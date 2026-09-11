Кредитка для бизнеса: почему за лимитом «до 2 млн» чаще всего стоит овердрафт

Что на самом деле выдают под названием «бизнес-кредитка»

Настоящая кредитная карта для компании или ИП — с лимитом, закреплённым именно на пластике, как у розничной кредитки — на рынке редкость. У большинства банков под похожим названием продаётся овердрафт: право уходить в минус по расчётному счёту в пределах лимита, а «карта» — просто способ этим лимитом пользоваться.

Отличие вылезает не в договоре, а в поведении лимита. У карты он фиксированный: банк открыл сумму, и меняется она по отдельной заявке. У овердрафта лимит пересматривается автоматически, часто ежемесячно, и привязан к живым оборотам по счёту. Просели поступления в июне — в июле доступная сумма может оказаться меньше, и никто об этом отдельно не предупредит.

Второе отличие — грейс-период. У карточного продукта он обычно есть и длиннее розничного: по рынку 100–140 дней против стандартных 50–55 у личной кредитки. Логика простая: банк закладывает деловой цикл «закупил — продал — дождался оплаты», а он длиннее, чем ожидание зарплаты. У овердрафта беспроцентного периода часто нет вовсе, проценты идут с первого дня минуса.

Практический вопрос менеджеру банка звучит так: это фиксированный лимит на карте или лимит, который вы вправе пересмотреть в любой момент. Ответ на него определяет, можно ли на эти деньги закладываться в платёжном календаре.