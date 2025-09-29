Договор на интеллектуальную собственность: как составить своими силами

Шаг 1. Выделить конкретный объект интеллектуальной собственности и подобрать к нему вид договора

Закон охраняет интеллектуальные права у 17 объектов, их список дан в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.

Примеры объектов – товарный знак, изобретение, секрет производства или фирменное наименование.

Вы выбираете из списка объект и конкретизируете его.

В начале года я поручил специалисту оформить мою группу ВКонтакте: комплексный дизайн баннера и обложек для трех видеофильмов.

По завершении работы он передал мне исключительное право на дизайн. И попросил дать ему возможность использовать этот дизайн для своего продвижения.

Встал вопрос о том, чтобы оформить лицензионный договор.

Мы выбрали объект – произведение науки, литературы и искусства. Затем конкретизировали его: дизайн баннера и обложек для трех отдельных видеофильмов.

Фрагмент моего лицензионного договора. Выделены объект и его конкретизация

Не забудьте развернуть детали объекта. Такое описание докажет ваше право на использование именно этого объекта интеллектуальной собственности.

Осталось подобрать к объекту специальный договор, который управляет именно интеллектуальными правами.

Примеры – лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права или договор о создании результата интеллектуальной деятельности.

Закон регулирует наполнение специальных договоров. Например, статья 1235 Гражданского кодекса РФ говорит об условиях лицензионного договора.

Специальный договор может иметь разновидности. Например, у лицензионного договора есть вариант – издательский лицензионный договор.