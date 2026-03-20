ОК НДС на УСН моб
Марина Клейменова
Советы юристов

Овербукинг: что делать, если вам отказали в посадке на рейс

Каждый второй путешественник сталкивается с таким понятием как овербукинг. Это такая практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем по факту есть мест на рейсе.
В основном это из-за тех причин, что часто отменяют рейсы, либо переносят, и таким образом компания пытается себя перестраховать. Однако это не всегда в положительном русле выходит для пассажиров.

Но что делать в данной ситуации?

В первую очередь необходимо обратиться именно к представителям авиакомпании, чтобы получить от них письменный отказ. В дальнейшем это вам пригодится для защиты своих прав как потребителя в первую очередь.

Согласно Воздушному кодексу РФ, правила воздушной перевозки, клиенты имеют право на:

  • полный возврат уплаченных денег за неиспользованный билет;

  • представление места на следующем свободном рейсе, той же, соответственно, авиакомпании;

  • компенсацию за понесенные убытки, в том числе и за моральный вред, связанный с изменением планов.

Также для чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, необходимо в первую очередь вовремя проходить онлайн регистрацию на рейс или приезжать заблаговременно в аэропорт для регистрации на месте.

Информации об авторе

Генеральный директор в ООО PJS

1 подписчик7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим