Налоги и убытки: как взять ситуацию под контроль и не уйти в убытки?

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда ваш контрагент не выплачивает налоги, в результате чего вы теряете право на вычет НДС и уменьшение налога на прибыль? 📉

Я говорю не о фиктивных сделках, а о реальных поставках, при которых контрагенты сознательно уклоняются от выполнения налоговых обязательств. С правильным подходом и знаниями вы сможете не только защитить свой бизнес, но и привлечь нерадивого поставщика к ответственности. ⚖️

Налоговая оговорка — это ваш надежный инструмент защиты. 🛡️ Что же это такое? Это специальное условие в договоре, которое позволяет вам взыскать убытки в случае, если ваш контрагент нарушает налоговое законодательство (согласно ст. 406.1 ГК РФ), и вам в результате этого доначисляют налоги на основании решения налогового органа. 💼

Используя это условие, вы можете компенсировать убытки, возникшие из-за налоговых нарушений ваших партнеров, например, взыскать имущественные потери в случае, если поставщик не обеспечил возможность возмещения НДС по цепочке.

Как это работает?

Включите в договор условие о налоговой оговорке или заключите дополнительное соглашение о заверениях об обстоятельствах (согласно ст. 431.2 ГК РФ). Это документ, подтверждающий, что ваш поставщик не будет уменьшать налоговую базу путем искажения информации о хозоперациях и объектах налогообложения. 📑

Закон не обязывает включать налоговые оговорки в договор, и контрагент может отказаться от этого условия, рассматривая его как потенциальный финансовый риск. 💼

На сегодняшний день существует обширная судебная практика по взысканию убытков с партнеров из-за налоговых доначислений. Вам могут быть интересны дела с номерами: А56-50870/2020, А49-9946/2020, А27-23326/2020, А71-1859/2020, А32-35760/2021, А40-285758/2021, А40-83805/2022 и другие.

Помните, что ваша судьба в ваших руках, а не в руках обстоятельств. Используйте налоговую оговорку для защиты вашего бизнеса. 💪

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