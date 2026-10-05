Предприниматель закладывает свою квартиру: что меняет статус ИП и графа «цель кредита»

Отдельным лицом ИП не становится

Норма, из которой растёт вся тема, короткая: гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое взыскание обратить нельзя (статья 24 Гражданского кодекса). Обособленного «имущества ИП» в праве не существует — есть гражданин со статусом в ЕГРИП.

У ООО конструкция другая: по долгам компании отвечает компания, а до личного имущества участника кредитор доходит только через субсидиарную ответственность — отдельную процедуру со своими условиями. У ИП такой прослойки нет вовсе.

Практическое следствие задевает многих. В залоговой сделке ИП нечего упростить через корпоративный слой и нечего в нём спрятать: нет протоколов участников, нет вопроса о бенефициаре, нет одобрения крупной сделки. Вся проверка падает на человека и на объект. Отсюда и личная кредитная история в требованиях, и паспорт, и согласие супруга — банк кредитует гражданина.

То же самое и при банкротстве: ИП банкротится как гражданин, а признание банкротом аннулирует статус ИП и выданные лицензии. У ООО в такой ситуации банкротится юридическое лицо.