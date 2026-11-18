Разговор обычно начинается одинаково. Директор слышал, что налог можно перенести, и спрашивает бухгалтера: а нам дадут? Ответ «надо подавать, там посмотрим» стоит дорого. Пока инспекция думает, срок уплаты никуда не сдвигается, пени капают, а в случае отказа компания остаётся с тем же долгом и без запаса времени.
Ответить можно раньше. В Налоговом кодексе четыре фильтра, и каждый бухгалтер проходит по своим документам за пару вечеров. Не прошли хотя бы один, заявление писать незачем.
О каких мерах идёт речь
Мер две. Отсрочка сдвигает весь платёж, максимум на год. Рассрочка дробит сумму по графику, максимум на три года. Обе живут в статье 64 НК и появляются только после решения налогового органа. До этого решения действует обычный календарь: НДС за квартал уходит тремя долями, каждая до 28-го числа. После повышения ставки до 22 % с января 2026 года доли выросли, поэтому вопрос и звучит чаще.
Проверка первая: под какое основание вы подходите
Список оснований закрытый, он в пункте 2 статьи 64. «Покупатели задерживают оплату» в нём нет. Для торговой или подрядной компании реальных строк четыре, и от строки зависит цена.
Бесплатно, без процентов, переносят налог в двух ситуациях. Первая: бедствие или техногенная авария причинили ущерб. Вторая: бюджет задержал финансирование или заказчик не оплатил выполненный госзаказ. Вторую стоит примерить каждому исполнителю госконтрактов: закрытые акты и неоплаченные счета здесь и есть доказательство.
Платно, за половину ключевой ставки, переносят ещё в двух. Это сезонный характер работы, когда отрасль входит в перечень Правительства и сезон приносит не меньше половины выручки. И это угроза признаков банкротства при уплате всей суммы сразу. Про вторую формулировку часто думают, что она для компаний на краю. Это не так: инспекция анализирует финансовое состояние на дату заявления и отвечает на узкий вопрос, выдержит ли компания разовый платёж.
Проверка вторая: нет ли вас в стоп-списке
Основание может быть безупречным, но пункт 1 статьи 62 НК перечёркивает его целиком. По этому пункту решение не принимают, а принятое отменяют. Пройдитесь по пяти вопросам:
есть ли уголовное дело о налоговом преступлении;
идёт ли ликвидация или производство по делу о банкротстве;
прекращала ли инспекция досрочно вашу прошлую отсрочку или рассрочку за последние три года;
рассматривается ли дело о налоговом правонарушении, где сумма выше 100 000 рублей или выше 10 % от той, что вы укажете в заявлении;
спорите ли вы с налоговой о той самой сумме, которую хотите перенести.
Третий вопрос чаще других всплывает внезапно. О сорванном графике двухлетней давности в компании могли забыть, а запрет после него длится три года.
Проверка третья: что вы отдадите в обеспечение
На этой проверке останавливается большинство. Пункт 6 статьи 64 даёт инспекции право требовать обеспечение, и на практике она этим правом пользуется почти всегда. Вариантов три: залог имущества, поручительство, банковская гарантия.
У каждого своя цена, и в процентах её не видно. Залогу нужны оценка и договор. Поручителю придётся отвечать по чужому налогу. Гарантию выпускает банк, он берёт комиссию и перед выдачей проверяет компанию. Отсюда трезвый вопрос для директора: если банк всё равно будет смотреть нашу отчётность, что выйдет дешевле, гарантия под отсрочку или заём на сам налог?
Проверка четвёртая: хватит ли календаря
Заявление рассматривают не за день. К нему прикладывают перечень дебиторов с суммами и договорными сроками оплаты, подтверждение основания и документы по обеспечению. На сбор уходят недели, поэтому разумный запас до даты платежа составляет три-четыре недели. Просить о переносе уже возникшего долга тоже разрешено, только до решения на него начисляются пени и идёт взыскание.
Размер пени полезно держать перед глазами. Для организаций в 2025-2026 годах первые тридцать дней просрочки стоят 1/300 ключевой ставки за день. За год это набегает немного выше самой ключевой. Рассрочка под половину ключевой обходится больше чем в два раза дешевле. Поэтому молча копить пени хуже и рассрочки, и займа.
Что сказать директору
Итог четырёх проверок укладывается в короткую записку.
Основание есть или нет, и какое именно, с процентами или без.
Препятствий по статье 62 нет или названо конкретное.
Обеспечение: что можем предложить и во что оно обойдётся.
Срок: успеваем подать до даты платежа или уже нет.
Полная стоимость переноса против полной стоимости заёмных денег за тот же период: проценты, обеспечение, комиссии и пени за дни ожидания.
Если все четыре проверки пройдены, а основание из бесплатных, перенос налога обычно дешевле заёмных денег. Если основание платное, решает пятый пункт записки. Если основания нет, обеспечить нечем или до 28-го осталась неделя, заявление только отнимет время. Тогда налог закрывают в срок другими деньгами. Когда нехватка повторяется каждый квартал, проще заранее договориться с банком об оборотном финансировании, чем каждый раз проходить весь круг с инспекцией заново.
Нормы приведены по действующей редакции НК. Перед подачей сверяйте их на дату обращения.