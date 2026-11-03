Клиент открывает ИП и 15 счетов «под кредит» или просит справку покрасивее: что сказать ему до того, как станет поздно

Бухгалтеру такие истории приходят раньше, чем кому-либо. Предприниматель на обслуживании вдруг открывает расчётные счета в нескольких банках подряд, хотя оборота под них нет. Сотрудник просит справку о доходах «чуть побольше, человек сказал, так одобрят». Директор пересказывает звонок: обещают крупный кредит без залога, нужно только выполнить пару формальностей.

За всеми тремя сценариями часто стоит один и тот же персонаж: «помощник в получении кредита». Иногда это добросовестный консультант, иногда мошенник с той же вывеской. Ниже разбор, по каким признакам их различить и что бухгалтер может подсказать за пять минут разговора.