Налог на низкий IQ (stupid tax) 😅

Как распознать, что общество потребления и агрессивная реклама заставляют переплачивать? 🤔 Яркий пример — мода в Китае на чай с молоком в красивой упаковке: напиток продают в кусочке бамбука с иероглифами, и он стоит в несколько раз дороже обычного. Почему? Потому что на его фоне получаются эффектные фото для соцсетей 📸. Покупатели шутят, что платят «чжишанг шуй» — буквально «налог на IQ», ведь по вкусу такой чай ничем не отличается от обычного 😂.Я бы назвала такой налог, а вернее наценку – налогом / доплатой на понты, когда мода и реклама закрывают глаза потребителю на истинные свойства товара))

Конечно каждый вправе распоряжаться своими деньгами, но некоторые делают это чаще из‑за поспешных или неосознанных решений 🤦♂️. Нерациональные покупки — когда вещь не нужна или явно переоценена — и есть тот самый «налог на низкий IQ». На английском это звучит жестче: «stupid tax» — «тупой налог» 😬.

Когда вы можете «уплатить» этот налог:

купить некачественный товар, не разобравшись в его характеристиках ⚠️;

попасться на уловки мошенников или навязчивой рекламы 🎣;

рассчитывать на выигрыш в лотерею или азартных играх как на источник дохода 🎰❗.

Ошибки случаются у всех. Но прежде чем купить что‑то, остановитесь на минуту и задайте себе вопросы: действительно ли мне это нужно? Не переплачиваю ли я? ✅ Небольшая проверка — чтение отзывов, сравнение цен и оценка альтернатив — часто экономит деньги, нервы и помогает действовать разумно 🔍💡🧠.



