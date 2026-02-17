Какие доходы не подлежат взысканию: защищённые выплаты и пределы удержаний

Законодательство устанавливает перечень доходов, на которые взыскание не допускается, а также механизм защиты части дохода на уровне прожиточного минимума.

Отдельный порядок действует для пенсионеров: с 1 января 2024 года сохранение прожиточного минимума осуществляется автоматически, если исполнительные документы направлены взыскателем напрямую в Социальный фонд России.

Категории «защищённых» доходов

В исполнительном производстве применяется двухуровневая система защиты:

Абсолютно защищённые доходы — средства, на которые взыскание не допускается в принципе. Они прямо перечислены в статье 101 Федерального закона № 229-ФЗ.

Доходы с ограничениями удержаний — выплаты, с которых взыскание возможно в пределах установленного процента либо с учётом сохранения прожиточного минимума. К ним, как правило, относятся заработная плата и иные регулярные доходы.

На практике ошибки возникают из-за смешения разных видов поступлений на одном счёте или некорректного указания назначения платежа.

Выплаты, на которые взыскание не обращается

Закон защищает, в частности, следующие категории средств:

компенсации вреда здоровью и выплаты в связи со смертью кормильца;

выплаты пострадавшим от техногенных и радиационных катастроф;

компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами;

ежемесячные и ежегодные выплаты льготникам;

алименты и иные средства, получаемые на содержание детей;

трудовые компенсации (командировочные, компенсация износа инструментов, выплаты при рождении ребёнка или смерти родственников);

отдельные виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию (с установленными законом оговорками);

пособия семьям с детьми и беременным женщинам;

средства материнского капитала;

единовременная материальная помощь при чрезвычайных ситуациях, терактах, смерти члена семьи;

социальное пособие на погребение;

государственная социальная помощь и выплаты по социальному контракту;

отдельные выплаты детям-инвалидам и недееспособным инвалидам.

Полный перечень и правовые основания содержатся в статье 101 Федерального закона № 229-ФЗ. Для применения защиты обычно требуется подтверждение назначения выплаты соответствующими документами.

Прожиточный минимум и удержания

Корректный правовой подход заключается в том, что должник имеет право сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума, однако это право не является универсальным и зависит от характера требований.

Практически важно учитывать следующее:

в большинстве случаев сохранение прожиточного минимума реализуется по заявлению должника — через судебного пристава, банк или портал государственных услуг;

для пенсионеров действует беззаявительный порядок, если исполнительные документы направлены непосредственно в Социальный фонд России;

при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, ущерба от преступления и ряде иных требований допускаются повышенные удержания;

порядок защиты зависит от того, кем и куда предъявлен исполнительный документ — в банк, приставу или в СФР.

Банковская идентификация социальных выплат

Для снижения числа ошибочных списаний Банк России установил обязанность указывать специальные коды вида дохода при переводе денежных средств. Это упрощает распознавание защищённых выплат, но не исключает ошибок, особенно при зачислении разнородных сумм на один счёт.

Исключения из общего правила

Закон допускает обращение взыскания на отдельные выплаты из перечня статьи 101 Федерального закона № 229-ФЗ по конкретным видам требований. Кроме того, в 2024 году Конституционный Суд сформулировал подход к защите денежных средств, оставшихся после реализации единственного ипотечного жилья: объём защиты может быть ограничен суммой, достаточной для приобретения жилья разумного уровня.

Что делать при незаконном списании защищённых средств

Если произошло удержание с выплат, которые не подлежат взысканию, рекомендуется действовать последовательно:

установить источник и правовую природу поступления; получить банковскую выписку и сохранить реквизиты операции; собрать документы, подтверждающие назначение выплаты; определить, кем инициировано взыскание — судебным приставом или взыскателем напрямую; подать заявление о возврате неправомерно удержанных средств в банк или приставу; при необходимости заявить о сохранении дохода в размере прожиточного минимума; в случае отказа — обжаловать действия или бездействие в административном или судебном порядке.

Доходы и имущество: разные режимы защиты

Следует различать защиту доходов и исполнительный иммунитет имущества. Перечень имущества, на которое взыскание не обращается, установлен статьёй 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и анализируется отдельно с учётом судебной практики.

Вывод

Итоговая оценка всегда зависит от вида требований, источника выплат и правильности их идентификации. При неправомерных удержаниях целесообразно фиксировать нарушения документально и использовать предусмотренные законом механизмы защиты, при необходимости — с привлечением профильных юристов.