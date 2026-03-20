Овербукинг: что делать, если вам отказали в посадке на рейс
В основном это из-за тех причин, что часто отменяют рейсы, либо переносят, и таким образом компания пытается себя перестраховать. Однако это не всегда в положительном русле выходит для пассажиров.
Но что делать в данной ситуации?
В первую очередь необходимо обратиться именно к представителям авиакомпании, чтобы получить от них письменный отказ. В дальнейшем это вам пригодится для защиты своих прав как потребителя в первую очередь.
Согласно Воздушному кодексу РФ, правила воздушной перевозки, клиенты имеют право на:
полный возврат уплаченных денег за неиспользованный билет;
представление места на следующем свободном рейсе, той же, соответственно, авиакомпании;
компенсацию за понесенные убытки, в том числе и за моральный вред, связанный с изменением планов.
Также для чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, необходимо в первую очередь вовремя проходить онлайн регистрацию на рейс или приезжать заблаговременно в аэропорт для регистрации на месте.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.