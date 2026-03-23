К нам часто поступает вопрос: «Как правильно составить досудебную претензию?».

Досудебная претензия - это письменное обращение одной стороны договора к другой стороне договора, с требованием устранить нарушение условий соглашения, либо возместить убытки.



В каких случаях нам необходима претензия?



Претензия нам необходима в тех случаях, когда контрагент, имеется ввиду - другая сторона, нарушает условия договора, такие как просрочка оплаты по договору, поставка самого товара, некачественного продукта, точнее, и так далее.



Для того, чтобы грамотно оформить претензию, необходимо:

Указать полное наименование адресата претензии;

Подробно изложить суть возникшей ситуации, ссылаясь на пункт договора;

Четко сформулировать требования (что именно вы хотите: возврат аванса, возврат товара, замена товара, выполнение работы и т.д.);

Указать срок исполнения обязательства данной досудебной претензии;

Приложить копии всех документов, подтверждающие ваши доводы (договор, документы об оплате, фотофиксация и пр.).

Необходимо подписать собственноручно и направить данную досудебную претензию почтой, либо по электронной почте.