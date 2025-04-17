По следам интересных судебных дел

Суть дела

В рамках дела о банкротстве общества «Авто Селл» долг перед метрополитеном 🚇 по договору превысил 1,3 млрд рублей (основной долг и санкции), и требования метрополитена были включены в третью очередь реестра кредиторов.

Параллельно с процедурой банкротства, по факту хищения денежных средств 💵 по данному договору, были возбуждены уголовные дела в отношении Геллера А.А. и Когана Г.А., которые, по материалам дела, действовали в сговоре с целью хищения в особо крупном размере средств, предназначенных для оплаты обязательств «Авто Селл» перед метрополитеном. В связи с этим суд общей юрисдикции в рамках уголовного дела наложил арест на имущество должника 🏢.

В такой ситуации конкурсный управляющий обратился в суд с требованием обязать Росреестр снять запись об аресте недвижимости должника, наложенном Черёмушкинским районным судом Москвы в рамках уголовного дела. Однако суды всех трёх инстанций отказали в удовлетворении этого заявления, сославшись на ст. 115 УПК РФ 📜. Согласно позиции судов, арбитражный суд не вправе снимать арест, наложенный судом общей юрисдикции в уголовном деле.