Чтобы верно определить систему налогообложения, необходимо оценить бизнес по трем базовым критериям: прогнозируемый годовой оборот, который определяет доступность льготных режимов в диапазоне от двух целых четырех десятых миллиона до четырехсот девяноста целых пяти десятых миллиона рублей; штат сотрудников, так как наличие и количество наемных работников напрямую ограничивает выбор конкретных режимов; статус клиентов, поскольку при работе с крупным бизнесом часто требуется входящий НДС, что делает общую систему налогообложения более предпочтительной. Ниже подробно разберем специфику каждого режима и сравним их ключевые параметры.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан

Налог на профессиональный доход остается самым простым и доступным инструментом для микробизнеса и профессионалов, работающих на себя. Этот режим был создан для легализации частной деятельности с минимальной административной нагрузкой, поэтому он исключает необходимость визитов в налоговую инспекцию и найма бухгалтера. Система продолжает пользоваться популярностью у фрилансеров, мастеров прикладного искусства и арендодателей жилой недвижимости. При выборе данного режима следует учитывать следующие параметры и ограничения: право на применение имеют физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовым договорам;

предельный размер годового дохода ограничен суммой два целых четыре десятых миллиона рублей, при достижении которой налогоплательщик обязан сменить режим;

запрещена любая перепродажа товаров, деятельность в интересах другого лица по агентским договорам, а также торговля подакцизными товарами. Налоговая нагрузка на самозанятых является минимальной среди всех существующих систем. Ставка составляет четыре процента при получении оплаты от физических лиц и шесть процентов при расчетах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Огромным преимуществом является отсутствие фиксированных страховых взносов — самозанятые могут делать отчисления в пенсионный фонд добровольно, но это не является обязательным требованием. Взаимоотношения с НДС на данном режиме максимально упрощены. Самозанятые полностью освобождены от уплаты этого налога и не могут являться его плательщиками. Это делает режим удобным для работы с частными клиентами, но может быть менее выгодным при сотрудничестве с крупными компаниями на общей системе налогообложения, которым важен налоговый вычет. Администрирование бизнеса происходит полностью в цифровой среде через государственное мобильное приложение. Это подразумевает несколько важных аспектов: отсутствие необходимости подавать налоговые декларации и вести книгу учета доходов;

формирование чеков для клиентов непосредственно в приложении без покупки и регистрации кассового аппарата;

автоматический расчет налога налоговой службой с возможностью настройки автоплатежа. Основным преимуществом режима является полная свобода от бюрократии и отсутствие налогов при отсутствии фактического дохода. Однако главным скрытым риском остается невозможность учитывать расходы при расчете налога. Это делает НПД невыгодным для тех видов деятельности, где себестоимость продукта велика по отношению к его конечной цене.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Эта система представляет собой инновационный налоговый режим, который перекладывает большую часть административной работы с предпринимателя на государственные алгоритмы. Эксперимент по внедрению АУСН признан успешным и распространен на все регионы России, что сделало режим доступным для широкого круга представителей малого бизнеса, стремящихся к максимальной автоматизации учета. Применение данного режима накладывает на бизнес следующие обязательства и ограничения: годовой доход компании или индивидуального предпринимателя не может превышать шестидесяти миллионов рублей;

численность наемных работников ограничена пятью сотрудниками, которые должны быть резидентами России и получать зарплату исключительно в безналичной форме;

запрещено открытие филиалов и обособленных подразделений, а также участие в других организациях с долей более двадцати пяти процентов. Налоговая нагрузка на АУСН сбалансирована за счет полной отмены страховых взносов. Предприниматели выбирают одну из двух ставок: восемь процентов при объекте «Доходы» или двадцать процентов при объекте «Доходы минус расходы». Несмотря на более высокие ставки по сравнению с классической упрощенкой, реальная экономия достигается за счет отсутствия фиксированных платежей в пенсионный и медицинский фонды за себя и за наемный персонал. Организации и индивидуальные предприниматели на АУСН полностью освобождены от уплаты НДС и не обязаны выставлять счета-фактуры. Это преимущество сохраняется на протяжении всего времени, пока бизнес остается в рамках лимита по выручке в шестьдесят миллионов рублей, что делает режим безопасным с точки зрения налогового комплаенса. Администрирование на АУСН практически не требует участия человека и строится на следующих принципах: полная отмена налоговых деклараций и отчетности в социальные фонды;

расчет налога производится налоговой службой автоматически на основании данных от онлайн-касс и банковских выписок;

банковское сопровождение осуществляется только через кредитные организации из утвержденного перечня, которые берут на себя функции налоговых агентов по расчету НДФЛ за сотрудников. Ключевым преимуществом режима является радикальное снижение затрат на ведение бухгалтерского учета и отсутствие рисков допустить ошибку в расчетах. Однако основным ограничением остается невозможность применения АУСН компаниями, которые используют другие специальные режимы или занимаются деятельностью, требующей лицензирования и сложной отчетности.

Патентная система налогообложения

Патентная система остается востребованным инструментом для индивидуальных предпринимателей, ориентированных на локальный рынок услуг и розничную торговлю. Особенность режима заключается в том, что реальный доход предпринимателя не влияет на размер налога — стоимость патента фиксирована и рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода, который устанавливается законами субъектов России для каждого конкретного вида деятельности. При выборе патента необходимо учитывать обновленные критерии и ограничения: режим доступен исключительно для индивидуальных предпринимателей;

средняя численность наемных работников не должна превышать пятнадцати человек по всем видам деятельности, на которые получен патент;

предельный размер годового дохода ограничен суммой десять миллионов рублей;

площадь торгового зала или зала обслуживания посетителей для общепита ограничена ста пятьюдесятью квадратными метрами. Налоговая нагрузка на ПСН считается одной из самых предсказуемых. Ставка налога составляет шесть процентов от потенциально возможного дохода. Предприниматели имеют право уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных за себя и за сотрудников страховых взносов: на сто процентов, если работают в одиночку, и на пятьдесят процентов, если имеют наемный персонал. Стоимость патента оплачивается частями в зависимости от срока его действия, который может составлять от одного месяца до года. Взаимоотношения с НДС на патентной системе имеют свои нюансы. По общему правилу предприниматели на ПСН освобождены от уплаты НДС. Однако стоит помнить, что при импорте товаров в Россию или при участии в договорах простого товарищества обязанность по уплате налога и подаче соответствующих деклараций сохраняется. Кроме того, утрата права на патент из-за превышения лимита дохода в десять миллионов рублей влечет за собой пересчет налогов по общей системе, включая НДС, с начала налогового периода. Администрирование на патенте характеризуется минимальным набором формальностей: отсутствие обязанности по подаче налоговой декларации в инспекцию федеральной налоговой службы;

необходимость ведения Книги учета доходов для контроля соблюдения лимита выручки;

обязательное применение контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями, за исключением некоторых видов деятельности. Главным преимуществом системы является фиксированная стоимость, которая позволяет не платить больше при росте реальной прибыли. Основным риском стало снижение лимита по доходам, что требует от предпринимателей более тщательного финансового планирования, чтобы случайно не оказаться на общей системе налогообложения в середине года.

Упрощенная система налогообложения

Упрощенная система остается базовым и наиболее гибким режимом для малого и среднего бизнеса в России. Она позволяет компаниям и предпринимателям выбирать объект налогообложения в зависимости от структуры своих затрат и маржинальности. УСН перестала быть режимом, полностью свободным от НДС, что требует от собственников более глубокого анализа финансовых потоков. При выборе данной системы необходимо соблюдать установленные критерии: предельный размер годового дохода для сохранения права на УСН составляет четыреста девяносто целых пять десятых миллиона рублей;

средняя численность сотрудников не должна превышать ста тридцати человек;

остаточная стоимость основных средств организации не может быть более двухсот миллионов рублей;

доля участия других организаций в уставном капитале юридического лица не должна превышать двадцати пяти процентов. Налоговая нагрузка на УСН зависит от выбранного объекта налогообложения. При объекте «Доходы» базовая ставка составляет шесть процентов, что выгодно для компаний в сфере услуг с минимальными затратами. Объект «Доходы минус расходы» со ставкой пятнадцать процентов оптимален для торговли и производства, где доля подтвержденных расходов превышает шестьдесят-семьдесят процентов от выручки. Субъекты России имеют право снижать эти ставки до одного процента и пяти процентов соответственно для приоритетных отраслей экономики. Обязанность по уплате НДС напрямую зависит от размера годовой выручки: при доходе до двадцати миллионов рублей бизнес полностью освобожден от НДС по умолчанию;

при доходе от двадцати до двух стами семидесяти целых пяти десятых миллиона рублей предприниматели обязаны платить НДС по льготной ставке пять процентов без права на налоговые вычеты;

при доходе от двухсот семидесяти целых пяти десятых до четырехсот девяносто целых пяти десятых миллиона рублей применяется льготная ставка НДС семь процентов также без права на вычеты;

налогоплательщик может добровольно выбрать общую ставку НДС двадцать два процента, если ему необходимо предоставлять полноценный налоговый вычет своим контрагентам. Администрирование на упрощенной системе требует регулярного ведения учета и отчетности: ежегодная подача налоговой декларации для организаций до двадцать пятого марта, для индивидуальных предпринимателей до двадцать пятого апреля года, следующего за отчетным;

обязательное ведение Книги учета доходов и расходов в электронном или бумажном виде;

ежеквартальная уплата авансовых платежей по налогу и ежемесячная подача уведомлений об исчисленных суммах налогов. Главным преимуществом УСН остается возможность гибкого масштабирования бизнеса без резкого перехода на общую систему. Основным риском является необходимость тщательного контроля порога в двадцать миллионов рублей: как только выручка превышает этот предел, бизнес автоматически становится плательщиком НДС, что требует готовности бухгалтерии к новой отчетности и пересмотру ценовой политики.

Общая система налогообложения

Общая система налогообложения назначается всем организациям и индивидуальным предпринимателям по умолчанию сразу после регистрации, если не было подано заявление о переходе на специальный режим. ОСНО выбирают компании, ориентированные на крупный опт, экспортно-импортные операции и участие в государственных тендерах. Это единственный режим, который не ограничивает бизнес в масштабах развития, количестве сотрудников или объемах выручки. При использовании этой системы действуют следующие условия: полное отсутствие лимитов по годовому доходу и численности персонала;

возможность заниматься любыми видами деятельности, разрешенными законодательством России, включая банковскую, страховую и инвестиционную сферы;

право открывать любое количество филиалов и представительств как внутри страны, так и за рубежом. Налоговая нагрузка на ОСНО является наиболее высокой. Основными налогами для организаций являются налог на прибыль по ставке двадцать пять процентов и налог на имущество. Индивидуальные предприниматели на этой системе вместо налога на прибыль уплачивают налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале. Кроме того, все плательщики на ОСНО обязаны уплачивать страховые взносы за себя и сотрудников в полном объеме без возможности снижения ставок, предусмотренных для малого бизнеса на спецрежимах. Взаимоотношения с НДС являются ключевым преимуществом и одновременно главной сложностью данного режима. Базовая ставка НДС составляет двадцать два процента. Работа на ОСНО позволяет: принимать к вычету входящий НДС от поставщиков, тем самым уменьшая итоговую сумму налога к уплате;

быть привлекательным партнером для крупных корпораций, которым важно наличие полноценного налогового вычета;

применять льготные ставки НДС ноль процентов или десять процентов для определенных категорий товаров, например, при экспорте или торговле социально значимыми продуктами. Администрирование на общей системе требует профессионального бухгалтерского сопровождения из-за высокой сложности учета: ежеквартальная подача деклараций по НДС исключительно в электронном виде через операторов электронного документооборота;

ведение детальных книг покупок и книг продаж, а также журналов учета счетов-фактур;

ведение полноценного бухгалтерского учета в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету и формирование ежегодной финансовой отчетности. Главным преимуществом ОСНО является статус прозрачного и надежного контрагента для любого бизнеса, а также возможность учитывать любые обоснованные расходы и убытки прошлых лет для снижения налоговой базы. Основным риском остается высокая вероятность налоговых проверок и жесткий контроль со стороны автоматизированных систем налоговой службы за цепочками уплаты НДС.

Сравнение параметров налоговых режимов

При выборе оптимального формата работы учитываются следующие характеристики систем: для налога на профессиональный доход субъектами выступают физические лица и индивидуальные предприниматели с лимитом дохода до двух целых четырех десятых миллиона рублей в год, отсутствием сотрудников, ставкой четыре или шесть процентов, без страховых взносов и НДС, с подачей чеков через мобильное приложение;

для автоматизированной упрощенной системы субъектами являются индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью с лимитом дохода до шестидесяти миллионов рублей, штатом до пяти человек, ставкой восемь процентов на доходы или двадцать процентов на доходы минус расходы, отмененными страховыми взносами и без НДС, без деклараций;

для патентной системы субъектами выступают только индивидуальные предприниматели с лимитом дохода до десяти миллионов рублей, штатом до пятнадцати человек, ставкой шесть процентов от потенциального дохода, фиксированными взносами и освобождением от НДС при соблюдении лимитов;

для упрощенной системы субъектами являются индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью с лимитом дохода до четырехсот девяносто целых пяти десятых миллиона рублей, штатом до ста тридцати человек, ставкой шесть процентов на доходы или пятнадцать процентов на доходы минус расходы, обязательными страховыми взносами и дифференцированными ставками НДС от нуля до двадцати двух процентов в зависимости от выручки;

для общей системы субъектами выступают индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью без лимитов по доходу и штату, с налогом на прибыль двадцать пять процентов, налогом на доходы физических лиц, полными страховыми взносами, базовой ставкой НДС двадцать два процента и полным комплектом квартальной отчетности.

Чек-лист проверки выбранного налогового режима