе по 115-ФЗ, который остался в истории расчётного счёта.

Для кредитного комитета запрос документов по операциям, отказ в проведении платежа или высокая группа риска — это не «мелкое недоразумение с банком». Это сигнал, что расчёты компании требуют отдельного разбора. Кредит в такой ситуации не оценивают по обычной модели.