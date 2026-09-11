Кредитка для бизнеса: почему за лимитом «до 2 млн» чаще всего стоит овердрафт

К бухгалтеру этот продукт приходит уже постфактум: директор оформил «кредитку для бизнеса с большим лимитом», а в выписке — не отдельный кредитный счёт, а минус по расчётному. И начинается разбирательство, что именно подписали и как это теперь отражать.
Разница здесь не терминологическая. За одним и тем же названием на рынке живут два разных продукта, и деньги они стоят по-разному.
Что на самом деле выдают под названием «бизнес-кредитка»
Настоящая кредитная карта для компании или ИП — с лимитом, закреплённым именно на пластике, как у розничной кредитки — на рынке редкость. У большинства банков под похожим названием продаётся овердрафт: право уходить в минус по расчётному счёту в пределах лимита, а «карта» — просто способ этим лимитом пользоваться.
Отличие вылезает не в договоре, а в поведении лимита. У карты он фиксированный: банк открыл сумму, и меняется она по отдельной заявке. У овердрафта лимит пересматривается автоматически, часто ежемесячно, и привязан к живым оборотам по счёту. Просели поступления в июне — в июле доступная сумма может оказаться меньше, и никто об этом отдельно не предупредит.
Второе отличие — грейс-период. У карточного продукта он обычно есть и длиннее розничного: по рынку 100–140 дней против стандартных 50–55 у личной кредитки. Логика простая: банк закладывает деловой цикл «закупил — продал — дождался оплаты», а он длиннее, чем ожидание зарплаты. У овердрафта беспроцентного периода часто нет вовсе, проценты идут с первого дня минуса.
Практический вопрос менеджеру банка звучит так: это фиксированный лимит на карте или лимит, который вы вправе пересмотреть в любой момент. Ответ на него определяет, можно ли на эти деньги закладываться в платёжном календаре.
Где проходит граница «большого» лимита
Реклама говорит «до 2 000 000 рублей», предприниматель слышит «мне одобрят два миллиона». На деле это верхняя планка для сильного профиля, а не обещание конкретной компании.
Честная вилка по малому и среднему бизнесу выглядит так. Стартовые предложения для бизнеса без длинной истории — от 50 тысяч до миллиона. Около двух миллионов — потолок у части банков, решение индивидуальное. Всё, что кратно выше, картой уже не выдаётся в принципе: на такие суммы открывают кредитную линию или отдельный кредит, где и решение принимается иначе, и обеспечение обсуждается отдельно.
Отсюда простое правило отсечения. Если задача закрывается суммой в пределах полумиллиона–двух и деньги нужны на короткий разрыв — карта или овердрафт уместны. Если сумма больше или деньги нужны надолго, смотреть карточные продукты бессмысленно: это не та полка.
Банк смотрит обороты, а не декларацию
Это место, где бухгалтер может реально повлиять на исход, поэтому разберу порядок проверки.
Сначала банк смотрит статус: льготные программы без записи в реестре МСП не рассматриваются вообще, а по обычным бизнес-продуктам статус влияет на условия, но не закрывает доступ. Дальше срок работы: у части предложений порог от трёх до шести месяцев по расчётному счёту. Затем обороты — живые поступления на счёт, и именно на счёт в этом банке. Прибыль по декларации в этом расчёте вторична: она показывает результат за прошлый период, а лимит банк выдаёт под текущий денежный поток.
Дальше идёт кредитная история — компании и собственника одновременно. Учредители тут отвечают своей историей и рейтингом, даже когда карта оформлена на юрлицо, и это регулярно становится сюрпризом. Замыкает список действующая долговая нагрузка: параллельные кредиты в других банках не остаются незамеченными, они просто уменьшают одобренную сумму.
Главный практический вывод: если обороты компании идут через счёт в другом банке, для скоринга того банка, где просят карту, этих денег не существует. Просить большой лимит «с нуля» — заведомо слабая позиция; сначала заводится оборот, потом обсуждается сумма.
Три места, где карта дорожает незаметно
Сама карта часто бесплатна или стоит символических денег в месяц, и на этом сравнение обычно заканчивают. Считать надо в трёх других точках.
Ставка после грейса. Пока долг гасится полностью внутри льготного периода, процентов нет. Как только часть суммы переходит на следующий месяц, начисление стартует, и по карточному кредитованию полная стоимость в среднем около 50% годовых, у отдельных предложений разброс шире. Карта — самый дорогой инструмент из бизнес-продуктов, если держать по ней долг дольше грейса.
Обслуживание и то, что едет вместе с ним. Сама по себе плата за обслуживание невелика на фоне ставки. Но рядом с ней часто списывается страхование, о котором при оформлении говорят вскользь, а в выписке оно появляется отдельной регулярной строкой.
Снятие наличных. Самая дорогая операция: комиссия у части банков доходит до нескольких процентов от суммы, и под грейс-период она не попадает — проценты идут с даты снятия. Если реальная цель была рассчитаться наличными с поставщиком, карта эту задачу не решает, она её только удорожает.
Когда карта — не тот продукт
Развилка сводится к двум вопросам: сколько денег и на какой срок.
Короткий разрыв, который закроется за месяцы, — карта или овердрафт работают по назначению. Потребность регулярная, но неравномерная, волнами — это кредитная линия: лимит открывается один раз, брать и возвращать можно многократно без нового одобрения на каждый транш. Вся сумма нужна сразу под понятную задачу — оборудование, ремонт, закупку под контракт — обычный кредит почти всегда дешевле карты, если считать полную стоимость, а не рекламную ставку.
Типовая ошибка выглядит так: карту с большим лимитом берут «на всякий случай», а пользуются ею как постоянной оборотной кассой. Долг не гасится внутри грейса ни в один месяц, и переплата за год оказывается выше, чем по линии или кредиту той же суммы. Причина ровно одна — ставка вне льготного периода у карты выше, чем у целевых продуктов, и никакая аккуратность в платежах этого не компенсирует.
Поэтому первый вопрос при разборе такой заявки — не «какой дадут лимит», а «за сколько дней этот долг гасится полностью». Если ответ длиннее грейса, обсуждать надо другой продукт.