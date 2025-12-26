Сколько стоит место на троне?

По следам интересных судебных дел. Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники, поэтому я разбавлю наш контент рассказами о необычных делах.

Так, Калининский районный суд г. Санкт Петербург принял к производству иск Государственного Эрмитажа к Дробышеву А.Ю. о возмещении ущерба, причинённого музейным экспонатам. 🏛️⚖️

По данным истца, в оперативном управлении музея находятся исторические экспонаты XVIII века: трон магистра Мальтийского ордена и подножная скамья — резная, позолоченная на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. Оба предмета имеют высокую историческую и культурную ценность и являются уникальными; трон входит в перечень лучших тронов Европы. 🪑✨🧵

21 марта 2025 г. ответчик, несмотря на замечания музейных смотрителей в нарушение правил посещения музея, сел на трон магистра и положил ноги на подножную скамью. Это привело к серьёзным повреждениям экспонатов. 🚫🤦‍♂️

Установленны механические ➡️повреждения трона:

➡️деформация сиденья трона;

➡️порезы и разрывы бархатной обивки на сиденье трона;

➡️трещины и разрывы бархатной обивки подножной скамьи.

На претензию ответчик не отреагировал. 😟

Стоимость необходимых реставрационных работ, указанных в иске, составляет 825 813,59 рубля. Истец также просит взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 21 516 рублей. 💸

♦️Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2026 года. 📅

❗️Вот простой путь оплатить место на троне почти за 1млн🍋

