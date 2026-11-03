Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Артём Староверов
Кредитование и поручительство
Читать 4 мин
Клиент открывает ИП и 15 счетов «под кредит» или просит справку покрасивее: что сказать ему до того, как станет поздно

Клиент открывает ИП и 15 счетов «под кредит» или просит справку покрасивее: что сказать ему до того, как станет поздно

Посредники по кредитам законны, но реестра и лицензий у них нет. Разбираем, как бухгалтеру отличить нормальную услугу от схемы, которая оставит клиента с открытым ИП, пачкой счетов и без денег.

3 открытия

Бухгалтеру такие истории приходят раньше, чем кому-либо. Предприниматель на обслуживании вдруг открывает расчётные счета в нескольких банках подряд, хотя оборота под них нет. Сотрудник просит справку о доходах «чуть побольше, человек сказал, так одобрят». Директор пересказывает звонок: обещают крупный кредит без залога, нужно только выполнить пару формальностей.

За всеми тремя сценариями часто стоит один и тот же персонаж: «помощник в получении кредита». Иногда это добросовестный консультант, иногда мошенник с той же вывеской. Ниже разбор, по каким признакам их различить и что бухгалтер может подсказать за пять минут разговора.

Законна ли вообще такая помощь

Законна, но с оговоркой, которую стоит понимать. В законе о потребительском кредите (353-ФЗ) понятий «кредитный брокер» и «посредник» нет. Отдельного закона о такой деятельности тоже нет: государство не ведёт реестр брокеров и не выдаёт им лицензии. Это прямо проговаривает и просветительский проект Банка России fincult.info.

Юридически услуга оформляется обычным договором возмездного оказания услуг по главе 39 ГК РФ. Исполнителем может быть ИП, самозанятый или ООО с консультационным видом деятельности. Следствие простое: раз нет реестра, проверять посредника приходится самому клиенту. Никакой «лицензии брокера» спрашивать бессмысленно, её не существует.

Что посредник может, а чего не может никогда

Реальная работа выглядит скромно. Посредник разбирает документы и объясняет, почему банк отказал в прошлый раз. Подбирает банк, под критерии которого подходит профиль клиента. Помогает правильно собрать пакет документов и сопровождает заявку до выдачи.

Чего он не может:

  • гарантировать одобрение: решение принимает банк по своей скоринговой модели, доступа к ней у посредника нет;

  • назвать точную ставку заранее, её определяет банк по итогам проверки;

  • «почистить» или изменить кредитную историю;

  • ускорить решение «по знакомству».

На fincult.info это сформулировано жёстко: если брокер обещает кредит любому заёмщику, «он точно говорит неправду». Любое «одобрим всем» уже повод насторожиться.

Схема с ИП и пачкой расчётных счетов

Именно её бухгалтер может заметить первым. Человеку обещают крупную сумму без залога, например до 10 млн рублей, даже с плохой кредитной историей. Условие одно: открыть ИП и расчётные счета в 10–15 «банках-партнёрах». Условие выглядит формальностью, ведь платить ничего не надо.

Дальше «помощники» пропадают. Кредит никто оформлять и не собирался. Свои деньги они получили от банков как вознаграждение за привлечение клиентов на открытие счёта. У человека остаются открытое ИП, полтора десятка счетов, которые ещё надо закрывать, и ни рубля кредита.

Если клиент на обслуживании внезапно открывает счета один за другим без оборота, это хороший момент спросить, зачем. Один вопрос может сэкономить ему месяцы разбирательств.

Справка о доходах «покрасивее»

Второй сценарий касается бухгалтерии напрямую. Посредник советует принести в банк справку с завышенным доходом и обещает, что так одобрят. Подделка документов для получения кредита подпадает под статью 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Отвечать может не только тот, кто это посоветовал, но и заёмщик, который принёс такую справку в банк.

Отсюда спокойный ответ сотруднику: справку выдаём по фактическим данным учёта, а совет её «подправить» сам по себе говорит о посреднике всё.

Пять признаков, по которым отсеивается большинство схем

  1. Деньги вперёд. «За рассмотрение», «за резервирование лимита», «комиссия банку». Любая оплата до того, как кредит одобрен и выдан, причина закончить разговор.

  2. Гарантия одобрения. «100 %», «даже с открытыми просрочками», «решим для любого».

  3. ИП и счета «под кредит». Разобрали выше.

  4. «Частный инвестор» под залог. Формально это личный заём под залог недвижимости, часто со ставкой в разы выше банковской и с реальным риском потерять жильё при первой просрочке.

  5. Логин от Госуслуг или кабинета бюро кредитных историй, поддельные документы. По закону о кредитных историях (218-ФЗ) третье лицо получает доступ к истории только по нотариальной доверенности или с письменного согласия самого человека. Пароль для этого не нужен никогда.

Как оплачивается нормальная услуга

У добросовестного посредника оплата привязана к результату. Отказ означает, что клиент ничего не платит. Одобрили сумму, которая не подходит, тоже не повод платить. Комиссия считается процентом от полученной суммы и берётся, когда деньги уже пришли на счёт.

В профильных изданиях встречаются две формулировки: платить «после подписания договора с банком» или «после получения кредита». Безопаснее вторая: подписанный договор ещё не деньги.

Проверка за 10–15 минут

  • Взять ИНН или ОГРН исполнителя и посмотреть в бесплатном сервисе ФНС «Прозрачный бизнес», давно ли он зарегистрирован и какой у него вид деятельности.

  • Попросить договор до любой оплаты. В нём прямо должно быть написано, за что и когда берутся деньги.

  • Задать прямой вопрос: «Платим до одобрения или после выдачи?» Любой ответ, кроме «после выдачи», повод отказаться.

  • Убедиться, что никто не просит пароли и логины: доступ к данным оформляется согласием.

  • Сверить предложение с пятью признаками выше.

Посредник в кредитах сам по себе не зло: людям после нескольких отказов он действительно помогает понять, что видит банк. Но рынок без реестра держится на внимательности клиента. Бухгалтер, который видит счета, справки и платежи раньше остальных, часто единственный, кто успевает задать нужный вопрос вовремя.

Информации об авторе

Артём Староверов

Артём Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

6 подписчиков166 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка