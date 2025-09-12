Контрольная закупка: законна ли видеозапись нарушения чужих интеллектуальных прав?

Контрольная закупка - это покупка товара, нарушающего чужие интеллектуальные права. Цель такого действа - доказать факт и обстоятельства нарушения.
В стандартный набор такой закупки входит видеозапись процесса продажи: от подхода к месту до получения на руки товара и чека.
Истец обязательно представит запись в суд.
Вы вправе возражать против использования видеозаписи в доказывании по делу.
Ниже я разбираю три типовых возражения ответчика и показываю, почему они вряд ли сработают в суде.
Возражение 1
Видеозапись незаконна, так как правообладатель не относится к оперативным подразделениям.
Оперативные подразделения - это специальные подразделения правоохранительных органов, которые наделены правом документировать преступления.
Например, снимать на видео продажу наркотиков или действия вымогателей.
Однако контрольная закупка в гражданском обороте не касается преступлений. Речь идет о защите интеллектуальных прав на смешариков или товарный знак.
Закон закрепляет множество способов защиты гражданских прав, в том числе самозащиту. Главное, чтобы самозащита была соразмерна нарушению.
По известным мне делам суд признавал видеозапись законной.
Возражение 2
Видеозапись сделана без согласия продавца.
Согласие продавца - это когда вы начинаете запись контрольной закупки только после разрешения продавца.
(Надо ли объяснять реакцию продавца на ваше желание?)
Действительно, в отдельных случаях закон требует получения согласия для видеозаписи. Например, если планируется съемка частной жизни.
Но закон не требует согласия для видеосъемки общественного места, где продаются контрафактные товары.
Судебная практика допускает как доказательство видеозапись, выполненную без согласия продавца.
Возражение 3
Видеозапись выполнена не правообладателем, а кем-то другим.
Нарушение интеллектуальных прав нужно доказать, в том числе установить сам факт продажи контрафактного товара. Видео с этим справляется.
Закон требует, чтобы правообладатель доказал, что: 1) имеет интеллектуальные права на конкретный объект, 2) имеет место факт нарушения этих прав.
Но закон не требует, чтобы только правообладатель мог выполнять видеозапись. Суды поддержат владельца прав.
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит видеозапись и подскажет, есть ли нарушения в ее использовании. Те, которые суд учтет при вынесении решения.
Как вы думаете, изменится ли ситуация, если вместо видеозаписи поставить фотосъемку?
Начать дискуссию