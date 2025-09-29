ЦОК Онлайн-курс Нейтросети 26.09 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Договор на интеллектуальную собственность: как составить своими силами

Раскрыты детали создания договора на интеллектуальную собственность. На примере лицензионного договора. Пройдите 4 шага и решите, нужно ли платить юристу.

Шаг 1. Выделить конкретный объект интеллектуальной собственности и подобрать к нему вид договора

Закон охраняет интеллектуальные права у 17 объектов, их список дан в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.

Примеры объектов – товарный знак, изобретение, секрет производства или фирменное наименование.

Вы выбираете из списка объект и конкретизируете его.

В начале года я поручил специалисту оформить мою группу ВКонтакте: комплексный дизайн баннера и обложек для трех видеофильмов.

По завершении работы он передал мне исключительное право на дизайн. И попросил дать ему возможность использовать этот дизайн для своего продвижения.

Встал вопрос о том, чтобы оформить лицензионный договор.

Мы выбрали объект – произведение науки, литературы и искусства. Затем конкретизировали его: дизайн баннера и обложек для трех отдельных видеофильмов.

Фрагмент моего лицензионного договора. Выделены объект и его конкретизация

Не забудьте развернуть детали объекта. Такое описание докажет ваше право на использование именно этого объекта интеллектуальной собственности.

Осталось подобрать к объекту специальный договор, который управляет именно интеллектуальными правами.

Примеры – лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права или договор о создании результата интеллектуальной деятельности.

Закон регулирует наполнение специальных договоров. Например, статья 1235 Гражданского кодекса РФ говорит об условиях лицензионного договора.

Специальный договор может иметь разновидности. Например, у лицензионного договора есть вариант – издательский лицензионный договор.

Шаг 2. Наметить очевидные условия договора на интеллектуальную собственность

Условия договора – это правила, по которым вы работаете с выбранным объектом интеллектуальной собственности.

Например, условие о цене лицензионного использования такого объекта.

Очевидные условия договора – это те условия, без которых договор не может быть признан заключенным, или условия, которые важны для перехода права.

Эти условия характерны для оборота интеллектуальных прав и явно выражены в законе о конкретном виде специального договора.

Например, для оборота интеллектуальных прав характерно условие об объекте. То самое описание деталей, о котором я говорил выше.

К примеру, для лицензионного договора обязательны условия о цели (временное использование объекта, а не его полная передача) и способах использования объекта.

Очевидные условия для договора об отчуждении исключительного права

Шаг 3. Составить текст договора на интеллектуальную собственность

Текст договора на интеллектуальную собственность подается в официально-деловом стиле.

Тем самым вы исключаете неясность значения, которое вложено в то или иное слово, предложение или абзац текста.

Ниже дан пример описания произведения дизайна, передаваемого по лицензионному договору.

В разговорной речи

«Одна большая картинка для размещения по центру и три картинки поменьше: для превью видео».

То же самое, но в официально-деловом стиле

«Произведение искусства, созданное по договору авторского заказа [дата и номер договора], – дизайн баннера и обложек для трех отдельных видеофильмов.

Дизайн одного баннера размером 2560рх на 1440рх...».

Разница очевидна, если знать особенности официально-делового стиля.

Учитывайте нюансы официально-делового стиля русского языка

Шаг 4. Определить документы, связанные с договором на интеллектуальную собственность, и составить их тексты

Обычно договор на интеллектуальную собственность идет в комплекте с другими документами. Например, с актом приема-передачи объекта интеллектуальной собственности.

Присутствие других документов зависит от требований закона или ваших привычек.

К примеру, если вы заключаете договор дистанционно, то добавится оферта – ваше письменное предложение заключить договор.

Одна из моих привычек – выносить описание объекта интеллектуальной собственности в отдельный документ.

Тексты других документов появляются аналогично третьему шагу.

Выводы по статье

1. Вы можете сделать 4 шага и без юриста оформить договор на интеллектуальную собственность.

2. Шагаем четыре раза:

  • выделяем конкретный объект интеллектуальной собственности и подбираем к нему вид договора;

  • намечаем очевидные условия договора на интеллектуальную собственность;

  • составляем текст договора на интеллектуальную собственность;

  • определяем документы, связанные с договором на интеллектуальную собственность, и составляем их тексты.

3. Договор своими силами подходит для простой ситуации. Если перед вами сложная ситуация, лучше обратиться к адвокату.

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

2 подписчика26 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы