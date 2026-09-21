Обеспечение заявки: как считать срок гарантии, чтобы заявку не отклонили

От какой даты считается срок

Формулировка закона о контрактной системе короткая и не оставляет вариантов: срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Это часть 4 статьи 44.

Ошибка почти всегда в точке отсчёта. Считают от даты выпуска гарантии, от предполагаемой даты подведения итогов, от даты подписания контракта — от чего угодно, кроме окончания подачи заявок. Между этими датами легко набегает неделя, и гарантия, выглядящая «с запасом», формально оказывается короче нормы.

Порядок такой: открываете извещение, находите дату и время окончания подачи заявок, прибавляете месяц — это минимум. Дальше добавляете собственный запас: заказчик вправе продлить срок подачи, и тогда месяц отсчитывается заново уже от новой даты. Гарантия, впритык закрывшая старый срок, после продления перестаёт годиться, и переоформлять её придётся до подачи.

Заодно проверьте сумму. Размер обеспечения заявки задан частью 2 статьи 44 и считается от начальной (максимальной) цены контракта: от половины процента до одного процента, если цена не превышает двадцать миллионов рублей, и от половины процента до пяти процентов, если превышает. Конкретный процент внутри вилки выбирает заказчик и называет его в извещении. Если начальная цена не больше миллиона рублей, обеспечение заявки заказчик вправе не требовать вовсе.

В закупках по 223-ФЗ такого минимального срока в самом законе нет: правила задаёт положение о закупке конкретного заказчика и документация. Переносить туда сроки и формы из контрактной системы по памяти — прямой путь к отклонению.