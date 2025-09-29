Договор на интеллектуальную собственность: как составить своими силами

Шаг 1. Выделить конкретный объект интеллектуальной собственности и подобрать к нему вид договора
Закон охраняет интеллектуальные права у 17 объектов, их список дан в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.
Примеры объектов – товарный знак, изобретение, секрет производства или фирменное наименование.
Вы выбираете из списка объект и конкретизируете его.
В начале года я поручил специалисту оформить мою группу ВКонтакте: комплексный дизайн баннера и обложек для трех видеофильмов.
По завершении работы он передал мне исключительное право на дизайн. И попросил дать ему возможность использовать этот дизайн для своего продвижения.
Встал вопрос о том, чтобы оформить лицензионный договор.
Мы выбрали объект – произведение науки, литературы и искусства. Затем конкретизировали его: дизайн баннера и обложек для трех отдельных видеофильмов.
Не забудьте развернуть детали объекта. Такое описание докажет ваше право на использование именно этого объекта интеллектуальной собственности.
Осталось подобрать к объекту специальный договор, который управляет именно интеллектуальными правами.
Примеры – лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права или договор о создании результата интеллектуальной деятельности.
Закон регулирует наполнение специальных договоров. Например, статья 1235 Гражданского кодекса РФ говорит об условиях лицензионного договора.
Специальный договор может иметь разновидности. Например, у лицензионного договора есть вариант – издательский лицензионный договор.
Шаг 2. Наметить очевидные условия договора на интеллектуальную собственность
Условия договора – это правила, по которым вы работаете с выбранным объектом интеллектуальной собственности.
Например, условие о цене лицензионного использования такого объекта.
Очевидные условия договора – это те условия, без которых договор не может быть признан заключенным, или условия, которые важны для перехода права.
Эти условия характерны для оборота интеллектуальных прав и явно выражены в законе о конкретном виде специального договора.
Например, для оборота интеллектуальных прав характерно условие об объекте. То самое описание деталей, о котором я говорил выше.
К примеру, для лицензионного договора обязательны условия о цели (временное использование объекта, а не его полная передача) и способах использования объекта.
Шаг 3. Составить текст договора на интеллектуальную собственность
Текст договора на интеллектуальную собственность подается в официально-деловом стиле.
Тем самым вы исключаете неясность значения, которое вложено в то или иное слово, предложение или абзац текста.
Ниже дан пример описания произведения дизайна, передаваемого по лицензионному договору.
В разговорной речи –
«Одна большая картинка для размещения по центру и три картинки поменьше: для превью видео».
То же самое, но в официально-деловом стиле –
«Произведение искусства, созданное по договору авторского заказа [дата и номер договора], – дизайн баннера и обложек для трех отдельных видеофильмов.
Дизайн одного баннера размером 2560рх на 1440рх...».
Разница очевидна, если знать особенности официально-делового стиля.
Шаг 4. Определить документы, связанные с договором на интеллектуальную собственность, и составить их тексты
Обычно договор на интеллектуальную собственность идет в комплекте с другими документами. Например, с актом приема-передачи объекта интеллектуальной собственности.
Присутствие других документов зависит от требований закона или ваших привычек.
К примеру, если вы заключаете договор дистанционно, то добавится оферта – ваше письменное предложение заключить договор.
Одна из моих привычек – выносить описание объекта интеллектуальной собственности в отдельный документ.
Тексты других документов появляются аналогично третьему шагу.
Выводы по статье
1. Вы можете сделать 4 шага и без юриста оформить договор на интеллектуальную собственность.
2. Шагаем четыре раза:
выделяем конкретный объект интеллектуальной собственности и подбираем к нему вид договора;
намечаем очевидные условия договора на интеллектуальную собственность;
составляем текст договора на интеллектуальную собственность;
определяем документы, связанные с договором на интеллектуальную собственность, и составляем их тексты.
3. Договор своими силами подходит для простой ситуации. Если перед вами сложная ситуация, лучше обратиться к адвокату.
