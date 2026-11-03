Клиент открывает ИП и 15 счетов «под кредит» или просит справку покрасивее: что сказать ему до того, как станет поздно

Бухгалтеру такие истории приходят раньше, чем кому-либо. Предприниматель на обслуживании вдруг открывает расчётные счета в нескольких банках подряд, хотя оборота под них нет. Сотрудник просит справку о доходах «чуть побольше, человек сказал, так одобрят». Директор пересказывает звонок: обещают крупный кредит без залога, нужно только выполнить пару формальностей.
За всеми тремя сценариями часто стоит один и тот же персонаж: «помощник в получении кредита». Иногда это добросовестный консультант, иногда мошенник с той же вывеской. Ниже разбор, по каким признакам их различить и что бухгалтер может подсказать за пять минут разговора.
Законна ли вообще такая помощь
Законна, но с оговоркой, которую стоит понимать. В законе о потребительском кредите (353-ФЗ) понятий «кредитный брокер» и «посредник» нет. Отдельного закона о такой деятельности тоже нет: государство не ведёт реестр брокеров и не выдаёт им лицензии. Это прямо проговаривает и просветительский проект Банка России fincult.info.
Юридически услуга оформляется обычным договором возмездного оказания услуг по главе 39 ГК РФ. Исполнителем может быть ИП, самозанятый или ООО с консультационным видом деятельности. Следствие простое: раз нет реестра, проверять посредника приходится самому клиенту. Никакой «лицензии брокера» спрашивать бессмысленно, её не существует.
Что посредник может, а чего не может никогда
Реальная работа выглядит скромно. Посредник разбирает документы и объясняет, почему банк отказал в прошлый раз. Подбирает банк, под критерии которого подходит профиль клиента. Помогает правильно собрать пакет документов и сопровождает заявку до выдачи.
Чего он не может:
гарантировать одобрение: решение принимает банк по своей скоринговой модели, доступа к ней у посредника нет;
назвать точную ставку заранее, её определяет банк по итогам проверки;
«почистить» или изменить кредитную историю;
ускорить решение «по знакомству».
На fincult.info это сформулировано жёстко: если брокер обещает кредит любому заёмщику, «он точно говорит неправду». Любое «одобрим всем» уже повод насторожиться.
Схема с ИП и пачкой расчётных счетов
Именно её бухгалтер может заметить первым. Человеку обещают крупную сумму без залога, например до 10 млн рублей, даже с плохой кредитной историей. Условие одно: открыть ИП и расчётные счета в 10–15 «банках-партнёрах». Условие выглядит формальностью, ведь платить ничего не надо.
Дальше «помощники» пропадают. Кредит никто оформлять и не собирался. Свои деньги они получили от банков как вознаграждение за привлечение клиентов на открытие счёта. У человека остаются открытое ИП, полтора десятка счетов, которые ещё надо закрывать, и ни рубля кредита.
Если клиент на обслуживании внезапно открывает счета один за другим без оборота, это хороший момент спросить, зачем. Один вопрос может сэкономить ему месяцы разбирательств.
Справка о доходах «покрасивее»
Второй сценарий касается бухгалтерии напрямую. Посредник советует принести в банк справку с завышенным доходом и обещает, что так одобрят. Подделка документов для получения кредита подпадает под статью 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Отвечать может не только тот, кто это посоветовал, но и заёмщик, который принёс такую справку в банк.
Отсюда спокойный ответ сотруднику: справку выдаём по фактическим данным учёта, а совет её «подправить» сам по себе говорит о посреднике всё.
Пять признаков, по которым отсеивается большинство схем
Деньги вперёд. «За рассмотрение», «за резервирование лимита», «комиссия банку». Любая оплата до того, как кредит одобрен и выдан, причина закончить разговор.
Гарантия одобрения. «100 %», «даже с открытыми просрочками», «решим для любого».
ИП и счета «под кредит». Разобрали выше.
«Частный инвестор» под залог. Формально это личный заём под залог недвижимости, часто со ставкой в разы выше банковской и с реальным риском потерять жильё при первой просрочке.
Логин от Госуслуг или кабинета бюро кредитных историй, поддельные документы. По закону о кредитных историях (218-ФЗ) третье лицо получает доступ к истории только по нотариальной доверенности или с письменного согласия самого человека. Пароль для этого не нужен никогда.
Как оплачивается нормальная услуга
У добросовестного посредника оплата привязана к результату. Отказ означает, что клиент ничего не платит. Одобрили сумму, которая не подходит, тоже не повод платить. Комиссия считается процентом от полученной суммы и берётся, когда деньги уже пришли на счёт.
В профильных изданиях встречаются две формулировки: платить «после подписания договора с банком» или «после получения кредита». Безопаснее вторая: подписанный договор ещё не деньги.
Проверка за 10–15 минут
Взять ИНН или ОГРН исполнителя и посмотреть в бесплатном сервисе ФНС «Прозрачный бизнес», давно ли он зарегистрирован и какой у него вид деятельности.
Попросить договор до любой оплаты. В нём прямо должно быть написано, за что и когда берутся деньги.
Задать прямой вопрос: «Платим до одобрения или после выдачи?» Любой ответ, кроме «после выдачи», повод отказаться.
Убедиться, что никто не просит пароли и логины: доступ к данным оформляется согласием.
Сверить предложение с пятью признаками выше.
Посредник в кредитах сам по себе не зло: людям после нескольких отказов он действительно помогает понять, что видит банк. Но рынок без реестра держится на внимательности клиента. Бухгалтер, который видит счета, справки и платежи раньше остальных, часто единственный, кто успевает задать нужный вопрос вовремя.