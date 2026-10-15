Собственник бизнеса хочет заложить семейную квартиру под кредит, а в ней доля ребенка или вложен маткапитал: где правовой стоп и какие выходы остаются

Три нормы, которые закрывают залог

Первая - статья 6 пункт 1 закона об ипотеке (№ 102-ФЗ): ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности. Если в квартире четыре собственника и один из них ребёнок, заложить её целиком родитель в одиночку не может.

Вторая - статья 37 пункт 2 Гражданского кодекса. Без предварительного разрешения органа опеки нельзя совершать сделки по отчуждению имущества подопечного, сдаче его внаём, в безвозмездное пользование или в залог. Слово «залог» стоит в норме дословно. К обычной семье с живыми родителями её приводят статья 28 пункт 1 ГК (к сделкам законных представителей несовершеннолетнего применяются правила статьи 37) и статья 60 пункт 3 Семейного кодекса.

Третья - статья 6 пункт 3 того же закона об ипотеке: если для отчуждения имущества нужно разрешение органа, такое же разрешение нужно и для ипотеки. Исключение - ипотека в силу закона, то есть когда жильё покупают в кредит. Под кредит на бизнес закладывают уже свою квартиру, это договорная ипотека, исключение здесь не работает.

Формально свою долю можно заложить без согласия остальных сособственников (статья 7 пункт 2 закона об ипотеке). Но доля без квартиры почти неликвидна, и залоговых денег под неё в нужном объёме обычно не дают.