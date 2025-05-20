Банкротство организаций

Правовая позиция Верховного Суда РФ 👩‍⚖️

Анализируя ситуацию с точки зрения конституционно-правовых подходов, изложенных в Постановлении КС РФ № 39-П от 2017 года 📜, Верховный Суд акцентировал, что обращение с требованиями к физическим лицам о взыскании ущерба, соразмерного неисполненным налоговым обязательствам и возникшим пеням, допустимо лишь после исчерпания предусмотренных законом механизмов взыскания задолженности непосредственно с юридического лица и лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по его долгам. К подобным случаям законодатель относит, в том числе, ситуации ликвидации организации, исключения её из ЕГРЮЛ или фактической утраты статуса действующего хозяйствующего субъекта 🏚.

Верховный Суд дополнительно отметил, что институт гражданско-правовой компенсации вреда, причиненного публично-правовому образованию в аналогичных обстоятельствах, может применяться только после констатации невозможности исполнения налоговой обязанности за счёт средств самой организации или привлечённых к ответственности лиц 🚫. Суд указал также на недопустимость смешения оснований налоговой ответственности организации и деликтной ответственности физического лица – отсутствуют правовые предпосылки для возложения на них солидарной обязанности по соответствующим обязательствам ⚠️.