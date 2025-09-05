ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
Интеллектуальные права

Защита коммерческого обозначения — все равно что прогулка по минному полю

Если вы предприниматель и у вас нет товарного знака, не беда: ссылайтесь на коммерческое обозначение. Но прежде обдумайте риски.

Риск 1

Коммерческое обозначение - это словесное или иное обозначение, которое индивидуализирует ваше предприятие. 

Предприятие - это связанное друг с другом различное недвижимое или движимое имущество или имущественные права. 

Например, здания, продукция или отдельные интеллектуальные права. 

Недвижимость должна стоять на кадастровом учете, права на нее должны быть зарегистрированы в специальном реестре. 

Ваша компания должна владеть этой недвижимостью. Например, на праве собственности или аренды. 

Не доказали связь вашей компании и используемой недвижимости? Нет смысла ссылаться на коммерческое обозначение. Суд вас не поддержит. 

Риск 2

Коммерческое обозначение обладает различительными признаками. 

Их должно быть достаточно для того, чтобы отличить ваше обозначение от других коммерческих обозначений или средств индивидуализации: товарных знаков и так далее. 

Например, коммерческое обозначение "Яндекс на вынос" вряд ли отличимо от товарного знака известной IT-компании. 

Не видите различий? Нет смысла прикрываться коммерческим обозначением. 

Риск 3

Коммерческое обозначение известно потребителям в пределах конкретной территории. 

Например, в пределах города или субъекта Российской Федерации. 

Известность - категория оценочная. Ее нужно доказывать. 

Судебная практика вряд ли примет вашу сторону, если вы только разместили вывеску с обозначением на здании или издали приказ об использовании обозначения как коммерческого обозначения. 

На руках нет результатов опроса потенциальных потребителей или нет платежек на рекламу? Вы пребываете в иллюзии. 

Поговорите со своим адвокатом. Он отметит другие условия, при которых погубит ссылка на коммерческое обозначение. Например, срок использования такого обозначения. 

Интересно, а вам приходилось отбиваться коммерческим обозначением от товарных знаков или фирменного наименования конкурента?

