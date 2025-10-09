Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Валерия Цибикова
Маркетинг

SEO для бухгалтера: как продвинуть сайт частного бухгалтера или фирмы за 10 шагов

Продвижение сайта бухгалтера — задача не самая простая, но и не сверхсложная. Главное — системный подход. Ниже — пошаговый план, который подойдёт как для частного специалиста, так и для небольшой бухгалтерской фирмы. Выполняйте шаги последовательно, и результат не заставит себя ждать.

Вот пошаговый план, который поможет вам системно подойти к продвижению.

Шаг 1. Проведите SEO-аудит сайта

Перед тем как что-то улучшать, нужно понять, с чего вы начинаете. Если у вас нет в штате SEO-специалиста, закажите SEO-аудит. Существуют как платные (от 5 000 до 30 000 ₽), так и бесплатные варианты — например, предпродажные или через сервисы вроде Screaming Frog (бесплатная версия до 500 URL), SiteAnalyzer, или даже Яндекс.Вебмастер / Google Search Console.

Аудит покажет:

  • технические ошибки (дубли, битые ссылки, медленная загрузка, отсутствие SSL и т.п.);

  • проблемы с индексацией;

  • ошибки в метатегах;

  • недостатки в структуре сайта.

По итогам вы получите чёткий список задач для веб-разработчика или технического специалиста — что исправить, чтобы поисковики «увидели» ваш сайт как следует.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в картах: Яндекс.Бизнес и Google My Business

Если у вас есть офлайн-офис или вы принимаете клиентов по адресу — это ваш козырь. Обязательно зарегистрируйтесь в:

  • Яндекс.Бизнес (Яндекс.Картах);

  • Google My Business (Google Картах).

Заполните профиль максимально подробно:

  • точный адрес и часы работы;

  • телефон (желательно 8-800 или городской);

  • описание услуг;

  • фото офиса, документов, сертификатов;

  • категории («Бухгалтерские услуги», «Налоговый консультант» и т.д.).

Это не только повысит доверие и присвоит регион сайту, но и даст вам место в локальной выдаче — клиенты из вашего района будут находить вас первыми.

Шаг 3. Проанализируйте конкурентов

Не пытайтесь изобретать велосипед. Посмотрите, кто уже в топе по вашим ключевым запросам (например: «бухгалтер на аутсорсе», «сдать отчётность ИП», «бухгалтер для ООО в [город]»).

Что анализировать:

3.1. Внутренняя структура сайтов

Соберите карты (структуру разделов) сайтов конкурентов (можно через Screaming Frog или вручную). Обратите внимание:

  • сколько у них разделов;

  • как организованы услуги (по типу клиента? по виду отчётности?);

  • есть ли блог, FAQ, кейсы.

Создайте гибридную структуру — возьмите лучшее от каждого и адаптируйте под свой бизнес.

3.2 Элементы доверия и коммерческой эффективности

Выпишите всё, что повышает конверсию:

  • наличие 8-800 или WhatsApp1 на всех страницах;

  • страница «О нас» с фото и биографией бухгалтера;

  • отзывы, кейсы, сертификаты;

  • лид-магниты (например, «Бесплатный чек-лист по сдаче отчётности»);

  • регулярно обновляемый блог с полезными статьями.

Сравните со своим сайтом — чего вам не хватает?

Шаг 4. Продумайте внутреннюю структуру сайта

SEO начинается с архитектуры. Принцип: одна тема = одна страница.
Нельзя описать все услуги на одной странице «Услуги». Это убивает релевантность и не даёт поисковикам понять, по каким запросам вас показывать.

Пример правильной структуры:

  • /uslugi/buhgalterskoe-soprovozhdenie-ip

  • /uslugi/sdacha-otchetnosti-ooo

  • /uslugi/vosstanovlenie-buhgalterskogo-ucheta

  • /blog/kak-sdat-ndfl-2-v-2024-godu

Каждая страница — отдельная тема, отдельный набор ключевых слов, отдельная цель.

Шаг 5. Соберите семантическое ядро

Под каждую страницу нужно подобрать ключевые запросы — то, что ищут ваши клиенты. Используйте:

  • Яндекс.Вордстат (для Яндекса);

  • Google Keyword Planner (для Google).

  • Букварикс

  • Keys.so

Важно: не просто собирать ключи и частоты, а понимать намерение пользователя. Например:

  • информационный запрос: «как сдать 6-НДФЛ»;

  • коммерческий: «бухгалтер для сдачи отчётности в Москве».

Сохраните всё в таблицу:
| Тема | URL | Основной запрос | Доп. запросы | Частотность ключа |

Частотность снимите сервисами Арсёнкин или WordKeeper. Если нет опыта — лучше привлечь SEO-специалиста. Ошибки на этом этапе потом дорого стоят.

Шаг 6. Создайте и наполните страницы

После того как структура и семантика готовы — создайте все страницы, даже если пока нет контента. Поставьте их в статус «не опубликовано», чтобы поисковики их не индексировали преждевременно.

Как наполнять?
Изучите топовые страницы конкурентов по вашим ключам. Обратите внимание:

  • какие заголовки (H1, H2) они используют;

  • какие блоки есть («Почему мы?», «Этапы работы», «Цены», «Отзывы»);

  • как поданы услуги.

Создайте аналогичную структуру, но текст пишите свой — уникальный, полезный, без копипаста.

Шаг 7. Пишите тексты с помощью ТЗ и анализаторов

Можно использовать ИИ (например, ChatGPT, DeepSeek) или фриланс-копирайтера — главное, чтобы текст был релевантным и структурированным.

Как составить ТЗ?
Воспользуйтесь текстовыми анализаторами:

  • ГАР;

  • Оверлид;

  • Miratext.

Принцип работы:
Вы загружаете 5–10 страниц из топа по вашему запросу + свою (черновик). Сервис показывает:

  • какие слова и фразы обязательны;

  • их оптимальное количество и плотность;

  • структуру текста.

Пишете текст по этим рекомендациям → публикуете → снова проверяете через анализатор на соответствие.

Шаг 8. Запустите трафик на новые страницы

Мёртвая страница без трафика не будет продвигаться. Поисковики сначала смотрят, как пользователи реагируют на контент.

Что делать:

  • Запустите контекстную рекламу (Яндекс.Директ) на новые страницы — даже небольшой бюджет (1 000–2 000 ₽/неделю) даст сигнал поисковикам.

  • Публикуйте гостевые статьи на профильных площадках (например, на сайтах для предпринимателей, в деловых СМИ) с обратной ссылкой на вашу страницу.

  • Делитесь ссылками в соцсетях, мессенджерах, email-рассылках.

Трафик = доверие = рост позиций.

Шаг 9. Отслеживайте позиции и корректируйте стратегию

Через 1–2 недели после публикации начинайте отслеживать позиции.
Используйте:

  • Topvisor;

  • Топсайт;

  • Пиксель тулс.

Вы же записали ключи в таблицу? Теперь регулярно (раз в неделю) смотрите, растут ли позиции.

Если не растут — проверьте:

  • всё ли исправлено по аудиту;

  • достаточно ли трафика на страницу;

  • соответствует ли текст ТОПу;

  • нет ли технических ошибок.

Если не можете найти причину — обратитесь к SEO-специалисту. Иногда проблема в мелочах, которые не видны «со стороны».

Шаг 10. Продвигайте себя как эксперта вне сайта

Современное SEO — это не только оптимизация сайта. Внешние упоминания и авторитет играют огромную роль.

Что делать:

  • Пишите экспертные статьи на сторонних ресурсах (например, «Как ИП сэкономить на налогах в 2025 году»);

  • Участвуйте в интервью, подкастах, вебинарах;

  • Публикуйтесь в отраслевых Telegram-каналах, на VC.ru, в LinkedIn;

  • Везде, где возможно, указывайте авторство и ссылку на сайт.

Поисковики учитывают такие сигналы — особенно если упоминания идут с авторитетных площадок.

Заключение

SEO для бухгалтера — это не про «волшебные кнопки», а про систему: техническая исправность, правильная структура, релевантный контент, трафик и внешний авторитет. Выполняйте эти 10 шагов последовательно — и ваш сайт начнёт приносить заявки от целевых клиентов уже через 2–3 месяца.

Удачи в продвижении!

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Валерия Цибикова

Валерия Цибикова

Индивидуальный предприниматель в ИП

1 пост

