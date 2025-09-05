Защита коммерческого обозначения — все равно что прогулка по минному полю

Риск 2

Коммерческое обозначение обладает различительными признаками.

Их должно быть достаточно для того, чтобы отличить ваше обозначение от других коммерческих обозначений или средств индивидуализации: товарных знаков и так далее.

Например, коммерческое обозначение "Яндекс на вынос" вряд ли отличимо от товарного знака известной IT-компании.

Не видите различий? Нет смысла прикрываться коммерческим обозначением.