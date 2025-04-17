По следам интересных судебных дел

25 марта 2025 года Верховный Суд РФ обратил внимание на существующую правовую неопределённость 🤔 в вопросе снятия ареста с имущества банкрота, если это имущество одновременно арестовано в рамках уголовного дела (Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС21-15154(5) по делу № А41-3910/19).
Суть дела
В рамках дела о банкротстве общества «Авто Селл» долг перед метрополитеном 🚇 по договору превысил 1,3 млрд рублей (основной долг и санкции), и требования метрополитена были включены в третью очередь реестра кредиторов.
Параллельно с процедурой банкротства, по факту хищения денежных средств 💵 по данному договору, были возбуждены уголовные дела в отношении Геллера А.А. и Когана Г.А., которые, по материалам дела, действовали в сговоре с целью хищения в особо крупном размере средств, предназначенных для оплаты обязательств «Авто Селл» перед метрополитеном. В связи с этим суд общей юрисдикции в рамках уголовного дела наложил арест на имущество должника 🏢.
В такой ситуации конкурсный управляющий обратился в суд с требованием обязать Росреестр снять запись об аресте недвижимости должника, наложенном Черёмушкинским районным судом Москвы в рамках уголовного дела. Однако суды всех трёх инстанций отказали в удовлетворении этого заявления, сославшись на ст. 115 УПК РФ 📜. Согласно позиции судов, арбитражный суд не вправе снимать арест, наложенный судом общей юрисдикции в уголовном деле.
Позиция Верховного Суда РФ
Кредитор (банк) 🏦 в жалобе в Верховный Суд РФ указал, что законодательство о банкротстве не допускает выборочного удовлетворения требований — невозможно погашать долг одному кредитору (метрополитену) за счёт арестованного имущества, в обход других кредиторов. Кроме того, сохраняющийся арест нарушает права банка как залогового кредитора, что противоречит правовой позиции, изложенной в определении ВС РФ от 24.10.2024 № 302-ЭС23-10298(2) 🚫.
Верховный Суд учёл эти доводы и пришёл к выводу о необходимости пересмотра ранее принятых судебных актов об отказе в снятии ареста. Ссылка на судебный акт: [ссылка] ✅
При рассмотрении спора Верховный Суд РФ указал на наличие правовой неопределённости относительно соответствия Конституции РФ следующих норм:
- абзаца девятого пункта 1 статьи 126,
- абзаца пятого пункта 2 статьи 213.11,
- абзаца четвёртого пункта 5 статьи 213.25 Федерального закона о банкротстве,
- частей первой, третьей, седьмой и девятой статьи 115, а также статьи 115.1 УПК РФ
— в той части, в какой существующее регулирование не позволяет эффективно снять арест с имущества лица, признанного банкротом, если арест был наложен по уголовному делу для обеспечения гражданского иска. Конституционный Суд ранее указывал на необходимость такого механизма ⚠️.
По итогам рассмотрения
Дело было приостановлено ⏸️, и в Конституционный Суд РФ направлен запрос для проверки конституционности перечисленных норм. Ознакомиться с определением можно по ссылке: [ссылка]📝
Резюме:
Возникла ситуация, когда часть имущества банкрота арестована по уголовному делу, и отсутствует чёткий правовой механизм снятия такого ареста в процессе банкротства. Верховный Суд РФ выявил конфликт ⚔️ между нормами законодательства о банкротстве и уголовно-процессуального закона, который для разрешения был передан в Конституционный Суд РФ. 👩⚖️📌Контакты:
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