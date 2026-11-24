Директор приносит проект госконтракта и спрашивает одно: «Тут написано про сопровождение. Мы сможем нормально пользоваться авансом?» Ответ зависит от того, какое сопровождение имеется в виду. Слова похожи, а механизмы разные, и от них зависит, как бухгалтер будет платить поставщикам, вести учёт и закрывать месяц.
Два режима, которые не складываются
Банковское сопровождение живёт в статье 35 закона 44-ФЗ и постановлении Правительства № 963 от 20 сентября 2014 года. Расчёты идут через счета в одном банке, а банк либо наблюдает за движением денег и отчитывается заказчику (мониторинг, бесплатно), либо сверяет каждый платёж с основанием и фактической поставкой (расширенное, за плату по тарифу из постановления).
Казначейское сопровождение описано в главе 24.4 Бюджетного кодекса. Деньги лежат на лицевом счёте в Федеральном казначействе, и каждая операция проходит санкционирование.
Важная деталь: правила банковского сопровождения не применяются к контрактам, деньги по которым подлежат казначейскому сопровождению. Поэтому один контракт не попадёт в оба режима сразу.
Какой из них достанется малому подрядчику
Почти наверняка казначейский. Пороги банковского сопровождения рассчитаны на очень крупные сделки:
федеральные нужды: мониторинг при цене контракта выше 10 млрд рублей или по контракту жизненного цикла, расширенное от 15 млрд;
субъект вправе вводить мониторинг от 1 млрд, муниципалитет от 200 млн, но опустить планку ниже 100 млн и 50 млн соответственно нельзя.
Пороги казначейского сопровождения задаёт ежегодный закон о федеральном бюджете. На 2026 год в него попадают, например, авансы по госконтрактам от 100 млн рублей и авансы по контрактам федеральных бюджетных и автономных учреждений от 10 млн. Для субподрядчика есть ещё одна ловушка: условие о сопровождении переносится в договоры с соисполнителями. Субподряд на несколько миллионов внутри сопровождаемого контракта уходит в тот же режим, и лицевой счёт придётся открывать и вам.
Что меняется в ежедневной работе
Статья 242.23 Бюджетного кодекса требует от исполнителя:
открыть лицевой счёт в казначействе;
представлять документы для санкционирования каждой операции;
указывать идентификатор госконтракта в платежах;
вести раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту.
Для бухгалтера это значит: аналитика по контракту с первого дня, комплект документов под каждую оплату и время на проверку. Первые платежи проходят медленнее, чем в обычной работе, и это стоит заложить в график расчётов с поставщиками.
При расширенном казначейском сопровождении (статья 242.24) операции проводятся после проверки фактически поставленного, вплоть до фото- и видеофиксации, и после проверки обоснованности затрат. Перевести деньги с лицевого счёта на обычный расчётный счёт можно только после того, как заказчик подтвердит полное исполнение контракта.
Чего нельзя сделать деньгами контракта
С лицевого счёта нельзя направить деньги в уставный капитал или вклад в имущество другой компании, разместить на депозите и свободно перевести на свои счета в банках, кроме прямо названных случаев. Часть этих запретов на 2026 год приостановлена федеральным законом, поэтому режим сверяйте на дату заключения контракта.
Практическое следствие простое: деньги контракта целевые. Аванс формально получен, но закрыть им зарплату по другим объектам, старый долг поставщику или лизинговый платёж нельзя. Прибыль до исполнения контракта на обычный счёт обычно тоже не выведешь.
Самый жёсткий вариант у гособоронзаказа: по статье 8.3 закона 275-ФЗ списание с отдельного счёта идёт только с идентификатором и только на другой отдельный счёт. Исключения есть, например налоги, сборы, страховые взносы и оплата электроэнергии.
Где режим работает в пользу компании
По части 6.1 статьи 96 закона 44-ФЗ, если расчёты подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не требовать обеспечения исполнения контракта. А если требует, то не больше 10 % начальной максимальной цены. Получается, контракт дешевле на входе (гарантия меньше или не нужна), но дороже в обслуживании, потому что каждая оплата требует документов.
Что положить директору до подписания
Короткий лист из пяти пунктов закрывает большую часть сюрпризов:
какой режим указан в проекте: статья 35 44-ФЗ или Бюджетный кодекс;
проходит ли контракт по порогам текущего года;
какие расходы компании нельзя будет оплатить с лицевого счёта, на какую сумму и в какие месяцы;
переносится ли условие на соисполнителей и готовы ли они открывать счета;
чем компания закроет разрыв, если аванса на старт не хватит или санкционирование задержит первые платежи.
Последний пункт решается до подписания, а не после. Деньги контракта не закрывают дыры вне контракта: зарплату, аренду и долги по другим объектам придётся финансировать отдельно, и источник этого финансирования лучше найти заранее.