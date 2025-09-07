Налог на «чипсы» (нездоровую пищу)

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

В сентябре 2011 года правительство Венгрии приняло закон, вводящий дополнительные сборы на продукты с высоким содержанием сахара, соли и искусственных добавок. Под действие налога попали, в частности, чипсы 🍟, газированные напитки 🥤, сладкие йогурты 🍧, ароматизированный кофе ☕, вкусовое пиво 🍺 и алкогольные коктейли 🍸.

Ставка налога зависит от состава продукта и составляет от 10 до 40 форинтов за единицу товара. Для примера: с килограмма ароматизированного кофе взимают до 250 форинтов (≈ €0,85) ☕, с литра вкусового пива — 35 форинтов 🍺, с литра алкогольных коктейлей — 100 форинтов 🍸. Чем выше содержание вредных для здоровья компонентов (соли, сахара, жиров), тем выше ставка ⚖️.

Цель налога — снизить потребление нездоровых продуктов и улучшить здоровье населения ❤️‍🩺. По оценкам властей, с 2011 года продажи таких товаров сократились примерно на 27% 📉. Вырученные средства направляют на программы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний 💰🩺.

У Правительства были и финансовые расчёты: по оценкам чиновников, в 2012 году поступления в бюджет могли составить до 5 млрд форинтов (≈ €17 млн) 💸, а спустя год — вырасти до 30 млрд форинтов. Власти также утверждают, что основное бремя налога ложится на производителей 🏭, что стимулирует их делать менее вредные продукты. Ритейлеры же считают эти сборы неоправданным дополнительным бременем для рынка 🏬.

А вы как считаете, нужен ли России такой налог? 🤔

Моё краткое мнение:

Плюсы: снижение потребления вредных товаров, стимул к реформулированию продуктов, появляются дополнительные средства на профилактику заболеваний 📉👍.

Минусы: налог может быть регрессивным и сильнее ударить по малообеспеченным слоям населения ⚖️💸, требуются чёткие критерии и контроль, возможны возражения со стороны производителей и ритейла 🏭🏬.

Для России разумно рассмотреть пилотные или целевые меры (например, налог на сладкие газировки 🥤 или продукты с очень высоким содержанием трансжиров), сочетать их с информированием населения и поддержкой доступных здоровых альтернатив, а также направлять поступления на программы здравоохранения и профилактики 🩺📚.

