Обеспечение заявки: как считать срок гарантии, чтобы заявку не отклонили

Заявку на участие в закупке чаще заваливает не банк и не цена, а календарь. Гарантия выпущена, комиссия оплачена, документ на руках — а заказчик её не принимает, потому что срок действия оказался на день короче, чем требует закон. Разбираю арифметику срока и закрытый список оснований для отказа: по ним же полезно пройтись до того, как платить комиссию.
От какой даты считается срок
Формулировка закона о контрактной системе короткая и не оставляет вариантов: срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Это часть 4 статьи 44.
Ошибка почти всегда в точке отсчёта. Считают от даты выпуска гарантии, от предполагаемой даты подведения итогов, от даты подписания контракта — от чего угодно, кроме окончания подачи заявок. Между этими датами легко набегает неделя, и гарантия, выглядящая «с запасом», формально оказывается короче нормы.
Порядок такой: открываете извещение, находите дату и время окончания подачи заявок, прибавляете месяц — это минимум. Дальше добавляете собственный запас: заказчик вправе продлить срок подачи, и тогда месяц отсчитывается заново уже от новой даты. Гарантия, впритык закрывшая старый срок, после продления перестаёт годиться, и переоформлять её придётся до подачи.
Заодно проверьте сумму. Размер обеспечения заявки задан частью 2 статьи 44 и считается от начальной (максимальной) цены контракта: от половины процента до одного процента, если цена не превышает двадцать миллионов рублей, и от половины процента до пяти процентов, если превышает. Конкретный процент внутри вилки выбирает заказчик и называет его в извещении. Если начальная цена не больше миллиона рублей, обеспечение заявки заказчик вправе не требовать вовсе.
В закупках по 223-ФЗ такого минимального срока в самом законе нет: правила задаёт положение о закупке конкретного заказчика и документация. Переносить туда сроки и формы из контрактной системы по памяти — прямой путь к отклонению.
Обратный отсчёт по календарю
Точных сроков выпуска по рынку я называть не буду: у разных гарантов они разные и зависят от пакета документов. Планировать надо от обратного — от даты окончания подачи заявок.
Первая величина, которую многие не закладывают: заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня её поступления. Это часть 5 статьи 45. В тот же срок он сообщает и об отказе принять документ. Значит, между выпуском гарантии и окончанием подачи нужен запас минимум на эти три рабочих дня плюс время на переоформление, если что-то не сойдётся.
Вторая величина — время самого гаранта. Удлиняют выпуск обычно одни и те же вещи: неполный пакет документов и последующий дозапрос, отчётность, которой ещё нет в готовом виде, сумма гарантии заметно выше обычных оборотов компании, налоговые блокировки и исполнительные производства, нестандартная формулировка заказчика, которую гарант согласовывает отдельно.
Отсюда практическое правило: документы по компании собирают не в день подачи, а в день, когда приняли решение участвовать. Отчётность, выписки, карточка компании и данные по руководителю нужны в любом случае, и их готовность вычитает из срока выпуска больше, чем любые договорённости с менеджером банка.
И держите запасной вариант. Если гарант откажет, а до окончания подачи останутся часы, выход один — внести обеспечение деньгами. Значит, сумма должна быть доступна, а не «где-то в обороте».
Три основания, по которым гарантию не примут
Список закрытый, и это хорошая новость: проверяемых точек конечное число. Часть 6 статьи 45 даёт заказчику ровно три основания отказать в принятии гарантии — нет сведений о ней в реестре независимых гарантий; гарантия не отвечает требованиям частей 2, 3 и 8.2 той же статьи; гарантия не отвечает требованиям извещения, приглашения, документации о закупке или проекта контракта. Всё остальное раскладывается по этим трём.
Причину заказчик обязан сообщить: по части 7 статьи 45 — письменно или электронным документом, а в отдельных случаях, прямо названных законом, она указывается в протоколах определения поставщиков. Смотреть надо оба места.
Гаранта нет в нужном перечне. Часть 1 статьи 45 даёт закрытый круг из четырёх пунктов: банки из специального перечня и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», а ещё два пункта работают не всегда — региональные гарантийные организации национальной гарантийной системы поддержки МСП годятся только для закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО, Евразийский банк развития — для участников из государств ЕАЭС. Перечень банков ведёт федеральный орган по регулированию контрактной системы на основании сведений Банка России. Проверять это надо до оплаты комиссии, а не после.
Гарантии нет в реестре. По части 8 статьи 45 гарантия и документы по ней включаются в реестр независимых гарантий в единой информационной системе. Гарант вносит их не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи, и после включения направляет принципалу выписку из реестра. Нет записи — для заказчика гарантии не существует. Требуйте у гаранта именно выписку, а не только скан документа: скан ничего не доказывает.
Текст не отвечает требованиям. Часть 2 статьи 45 требует, чтобы гарантия была безотзывной и содержала сумму, идентификационный код закупки, обеспечиваемые обязательства, срок действия и обязанность гаранта заплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по гарантии, за каждый день собственной просрочки. Часть 3 добавляет срок расчёта с заказчиком — не более чем десять рабочих дней со дня, следующего за днём получения требования. Типовую форму и дополнительные требования устанавливает Правительство. Своей редакции здесь быть не может.
К этому же основанию относятся несовпадения по реквизитам: наименование заказчика, ИНН, номер извещения и предмет закупки в тексте гарантии должны совпадать с документацией буквально. Скопированный прошлогодний шаблон — типовая причина отклонения. Отдельно отмечу: отлагательное условие о договоре предоставления гарантии закон требует для обеспечения исполнения контракта, а не заявки; в проекте гарантии на заявку его может и не быть, и это не дефект.
Сверка перед оплатой комиссии
Занимает минут двадцать и стоит дешевле переоформления. Берёте извещение, документацию и проект гарантии и идёте по полям подряд, а не надеясь, что банк «и так знает».
Бенефициар: полное наименование заказчика и ИНН, как в извещении.
Реквизиты закупки: идентификационный код закупки и предмет.
Сумма: не меньше размера обеспечения заявки, названного в извещении. Округление «в удобную сторону» здесь не работает.
Срок действия: не меньше месяца от даты окончания подачи заявок, с запасом на продление.
Прямая формулировка о безотзывности.
Условие о расчёте с заказчиком в срок из части 3 статьи 45 и о неустойке гаранта 0,1 процента за каждый день просрочки.
Условие о том, что обязательство гаранта исполнено в момент фактического поступления денег на счёт заказчика.
Перечень документов, которые заказчик подаёт гаранту вместе с требованием.
Соответствие типовой форме, утверждённой Правительством, если закупка идёт по контрактной системе.
Сверяйте по первоисточнику — извещению и документации в ЕИС, а не по письму менеджера. Именно с ними заказчик будет сравнивать вашу гарантию при допуске.
Если гарантию уже не приняли
Сначала точная причина, потом календарь. Пока срок подачи заявок не истёк, ситуация поправима.
Берёте формулировку основания из ответа заказчика или из протокола. Смотрите, открыт ли ещё срок подачи: пока он идёт, поданную заявку отзывают и подают новую — уже с исправленным обеспечением. Ошибка в реквизитах или в сроке правится выпуском новой гарантии, а не письмом-разъяснением, поэтому идти надо к гаранту, а не переписываться с заказчиком. Если времени на переоформление нет — обеспечение вносится деньгами на спецсчёт. Административный порядок обжалования существует, но он длинный, и строить на нём основной план не стоит.
Если срок прошёл, эту закупку вы потеряли. Остаётся сделать работу над ошибкой: зафиксировать, какое именно поле не совпало, и добавить его в свою сверку перед следующей подачей.
Не путайте с гарантией исполнения контракта
Это два разных документа с разными сроками и разной суммой. Гарантия на обеспечение заявки живёт от даты окончания подачи заявок, считается от начальной цены по вилке из части 2 статьи 44 и нужна на входе в закупку. Гарантия на обеспечение исполнения контракта выпускается уже победителю, считается по своим правилам и закрывает совсем другой риск. Требования к отлагательному условию у них тоже разные. Проект, собранный из прошлогоднего шаблона «на исполнение», в заявке не пройдёт.
Главная мысль простая: в этой части закупки почти нет места оценочным суждениям. Есть дата окончания подачи, есть месяц сверху, есть три основания для отказа и конечный список полей. Всё это читается до оплаты комиссии за двадцать минут — и ровно эти двадцать минут отделяют выпущенную гарантию от заявки, которую допустили.