Овербукинг: что делать, если вам отказали в посадке на рейс

Каждый второй путешественник сталкивается с таким понятием как овербукинг. Это такая практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем по факту есть мест на рейсе.

В основном это из-за тех причин, что часто отменяют рейсы, либо переносят, и таким образом компания пытается себя перестраховать. Однако это не всегда в положительном русле выходит для пассажиров.



Но что делать в данной ситуации?



В первую очередь необходимо обратиться именно к представителям авиакомпании, чтобы получить от них письменный отказ. В дальнейшем это вам пригодится для защиты своих прав как потребителя в первую очередь.



Согласно Воздушному кодексу РФ, правила воздушной перевозки, клиенты имеют право на:

полный возврат уплаченных денег за неиспользованный билет;

представление места на следующем свободном рейсе, той же, соответственно, авиакомпании;

компенсацию за понесенные убытки, в том числе и за моральный вред, связанный с изменением планов.

Также для чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, необходимо в первую очередь вовремя проходить онлайн регистрацию на рейс или приезжать заблаговременно в аэропорт для регистрации на месте.