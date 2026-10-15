Собственник бизнеса хочет заложить семейную квартиру под кредит, а в ней доля ребенка или вложен маткапитал: где правовой стоп и какие выходы остаются

Бухгалтеру этот вопрос приносят как бы между делом. Компании нужны оборотные деньги, банк по ООО отказывает или даёт мало, и собственник говорит: «Заложу квартиру, она дорогая, оценка хорошая». Через неделю он возвращается с отказом и уверен, что дело в нём: в доходе, в кредитной истории, в отчётности фирмы. Чаще всего дело не в нём. Четверть квартиры записана на ребёнка, или квартиру покупали с материнским капиталом. Это правовой стоп, и он одинаков у любого кредитора.
Три нормы, которые закрывают залог
Первая - статья 6 пункт 1 закона об ипотеке (№ 102-ФЗ): ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности. Если в квартире четыре собственника и один из них ребёнок, заложить её целиком родитель в одиночку не может.
Вторая - статья 37 пункт 2 Гражданского кодекса. Без предварительного разрешения органа опеки нельзя совершать сделки по отчуждению имущества подопечного, сдаче его внаём, в безвозмездное пользование или в залог. Слово «залог» стоит в норме дословно. К обычной семье с живыми родителями её приводят статья 28 пункт 1 ГК (к сделкам законных представителей несовершеннолетнего применяются правила статьи 37) и статья 60 пункт 3 Семейного кодекса.
Третья - статья 6 пункт 3 того же закона об ипотеке: если для отчуждения имущества нужно разрешение органа, такое же разрешение нужно и для ипотеки. Исключение - ипотека в силу закона, то есть когда жильё покупают в кредит. Под кредит на бизнес закладывают уже свою квартиру, это договорная ипотека, исключение здесь не работает.
Формально свою долю можно заложить без согласия остальных сособственников (статья 7 пункт 2 закона об ипотеке). Но доля без квартиры почти неликвидна, и залоговых денег под неё в нужном объёме обычно не дают.
Доля выделена или маткапитал вложен: две разные ситуации
Первая видна сразу: в выписке из ЕГРН среди собственников есть несовершеннолетний. Здесь вопрос только в том, есть ли смысл идти в опеку.
Вторая коварнее. Квартиру купили с маткапиталом, доли детям не выделили, в реестре собственник один. На бумаге чисто. Но статья 10 часть 4 закона о мерах господдержки семей (№ 256-ФЗ) обязывает оформить такое жильё в общую собственность родителей и детей. Обязанность не исчезает оттого, что её не исполнили. Внимательный юрист кредитора увидит это по документам об оплате и по справке о распоряжении средствами. Сделка с таким объектом остаётся уязвимой для оспаривания, так что «не выделяли, значит проблемы нет» - не план, а отложенный риск.
С июля 2025 года в статье 7 закона об ипотеке есть пункт 3: выделить доли в квартире, купленной с маткапиталом и находящейся в залоге, можно без согласия залогодержателя. Ждать погашения ипотеки ради этого больше не нужно. Но выделив доли, семья получает в квартире детских собственников, и любая следующая сделка с объектом пойдёт через опеку.
Что решает опека
Опека заявления рассматривает и отвечает разрешением или мотивированным отказом. Со сроками осторожнее: 15 дней из статьи 21 закона об опеке (№ 48-ФЗ) написаны про опекуна и попечителя, родителю закон их прямо не адресует, хотя органы обычно ведут по ним и обращения родителей.
Логику решения видно по статье 20 того же закона: недвижимость подопечного в принципе не подлежит отчуждению, дальше идёт короткий перечень исключений. Залог под кредит родителя в эту логику не укладывается: деньги получает родитель, а риск несёт ребёнок. Если на вопрос «что от этой сделки получает ребёнок» ответа нет, разрешения, скорее всего, тоже не будет.
Чем рискует сделка, если кредитор всё-таки согласился
Главный риск - оспаривание уже заключённой сделки. По статье 21 части 4 закона об опеке орган опеки обязан обратиться в суд о расторжении договора, заключённого без его разрешения, если договор заключён не к выгоде подопечного. Норма написана про опекуна, но для родителя это та же логика последствий.
Есть и обратная сторона, о которой знают немногие. В определении от 12.02.2025 № 307-ЭС24-19017 Верховный Суд указал: доли несовершеннолетних не мешают реализовать заложенную квартиру как единый объект для расчёта с залоговым кредитором, интересы детей учитываются при распределении оставшихся денег. Детская доля - ограничение на входе в сделку, а не защита от взыскания потом.
Какие выходы работают
Первый - перемена места жительства (пункт 4 части 1 статьи 20 закона об опеке): продать квартиру и одновременно купить другую, где ребёнок получает долю не меньше прежней. Такие сделки опека согласовывает чаще всего, а у семьи может остаться разница.
Второй - другой объект. Если у собственника или семьи есть недвижимость без детских долей, разговор становится обычным залоговым: проверяют объект, а не семейную историю.
Третий - выкуп доли ребёнка с наделением его долей в другом жилье. Опека смотрит на равноценность, вариант подходит тем, у кого в семье есть второй объект.
Не работают две вещи: провести сделку, умолчав о маткапитале, и рассчитывать на залог одной родительской доли.
Что проверить до похода в банк
Свежая выписка из ЕГРН: кто собственники, какие доли, обременения.
Документы-основания: как приобреталась квартира, участвовали ли средства господдержки.
Справка о распоряжении средствами маткапитала.
Соглашение о выделении долей или его отсутствие.
Другая недвижимость в семье: рабочее решение чаще всего находится именно там.
Пять пунктов за один вечер отвечают на главный вопрос - есть ли у этой квартиры залог в принципе. Нормы здесь меняются: пункт о выделении долей без согласия залогодержателя появился только в июле 2025 года, так что редакцию закона стоит проверять на день сделки.