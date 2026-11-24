Два режима, которые не складываются

Банковское сопровождение живёт в статье 35 закона 44-ФЗ и постановлении Правительства № 963 от 20 сентября 2014 года. Расчёты идут через счета в одном банке, а банк либо наблюдает за движением денег и отчитывается заказчику (мониторинг, бесплатно), либо сверяет каждый платёж с основанием и фактической поставкой (расширенное, за плату по тарифу из постановления).

Казначейское сопровождение описано в главе 24.4 Бюджетного кодекса. Деньги лежат на лицевом счёте в Федеральном казначействе, и каждая операция проходит санкционирование.

Важная деталь: правила банковского сопровождения не применяются к контрактам, деньги по которым подлежат казначейскому сопровождению. Поэтому один контракт не попадёт в оба режима сразу.