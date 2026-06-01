Поскользнулись у магазина, но ничего не купили? Деньги все равно можно взыскать
Женщина пришла в салон оптики купить очки. На входе было скользко, она упала и получила переломы. Лечение, операция, почти год нетрудоспособности.
Салон платить отказался.
Суды взыскали с организации почти 600 000 рублей. Но спор возник из-за одного вопроса: можно ли применять Закон о защите прав потребителей, если товар ещё не куплен?
Кассация решила, что нельзя — ведь договора не было.
Верховный Суд РФ указал иначе: потребитель — это не только тот, кто уже купил товар, но и тот, кто пришёл его приобрести.
Если человек пришёл в магазин, салон, клинику за услугой — он уже считается потребителем.
А значит, можно взыскать:
- расходы на лечение
- утраченный заработок
- моральный вред
- и штраф 50% от присуждённой суммы
Это важно: многие организации говорят «вы ничего не купили — мы не отвечаем». Это не всегда так.
Если травма произошла на территории магазина или офиса — ответственность возможна.
Если у вас похожая ситуация — сначала нужно правильно определить, как квалифицировать отношения. От этого зависит сумма взыскания.
