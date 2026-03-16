Специфика взыскания алиментов

Общие положения о взыскании алиментов



Семейным законодательством предусмотрено взыскание алиментов и обязательное содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и иных граждан, в том числе иждивенцев. То есть взыскать алименты, в принципе, возможно и с брата, с сестры на содержание другого брата и сестры. Равно как и с тети, с дяди на содержание племянников, но тут необходимы определенные условия, чтобы иные близкие родственники, с которых подлежит взыскание алиментов, не имели возможности материально их выплачивать.



Алименты на несовершеннолетних детей



Чаще всего на практике взыскиваются алименты на содержание несовершеннолетних детей. Семейный кодекс предусматривает две правовые нормы, это 81 статья и 83 статья СК РФ на взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей.



Алименты в долях от дохода (ст. 81 СК РФ)



В чем разница? Если родитель, с которого подлежат взыскания алимента, официально трудоустроен, имеет постоянный доход, либо не трудоустроен, но имеет иной постоянный доход, как правило, все-таки должен быть трудоустроен. Соответственно, с него взыскиваются алименты в размере 25%, то есть 1,4% всех заработков на одного несовершеннолетнего ребенка, 33% на двух несовершеннолетних детей и, соответственно, половина заработка на трех и более несовершеннолетних детей. Более половины доходов удержать на алименты невозможно.



Алименты в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ)



Если же родитель не имеет постоянного места работы, не имеет регулярного заработка, имеет доходы, но не постоянного характера, нестабильные, то, соответственно, смена законодательства позволяет взыскать твердую денежную сумму алиментов.



Какой минимум может быть? Все, конечно, зависит от материального положения сторон, от непосредственно уровня жизни семьи, уровня жизни, прежде всего, ребенка, детей, который был до взыскания алиментов. И, соответственно, основная цель – это сохранить прежний уровень жизни ребенку. Минимально возможно взыскать 0,5 прожиточных минимумов.



В каждом регионе прожиточный минимум на несовершеннолетних детей свой. Минимальная планка – это 0,5 прожиточных минимумов, потому что оба родителя, независимо, работает или не работает мама, обязана содержать равно своих несовершеннолетних детей. Но на практике часто встречаются случаи, когда взыскивают и два прожиточных минимума, и три. Здесь важно доказать, какое содержание было у ребенка, в каких условиях он жил, до обращения в суд с иском взыскания элементов.



Взыскание алиментов за предыдущий период



Часто обращаются с вопросами, могу ли я взыскать, мне муж не платит два года или год, и, соответственно, могу ли я взыскать за предыдущий период. Если будет прямое подтверждение, письменное обращение в виде претензионного характера, в виде заявлений и так далее, неоднократной с просьбой выплатить денежные средства на содержание ребенка, и это будет документально подтверждено, то пробовать можно. Если никаких, кроме смс-сообалщений, подтверждений нет, то взыскать нельзя.



Суд, вероятнее всего, откажет удовлетворение требований за предыдущий период, и взыскание алиментов будет с даты подачи иска. Не с даты вынесения решения, суда алименты будут начисляться, а с даты подачи иска.



Алименты на содержание матери и других родственников



Также часто спрашивают возможность взыскания алиментов на содержание матери. На содержание матери можно взыскать алименты до исполнения ребенка 3 лет в твердой денежной сумме. Здесь проценты не предусмотрены. На содержание иных родственников: бабушек, дедушек, родителей и так далее, нетрудоспособных, тоже предусматриваются алименты только в твердой денежной сумме, приравнивая с прожиточным минимумом. Либо это кратно 0,5 прожиточный минимум, 1 прожиточный минимум, ну и так далее.



Взыскание дополнительных расходов



И еще часто обращаются женщины с вопросом взыскания дополнительного содержания, дополнительных расходов, так называемых дополнительных расходов на содержание детей.



То есть съездили отдохнуть, возможно ли взыскать половину с мужа, или всю сумму с мужа, многие хотят сразу с бывшего супруга, естественно. там оплатили образование, оплатили лечение. Возможно ли это взыскать? Семейное законодательство у нас, конечно, предусматривается взыскание дополнительных расходов, но здесь есть свои особенности. И они заключаются в том, что либо должна мама или папа, кто везет и кто планирует в дальнейшем взыскать часть дополнительных расходов со второго родителя, предварительно обратиться ко второму родителю и согласовать, что ребенок поедет в определенную страну или на определенный курорт на отдых или в оздоровительный лагерь и так далее. Согласовать, и в случае, если эти расходы согласованы, будь то лечение, образование или отдых, то, конечно, имеет полное право на взыскание, и суд, вероятнее всего, удовлетворит такие требования в защите.



Если расходы не согласованы заблаговременно, как их можно взыскать?



Можно взыскать только в том случае, если будет установлено и доказано, что ребенок имел аналогичный образ жизни, аналогичное содержание, аналогичные поездки до расторжения брака, до взыскания алиментов. Если часто ребенок ездил по дорогим курортам, соответственно, в дальнейшем мама сохраняет прежний уровень жизни ребенку, она обращается с иском взыскать половину стоимости поездки на те же Мальдивы, конечно, суд, вероятнее всего, удовлетворит ее требования, если это будет доказательственно подтверждено, если будут предоставлены копии, прежде всего, загранпаспорта с отметками о пересечении определенной страны.



Если не было никогда поездок, и тут вдруг мама решила свозить на дорогой курорт и взыскать половину отца, и не согласовав это, конечно, суд откажет. Также с образованием. Учился ребенок до расторжения брака родителей в частной школе, мама продолжает его обучать там, конечно, подлежит исканию половины с папой. И вероятнее всего суд удовлетворит.



Ситуация бывает разная, поэтому мы говорим всегда о вероятном характере.И с лечением тоже, так как бесплатная медицина косвенно, но существует в России, поэтому если, всегда были услуги платных медицинских центров, и мама продолжает обращаться в те же центры, либо она просто согласовала, этих услуг не было, то, конечно, вероятнее всего суды встанут на сторону истца-взыскателя и удовлетворят. Если этого не было, то, конечно, будет отказ.