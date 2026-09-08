Кредит после 115-ФЗ: почему отказывают живому бизнесу и что разобрать до заявки

Ситуация, которая повторяется у клиентов из месяца в месяц: бизнес живой, выручка есть, налоги платятся, а банки один за другим отказывают в кредите. Причина не в ставке, не в залоге и не в отрасли — в следе по 115-ФЗ, который остался в истории расчётного счёта.
Для кредитного комитета запрос документов по операциям, отказ в проведении платежа или высокая группа риска — это не «мелкое недоразумение с банком». Это сигнал, что расчёты компании требуют отдельного разбора. Кредит в такой ситуации не оценивают по обычной модели.
Три разные ситуации, которые называют одним словом «блокировка»
Самая дорогая ошибка начинается с языка: предприниматель называет блокировкой всё сразу и отвечает на всё одинаково. Ситуации разные, и работа перед заявкой в каждой своя.
Банк запросил документы. Операция или поведение по счёту показались непонятными. Нужны договоры, акты, счета, транспортные документы и пояснение экономического смысла.
Банк отказал в проведении операции. Конкретный платёж не прошёл по правилам внутреннего контроля. Нужно запросить причину письменно, собрать пакет по этой операции и не разгонять хаотичные платежи взамен.
Высокий риск по платформе ЗСК. Это оценка Банка России, а не решение обслуживающего банка. Проверяется по ИНН, снимается заявлением о пересмотре или обращением в межведомственную комиссию.
Что такое ЗСК и почему её видит кредитор
«Знай своего клиента» — платформа Банка России, которая распределяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трём уровням риска вовлечённости в подозрительные операции: низкий, средний и высокий — в обиходе зелёная, жёлтая и красная зоны. Зелёная зона проходит обычным порядком, жёлтая означает больше вопросов и пояснений, красная — ограничительные меры по статье 7.7 115-ФЗ.
Важная деталь, которую Банк России проговаривает прямо: информация платформы не заменяет собственную оценку банка. Банк вправе оценить клиента иначе — и в обе стороны. Поэтому перед кредитной заявкой полезно знать две вещи сразу: что показывает ЗСК и что о вас думает обслуживающий банк.
Что банк смотрит на входе
Кредитор оценивает не только отчётность. В разборе участвуют обороты по счёту, налоговая нагрузка, контрагенты, состав учредителей, назначение платежей, доля наличных и переводов физическим лицам, транзитные признаки, а также кредитная нагрузка и история заявок. След по 115-ФЗ здесь работает как отдельный вопрос: что произошло, какие документы вы дали, чем закончилось, менялся ли уровень риска, были ли повторы.
Если ответа на этот вопрос нет, банк достраивает картину сам — и почти всегда не в вашу пользу.
Что собрать в первые дни
Выписку по расчётному счёту за период, куда попали спорные операции.
Письма банка с датами: запрос, ответ, решение.
Первичку по спорным платежам — договоры, счета, акты, накладные, УПД, транспортные документы.
Короткое письменное пояснение экономического смысла операций: кто контрагент, за что платёж, почему такая сумма и такой срок.
Результат проверки ИНН на сервисе Банка России по ЗСК.
Банку не нужна красивая легенда. Ему нужны документы, которые существовали на момент операции, — и хронология, где видно, что история разобрана, а не брошена.
Когда сначала снимать риск, а не подаваться в банки
Если компания или ИП в высокой группе риска, если есть свежий отказ по операции, непогашенный конфликт с обслуживающим банком или неясные операции в выписке — заявки лучше отложить. Пока висит незакрытый вопрос по 115-ФЗ, это почти повсеместно означает отказ, а каждая новая заявка добавляет строку в кредитную историю и портит картину для тех банков, куда идти имело смысл.
Если высокая степень риска есть только в оценке Банка России и ограничительные меры не применены, статья 7.8 115-ФЗ даёт механизм пересмотра: сначала обращение в свой банк, затем — заявление в межведомственную комиссию при Банке России.
Чего делать не стоит
Гонять деньги между счетами и открывать новые счета вместо ответа на запрос.
Массово менять назначения платежей и придумывать смысл операции задним числом.
Подавать заявки в десять банков одновременно — веерные заявки убивают скоринг.
Говорить кредитору, что «115-ФЗ уже неактуален», не показывая переписку с банком.
Снятый риск не равен одобренному кредиту
После того как история разобрана, остаются обычные банковские вопросы: срок деятельности, обороты, налоговая нагрузка, долговая нагрузка, качество контрагентов, залог. Снятие риска по 115-ФЗ убирает один большой стоп-фактор, но не заменяет собой кредитный анализ.
Практический порядок простой: зафиксировать, что именно произошло, собрать письма и даты, проверить ИНН, разобрать выписку, подготовить документы и пояснение, ответить банку или подать заявление о пересмотре, дождаться понятного статуса — и только после этого выбирать кредитные банки. Заявка с разобранной историей проходит там, где заявка с молчанием об этом же эпизоде получает отказ.