Что делать заказчику, если проектировщик уклоняется от исправления ошибок

Ответственность проектировщика за качество проектной документации
Обязанность проектировщика отвечать за надлежащее качество результата работ вытекает из положений Гражданского кодекса. В силу статьи 761 ГК РФ подрядчик должен обеспечить соответствие проектной документации требованиям законодательства и условиям договора, а при выявлении ошибок — устранить их за свой счёт и компенсировать причинённые заказчику убытки.
Статья 723 ГК РФ предоставляет заказчику альтернативные способы защиты при обнаружении недостатков: потребовать их устранения в разумный срок, настаивать на соразмерном уменьшении цены либо взыскать расходы на исправление документации.
В правоприменительной практике различают явные и скрытые дефекты проекта. Явные выявляются на стадии приёмки работ, например при подписании актов. Скрытые становятся очевидны позднее — при прохождении экспертизы или в ходе строительства. Независимо от характера дефекта подрядчик несёт ответственность в полном объёме: тот факт, что недостаток был скрытым, не освобождает его от обязанности привести проект в соответствие с требованиями.
Существенное значение имеют гарантийные сроки, установленные договором или законом. В пределах такого срока заказчик вправе предъявлять требования о корректировке проекта либо возмещении затрат на его доработку. Уклонение проектировщика от исполнения этих обязанностей суды расценивают как существенное нарушение договора, что даёт заказчику основания для расторжения контракта и взыскания убытков.
Особенности ответственности по государственным контрактам (44-ФЗ и 223-ФЗ)
В рамках контрактов по 44-ФЗ обязанность устранения недостатков проектной документации полностью лежит на подрядчике. Если исполнитель отказывается исправлять ошибки, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке и инициировать включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, заказчик может привлечь иную организацию для устранения дефектов и взыскать соответствующие расходы с первоначального исполнителя.
По договорам, заключённым по 223-ФЗ, конкретные условия определяются закупочной документацией, однако общий подход аналогичен: ответственность за качество проекта несёт подрядчик, а причинённые заказчику убытки подлежат компенсации.
Дополнительным механизмом защиты интересов заказчика является членство проектировщика в саморегулируемой организации и наличие страхования ответственности. При уклонении подрядчика от исполнения обязательств либо его банкротстве заказчик вправе рассчитывать на компенсацию за счёт средств компенсационного фонда СРО или страховой выплаты.
Действия заказчика при отказе подрядчика устранять недостатки
Отказ проектировщика корректировать выявленные ошибки квалифицируется как нарушение договорных обязательств и позволяет заказчику использовать предусмотренные законом способы защиты.
Прежде всего необходимо направить подрядчику письменную претензию с описанием выявленных дефектов и указанием срока для их устранения. Сам факт обнаружения недостатков должен быть зафиксирован актом. Если подрядчик уклоняется от его подписания, заказчик вправе оформить односторонний акт, дополнив его доказательствами: фотоматериалами, заключениями технического надзора, экспертными замечаниями.
При отсутствии реакции со стороны подрядчика заказчик получает право устранить дефекты силами третьих лиц и взыскать понесённые расходы на основании статьи 397 ГК РФ. Судебная практика признаёт такой способ защиты допустимым при условии, что подрядчику была предоставлена реальная возможность самостоятельно исправить ошибки, но он ей не воспользовался.
Если спор не удаётся урегулировать, заказчику приходится обращаться в суд. В рамках процесса необходимо подтвердить наличие недостатков, факт направления требований подрядчику, его отказ либо бездействие, а также обоснованность и разумность понесённых расходов. Ключевым доказательством в подобных делах, как правило, выступает судебная экспертиза, устанавливающая несоответствие проектной документации обязательным требованиям.
Алгоритм действий заказчика
Ситуация
Действия заказчика
Правовое основание
Ожидаемый результат
Обнаружены дефекты проектной документации
Оформление акта (двустороннего либо одностороннего), направление претензии
Фиксация оснований для предъявления требований
Подрядчик не устранил недостатки в установленный срок
Уведомление об уклонении, документирование отказа
Возможность расторжения договора и привлечения третьих лиц
Исправление дефектов за счёт сторонней организации
Сбор договоров, актов и платёжных документов
Подтверждение убытков для последующего взыскания
Судебное разбирательство
Подача иска, ходатайство о назначении экспертизы
Экспертное подтверждение ошибок и обоснованности расходов
Государственный контракт
Односторонний отказ от исполнения, инициирование РНП
Расторжение контракта и санкции для подрядчика
Подрядчик состоит в СРО
Обращение в СРО или к страховщику
Дополнительная компенсация за счёт фондов или страхования
Итоги
Заказчик располагает полноценным набором правовых инструментов для защиты своих интересов в ситуации, когда проектировщик отказывается устранять недостатки проектной документации. При грамотной фиксации дефектов, соблюдении претензионного порядка и доказанности расходов ответственность подрядчика наступает в полном объёме. Однако при судебном разрешении спора ключевую роль играют процессуальные детали и качество доказательной базы, поэтому в подобных ситуациях целесообразно привлекать юристов, специализирующихся на спорах в сфере проектирования и строительства.
