Фиксируем следы на сайте нарушителя: 5 способов
Обычно такая фиксация проводится на веб-сайте виновника владельцем интеллектуальной собственности.
Ниже даны пять способов фиксации нарушения, которые суды принимают:
1. Самозащита. Вы определяете веб-сайт нарушителя, выбираете его страницы или их отдельные блоки, делаете снимки экранов.
Используете сервисы, встроенные в систему вашего компьютера или смартфона. Например, сервис работы со скриншотами в браузере Яндекса.
2. Автофиксация. Вам доступны специальные веб-сервисы для автоматической фиксации данных на сайте нарушителя.
Например, программный комплекс "Вебджастис". Его алгоритм собирает пакет сведений о сайте и условиях его работы, делает снимки экранов. И передает вам документ в формате pdf.
3. Нотариальный осмотр. Когда-то единственный способ закрепления следов. По вашей инициативе нотариус описывает сайт нарушителя и делает нужные скриншоты.
4. Осмотр правоохранителей. Например, следователь может осмотреть сайт в ходе проверки вашего сообщения о преступлении.
Копию протокола осмотра по запросу суда можно будет вовлечь в арбитражный процесс по нарушению интеллектуальных прав.
5. Адвокатский осмотр. С помощью адвокаты вы выбираете веб-ресурс для осмотра. После чего адвокат фиксирует условия осмотра и содержимое страниц сайта, передает вам сделанные скриншоты.
Поговорите с вашим адвокатом. Он поможет выбрать способ с учетом конкретной ситуации.
Если забыл какой-либо из способов фиксации, сообщите в комментариях. Приму с благодарностью.
