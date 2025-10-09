SEO для бухгалтера: как продвинуть сайт частного бухгалтера или фирмы за 10 шагов

Вот пошаговый план, который поможет вам системно подойти к продвижению.
Шаг 1. Проведите SEO-аудит сайта
Перед тем как что-то улучшать, нужно понять, с чего вы начинаете. Если у вас нет в штате SEO-специалиста, закажите SEO-аудит. Существуют как платные (от 5 000 до 30 000 ₽), так и бесплатные варианты — например, предпродажные или через сервисы вроде Screaming Frog (бесплатная версия до 500 URL), SiteAnalyzer, или даже Яндекс.Вебмастер / Google Search Console.
Аудит покажет:
технические ошибки (дубли, битые ссылки, медленная загрузка, отсутствие SSL и т.п.);
проблемы с индексацией;
ошибки в метатегах;
недостатки в структуре сайта.
По итогам вы получите чёткий список задач для веб-разработчика или технического специалиста — что исправить, чтобы поисковики «увидели» ваш сайт как следует.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в картах: Яндекс.Бизнес и Google My Business
Если у вас есть офлайн-офис или вы принимаете клиентов по адресу — это ваш козырь. Обязательно зарегистрируйтесь в:
Яндекс.Бизнес (Яндекс.Картах);
Google My Business (Google Картах).
Заполните профиль максимально подробно:
точный адрес и часы работы;
телефон (желательно 8-800 или городской);
описание услуг;
фото офиса, документов, сертификатов;
категории («Бухгалтерские услуги», «Налоговый консультант» и т.д.).
Это не только повысит доверие и присвоит регион сайту, но и даст вам место в локальной выдаче — клиенты из вашего района будут находить вас первыми.
Шаг 3. Проанализируйте конкурентов
Не пытайтесь изобретать велосипед. Посмотрите, кто уже в топе по вашим ключевым запросам (например: «бухгалтер на аутсорсе», «сдать отчётность ИП», «бухгалтер для ООО в [город]»).
Что анализировать:
3.1. Внутренняя структура сайтов
Соберите карты (структуру разделов) сайтов конкурентов (можно через Screaming Frog или вручную). Обратите внимание:
сколько у них разделов;
как организованы услуги (по типу клиента? по виду отчётности?);
есть ли блог, FAQ, кейсы.
Создайте гибридную структуру — возьмите лучшее от каждого и адаптируйте под свой бизнес.
3.2 Элементы доверия и коммерческой эффективности
Выпишите всё, что повышает конверсию:
наличие 8-800 или WhatsApp1 на всех страницах;
страница «О нас» с фото и биографией бухгалтера;
отзывы, кейсы, сертификаты;
лид-магниты (например, «Бесплатный чек-лист по сдаче отчётности»);
регулярно обновляемый блог с полезными статьями.
Сравните со своим сайтом — чего вам не хватает?
Шаг 4. Продумайте внутреннюю структуру сайта
SEO начинается с архитектуры. Принцип: одна тема = одна страница.
Нельзя описать все услуги на одной странице «Услуги». Это убивает релевантность и не даёт поисковикам понять, по каким запросам вас показывать.
Пример правильной структуры:
/uslugi/buhgalterskoe-soprovozhdenie-ip
/uslugi/sdacha-otchetnosti-ooo
/uslugi/vosstanovlenie-buhgalterskogo-ucheta
/blog/kak-sdat-ndfl-2-v-2024-godu
Каждая страница — отдельная тема, отдельный набор ключевых слов, отдельная цель.
Шаг 5. Соберите семантическое ядро
Под каждую страницу нужно подобрать ключевые запросы — то, что ищут ваши клиенты. Используйте:
Яндекс.Вордстат (для Яндекса);
Google Keyword Planner (для Google).
Букварикс
Keys.so
Важно: не просто собирать ключи и частоты, а понимать намерение пользователя. Например:
информационный запрос: «как сдать 6-НДФЛ»;
коммерческий: «бухгалтер для сдачи отчётности в Москве».
Сохраните всё в таблицу:
| Тема | URL | Основной запрос | Доп. запросы | Частотность ключа |
Частотность снимите сервисами Арсёнкин или WordKeeper. Если нет опыта — лучше привлечь SEO-специалиста. Ошибки на этом этапе потом дорого стоят.
Шаг 6. Создайте и наполните страницы
После того как структура и семантика готовы — создайте все страницы, даже если пока нет контента. Поставьте их в статус «не опубликовано», чтобы поисковики их не индексировали преждевременно.
Как наполнять?
Изучите топовые страницы конкурентов по вашим ключам. Обратите внимание:
какие заголовки (H1, H2) они используют;
какие блоки есть («Почему мы?», «Этапы работы», «Цены», «Отзывы»);
как поданы услуги.
Создайте аналогичную структуру, но текст пишите свой — уникальный, полезный, без копипаста.
Шаг 7. Пишите тексты с помощью ТЗ и анализаторов
Можно использовать ИИ (например, ChatGPT, DeepSeek) или фриланс-копирайтера — главное, чтобы текст был релевантным и структурированным.
Как составить ТЗ?
Воспользуйтесь текстовыми анализаторами:
ГАР;
Оверлид;
Miratext.
Принцип работы:
Вы загружаете 5–10 страниц из топа по вашему запросу + свою (черновик). Сервис показывает:
какие слова и фразы обязательны;
их оптимальное количество и плотность;
структуру текста.
Пишете текст по этим рекомендациям → публикуете → снова проверяете через анализатор на соответствие.
Шаг 8. Запустите трафик на новые страницы
Мёртвая страница без трафика не будет продвигаться. Поисковики сначала смотрят, как пользователи реагируют на контент.
Что делать:
Запустите контекстную рекламу (Яндекс.Директ) на новые страницы — даже небольшой бюджет (1 000–2 000 ₽/неделю) даст сигнал поисковикам.
Публикуйте гостевые статьи на профильных площадках (например, на сайтах для предпринимателей, в деловых СМИ) с обратной ссылкой на вашу страницу.
Делитесь ссылками в соцсетях, мессенджерах, email-рассылках.
Трафик = доверие = рост позиций.
Шаг 9. Отслеживайте позиции и корректируйте стратегию
Через 1–2 недели после публикации начинайте отслеживать позиции.
Используйте:
Topvisor;
Топсайт;
Пиксель тулс.
Вы же записали ключи в таблицу? Теперь регулярно (раз в неделю) смотрите, растут ли позиции.
Если не растут — проверьте:
всё ли исправлено по аудиту;
достаточно ли трафика на страницу;
соответствует ли текст ТОПу;
нет ли технических ошибок.
Если не можете найти причину — обратитесь к SEO-специалисту. Иногда проблема в мелочах, которые не видны «со стороны».
Шаг 10. Продвигайте себя как эксперта вне сайта
Современное SEO — это не только оптимизация сайта. Внешние упоминания и авторитет играют огромную роль.
Что делать:
Пишите экспертные статьи на сторонних ресурсах (например, «Как ИП сэкономить на налогах в 2025 году»);
Участвуйте в интервью, подкастах, вебинарах;
Публикуйтесь в отраслевых Telegram-каналах, на VC.ru, в LinkedIn;
Везде, где возможно, указывайте авторство и ссылку на сайт.
Поисковики учитывают такие сигналы — особенно если упоминания идут с авторитетных площадок.
Заключение
SEO для бухгалтера — это не про «волшебные кнопки», а про систему: техническая исправность, правильная структура, релевантный контент, трафик и внешний авторитет. Выполняйте эти 10 шагов последовательно — и ваш сайт начнёт приносить заявки от целевых клиентов уже через 2–3 месяца.
Удачи в продвижении!
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
