SEO для бухгалтера: как продвинуть сайт частного бухгалтера или фирмы за 10 шагов

Шаг 1. Проведите SEO-аудит сайта

Перед тем как что-то улучшать, нужно понять, с чего вы начинаете. Если у вас нет в штате SEO-специалиста, закажите SEO-аудит. Существуют как платные (от 5 000 до 30 000 ₽), так и бесплатные варианты — например, предпродажные или через сервисы вроде Screaming Frog (бесплатная версия до 500 URL), SiteAnalyzer, или даже Яндекс.Вебмастер / Google Search Console.

Аудит покажет:

технические ошибки (дубли, битые ссылки, медленная загрузка, отсутствие SSL и т.п.);

проблемы с индексацией;

ошибки в метатегах;

недостатки в структуре сайта.

По итогам вы получите чёткий список задач для веб-разработчика или технического специалиста — что исправить, чтобы поисковики «увидели» ваш сайт как следует.