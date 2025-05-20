Банкротство организаций

Предмет спора 🏛
В рассматриваемом случае прокурор инициировал судебное разбирательство, настаивая на взыскании ущерба, причинённого федеральному бюджету вследствие умышленных действий генерального директора коммерческой организации, направленных на уклонение от уплаты налогов 💸. В обоснование иска заявлено требование о солидарном взыскании соответствующих средств с руководителя и самой организации 👨💼🏢.
Позиция судов нижестоящих инстанций 📝
Суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии в действиях как компании, так и её руководителя состава правонарушения, заключающегося в нанесении ущерба бюджетной системе 💰. Принимая во внимание вынесение в отношении директора постановления о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, исковые требования прокурора были удовлетворены, а взыскание убытков возложено на ответчиков солидарно 🤝. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали обозначенную правовую позицию 👍.
Правовая позиция Верховного Суда РФ 👩⚖️
Анализируя ситуацию с точки зрения конституционно-правовых подходов, изложенных в Постановлении КС РФ № 39-П от 2017 года 📜, Верховный Суд акцентировал, что обращение с требованиями к физическим лицам о взыскании ущерба, соразмерного неисполненным налоговым обязательствам и возникшим пеням, допустимо лишь после исчерпания предусмотренных законом механизмов взыскания задолженности непосредственно с юридического лица и лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по его долгам. К подобным случаям законодатель относит, в том числе, ситуации ликвидации организации, исключения её из ЕГРЮЛ или фактической утраты статуса действующего хозяйствующего субъекта 🏚.
Верховный Суд дополнительно отметил, что институт гражданско-правовой компенсации вреда, причиненного публично-правовому образованию в аналогичных обстоятельствах, может применяться только после констатации невозможности исполнения налоговой обязанности за счёт средств самой организации или привлечённых к ответственности лиц 🚫. Суд указал также на недопустимость смешения оснований налоговой ответственности организации и деликтной ответственности физического лица – отсутствуют правовые предпосылки для возложения на них солидарной обязанности по соответствующим обязательствам ⚠️.
Вывод по делу 📌
Существенным фактором по настоящему делу явилось то, что на момент судебного рассмотрения юридическое лицо не было прекращено, сохраняло статус действующего субъекта, числилось в ЕГРЮЛ 🗂, однако судом первой инстанции не исследовалась объективная возможность исполнения организацией своих налоговых обязательств. Ввиду вышеуказанных нарушений судебные решения нижестоящих инстанций были отменены, а материалы направлены на новое рассмотрение 🔄.
Резюме ✏️
Данный судебный акт демонстрирует сложившийся подход Верховного Суда РФ к вопросам субсидиарной гражданско-правовой ответственности по налоговым долгам, подчёркивая необходимость строгого различения сфер налоговой и деликтной ответственности, а также важность процессуального учета статуса юридического лица при разрешении подобных споров ⚖️.
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