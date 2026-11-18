Проверка первая: под какое основание вы подходите

Список оснований закрытый, он в пункте 2 статьи 64. «Покупатели задерживают оплату» в нём нет. Для торговой или подрядной компании реальных строк четыре, и от строки зависит цена.

Бесплатно, без процентов, переносят налог в двух ситуациях. Первая: бедствие или техногенная авария причинили ущерб. Вторая: бюджет задержал финансирование или заказчик не оплатил выполненный госзаказ. Вторую стоит примерить каждому исполнителю госконтрактов: закрытые акты и неоплаченные счета здесь и есть доказательство.

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