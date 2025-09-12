Контрольная закупка: законна ли видеозапись нарушения чужих интеллектуальных прав?

Контрольная закупка - это покупка товара, нарушающего чужие интеллектуальные права. Цель такого действа - доказать факт и обстоятельства нарушения.

В стандартный набор такой закупки входит видеозапись процесса продажи: от подхода к месту до получения на руки товара и чека.

Истец обязательно представит запись в суд.

Вы вправе возражать против использования видеозаписи в доказывании по делу.

Ниже я разбираю три типовых возражения ответчика и показываю, почему они вряд ли сработают в суде.