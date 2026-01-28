Что делать заказчику, если проектировщик уклоняется от исправления ошибок

Ответственность проектировщика за качество проектной документации

Обязанность проектировщика отвечать за надлежащее качество результата работ вытекает из положений Гражданского кодекса. В силу статьи 761 ГК РФ подрядчик должен обеспечить соответствие проектной документации требованиям законодательства и условиям договора, а при выявлении ошибок — устранить их за свой счёт и компенсировать причинённые заказчику убытки.

Статья 723 ГК РФ предоставляет заказчику альтернативные способы защиты при обнаружении недостатков: потребовать их устранения в разумный срок, настаивать на соразмерном уменьшении цены либо взыскать расходы на исправление документации.

В правоприменительной практике различают явные и скрытые дефекты проекта. Явные выявляются на стадии приёмки работ, например при подписании актов. Скрытые становятся очевидны позднее — при прохождении экспертизы или в ходе строительства. Независимо от характера дефекта подрядчик несёт ответственность в полном объёме: тот факт, что недостаток был скрытым, не освобождает его от обязанности привести проект в соответствие с требованиями.

Существенное значение имеют гарантийные сроки, установленные договором или законом. В пределах такого срока заказчик вправе предъявлять требования о корректировке проекта либо возмещении затрат на его доработку. Уклонение проектировщика от исполнения этих обязанностей суды расценивают как существенное нарушение договора, что даёт заказчику основания для расторжения контракта и взыскания убытков.