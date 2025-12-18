Срывы сроков и этапов проектирования: когда это риск, а когда — основание для санкций

Ответственность за просрочку проектных работ

Задержка подготовки проектной документации квалифицируется как нарушение договора. Последствия зависят от его условий и от того, является ли контракт частным или государственным.

1. Неустойка

В частных договорах стороны сами определяют ставку, например 0,1 % от цены договора за каждый день задержки.

В госконтрактах размер пеней закреплён в 44-ФЗ: 1/300 ключевой ставки Банка России от стоимости невыполненной части работ за каждый день просрочки. Это правило является императивным и подлежит обязательному применению.

2. Возмещение убытков

Помимо неустойки заказчик вправе требовать компенсацию фактических потерь, если докажет их размер и связь с просрочкой. На практике это расходы на найм другой проектной организации, простой подрядчиков из-за отсутствия документации или штрафы по инвестиционным контрактам.

3. Расторжение договора

Если отставание делает невозможным завершение работ в срок, заказчик вправе отказаться от договора (ст. 715 ГК РФ). Это позволяет привлечь нового исполнителя и взыскать с первоначального подрядчика расходы и санкции.