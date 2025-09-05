Защита коммерческого обозначения — все равно что прогулка по минному полю

Риск 1
Коммерческое обозначение - это словесное или иное обозначение, которое индивидуализирует ваше предприятие.
Предприятие - это связанное друг с другом различное недвижимое или движимое имущество или имущественные права.
Например, здания, продукция или отдельные интеллектуальные права.
Недвижимость должна стоять на кадастровом учете, права на нее должны быть зарегистрированы в специальном реестре.
Ваша компания должна владеть этой недвижимостью. Например, на праве собственности или аренды.
Не доказали связь вашей компании и используемой недвижимости? Нет смысла ссылаться на коммерческое обозначение. Суд вас не поддержит.
Риск 2
Коммерческое обозначение обладает различительными признаками.
Их должно быть достаточно для того, чтобы отличить ваше обозначение от других коммерческих обозначений или средств индивидуализации: товарных знаков и так далее.
Например, коммерческое обозначение "Яндекс на вынос" вряд ли отличимо от товарного знака известной IT-компании.
Не видите различий? Нет смысла прикрываться коммерческим обозначением.
Риск 3
Коммерческое обозначение известно потребителям в пределах конкретной территории.
Например, в пределах города или субъекта Российской Федерации.
Известность - категория оценочная. Ее нужно доказывать.
Судебная практика вряд ли примет вашу сторону, если вы только разместили вывеску с обозначением на здании или издали приказ об использовании обозначения как коммерческого обозначения.
На руках нет результатов опроса потенциальных потребителей или нет платежек на рекламу? Вы пребываете в иллюзии.
Поговорите со своим адвокатом. Он отметит другие условия, при которых погубит ссылка на коммерческое обозначение. Например, срок использования такого обозначения.
Интересно, а вам приходилось отбиваться коммерческим обозначением от товарных знаков или фирменного наименования конкурента?
