Фиксируем следы на сайте нарушителя: 5 способов

Зафиксировать следы — первое, что нужно сделать после обнаружения нарушения ваших интеллектуальных прав.

Обычно такая фиксация проводится на веб-сайте виновника владельцем интеллектуальной собственности.

Ниже даны пять способов фиксации нарушения, которые суды принимают:

1. Самозащита. Вы определяете веб-сайт нарушителя, выбираете его страницы или их отдельные блоки, делаете снимки экранов.

Используете сервисы, встроенные в систему вашего компьютера или смартфона. Например, сервис работы со скриншотами в браузере Яндекса.

2. Автофиксация. Вам доступны специальные веб-сервисы для автоматической фиксации данных на сайте нарушителя.

Например, программный комплекс "Вебджастис". Его алгоритм собирает пакет сведений о сайте и условиях его работы, делает снимки экранов. И передает вам документ в формате pdf.

3. Нотариальный осмотр. Когда-то единственный способ закрепления следов. По вашей инициативе нотариус описывает сайт нарушителя и делает нужные скриншоты.

4. Осмотр правоохранителей. Например, следователь может осмотреть сайт в ходе проверки вашего сообщения о преступлении.

Копию протокола осмотра по запросу суда можно будет вовлечь в арбитражный процесс по нарушению интеллектуальных прав.

5. Адвокатский осмотр. С помощью адвокаты вы выбираете веб-ресурс для осмотра. После чего адвокат фиксирует условия осмотра и содержимое страниц сайта, передает вам сделанные скриншоты.

Поговорите с вашим адвокатом. Он поможет выбрать способ с учетом конкретной ситуации.